Stephany Mayor | Futbolista | México

Stephany Mayor es delantera en la Selección Nacional Femenil de México. Jugó en el mundial SUB20 de la CONCACAF y a ese se sumaron otro, dos participaciones en Copas del Mundo y unos Juegos Panamericanos. Actualmente juega con los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde lleva tres juegos y seis goles en el torneo femenil de clausura 2020.

En 2015, el entonces entrenador de la Selección Nacional Femenil, Leonardo Cuellar, les insinuó a ella y a Bianca Sierra, su pareja, que no las quería ver ni juntas ni tomadas de la mano, que de preferencia se mantuvieran ocultas. O sea, si son lesbianas, que no se les note. Y ellas decidieron hacer exactamente lo contrario: en 2016, Stephany Mayor y Bianca Sierra hicieron pública su relación y les llovió el acoso en redes sociales. No es de extrañar, entre tanta homofobia mezclada con el deporte. Su siguiente jugada fue anunciar a lo grande que estaban comprometidas. Después las dos se fueron a la liga femenil de Islandia, donde ambas fueron campeonas. Stephany acumuló cuarenta goles en tres años. Hace unos meses, Bianca y Stephany vinieron a México para jugar en Tigres.

Videos by VICE

Si hace unos años era impensable una liga femenil mexicana, futbolistas como Stephany Mayor, con su esfuerzo constante y sus resultados, han hecho posible el crecimiento del fútbol jugado por mujeres: abriendo espacios para las que vienen, generando una transformación real en nuestros modos de entender el mundo y lo que una niña puede llegar a ser. Su ejemplo de disidencia, su actuar fuera del molde, su apuesta por el amor y la visibilidad frente a un sistema que rechaza lo diverso, lo mismo que su constancia y su trabajo duro para llegar lejos y destacar en un espacio misógino, son algunas de las cosas que tenemos que agradecerle a Mayor.





Stephany es una de lxs cincuenta líderes en disidencia sexual y de género cuya vida celebramos en nuestra quinta edición, ORGULLO.

A Yolanda la encuentras en Instagram y Twitter.