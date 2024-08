Steve Hauschildt, el arte del minimalismo

Steve Hauschildt es de Cleveland y lo suyo es el ambient y el minimalismo. Fue miembro de la legendaria banda Emeralds, conocida por ser pilar del movimiento experimental ambient de la década de los 2000, en Estados Unidos. Desde el 2011 ha estado produciendo música del mismo estilo en la disquera de Chicago Kranky Records, que se especializa en experimentación electrónica, ambient rock y psicodelia. Steve utiliza sintetizadores, computadora y procesamiento digital, para crear interesantes paisajes sonoros que remiten inmediatamente a un sentimiento de nostalgia o de ensoñación.

Thump en Español tuvo la oportunidad de platicar con él sobre sintetizadores, arte y cine antes de su presentación en MUTEK México 2017.

Thump en Español: Tu primera banda, Emeralds, fue acto abridor de un concierto de Throbbing Gristle, ¿qué recuerdas de esta experiencia?, ¿tuviste la oportunidad de obtener algún conocimiento o aprendizaje de alguno de los miembros de la banda?

Steve Hauschildt: Abrimos dos de sus shows en el 2009, en Chicago y en Brooklyn. Me sentí muy orgulloso de tocar con ellos mientras todos estaban vivos, antes de que Peter (Christopherson) muriera, así que tuve la oportunidad de convivir con la alineación original. Son personas sencillas y sin complicaciones. Pudimos ser parte de ese concierto porque un amigo de nosotros que se llama Aaron Dilloway (que era parte de Wolfeyes) y que colaboró con nosotros en algunos discos, es también muy amigo de Genesis P. Orridge. Fue increíble conocerlos, porque además fueron una banda que me influenció mucho para hacer música en aquel entonces con Emeralds, y fue muy inspirador verlos tocar en una etapa en la que ya estaban relativamente maduros.

También la música de Yellow Magic Orchestra es una gran influencia para ti, ¿qué otras bandas japonesas podrías recomendarnos, como una forma de decirnos que hay algo más que Kraftwerk?

Bueno, fuera de la constelación de Yellow Magic Orchestra (YMO) les recomiendo una banda de synth-pop-newwave que se llama Ippu-do. También les sugeriría que se acercaran a los discos solistas de los iembros de YMO, particularmente el nuevo de Ryuichi Samakoto publicó este año, «Async», es un gran disco y está poco valorado. Específicamente en términos de Japón, los invitaría a escuchar la música de H Takahashi, que me gusta mucho porque se aleja de cualquier forma convencional de hacer música electrónica.

¿Cómo fue la transición de hacer música estilo krautrock con Emeralds, a los paisajes sonoros que produces actualmente?

Creo que no fue un proceso consciente, no es que estuviera pensando en cómo cambiar la música que hago, o que hacíamos de como banda, más bien creo que es un producto del tipo de música de la que me rodeo y el ambiente.

O quizá, ¿cómo te diste cuenta que la música ambient es la forma más adecuada que encuentras para expresarte?

Hay mucho de mi trabajo que no considero que sea ambient, pero como tengo un trasfondo de haber tocado en una banda de rock cuando era adolescente, nunca participé de ese modo tradicional de acercarse a hacer música, por lo tanto, mi música no tiene ese elemento de «agresividad» o «ataque» que puede tener el rock. Cuando Emeralds surgió en la escena de música experimental de la mitad de los 2000, nunca hicimos música agresiva y creo que eso fue un cambio en la dinámica de este movimiento de noise en el que nuestros amigos participaban, nosotros hacíamos algo más suave.

Sobre el proceso de composición de tus piezas, ¿cómo eliges los sonidos con los que vas a comenzar a trabajar?, ¿cómo continúas desarrollando la canción una vez que has elegido estos sonidos o texturas?

Esa es una pregunta algo difícil porque tengo muchos puntos desde donde comienzo a componer, diría que no es tan importante como suena originalmente porque paso mucho tiempo mezclando. Al grabar algo en mi home studio sonará muy diferente cuando esté publicado, porque lo llevo a otros estudios y lo mezclo ahí, es un proceso que toma mucho tiempo de desarrollar el sonido en diferentes estudios y equipo, que a veces yo no tengo. Usualmente hago una improvisación muy extendida y de ahí elijo sonidos que me gustan con los que podría hacer una canción, y luego voy construyendo capas de sonido.

¿Qué onda con el gusto por los sintetizadores análogos?

Lo que me llevó a los sintetizadores fue que son expresivos en una forma diferente a como lo son una guitarra o un piano, o la mayoría de los instrumentos acústicos. No quiero decir que ésos instrumentos sean inexpresivos, pero requieren de la técnica o habilidad del músico, mientras que los sintetizadores son más amables con quien sea que quiera experimentar con ellos. Dicho esto, hay muchos sonidos que me llamaban la atención cuando era adolescente y recuerdo haber crecido escuchándolos sin saber que provenían de sintetizadores, pero pensaba que eran sonidos misteriosos y siempre me he sentido atraído hacia lo desconocido. Ahora que sé cómo funciona el diseño de sonido con los sintetizadores, puede ser gratificante escuchar algunas cosas que me gustaban en el pasado e identificar bien esos instrumentos.

¿Cuál de tus discos representó un gran reto?

Creo que «Where all is fled». Me tomó mucho tiempo completarlo por las circunstancias de mi vida en aquel entonces, y porque estuve lidiando con algunos problemas de salud relacionados a mi audición y eso alentó el proceso. Tuve que ser muy paciente porque además es un disco que grabé y mezclé yo mismo en su totalidad, no lo llevé a un estudio.

¿Cómo eliges a los artistas visuales con los que quieres trabajar para las portadas de tus discos o los visuales en tus live shows?

Siempre tengo una idea muy específica de quiero que mi música se traduzca a la esfera visual, y me gusta estar muy involucrado en ella cuando puedo. Cuando no puedo, elijo yo mismo las imágenes o las compro para poder tener el control directamente. El primer artista con el que trabajé se llama Erwin Redl, un austriaco conocido por crear espectaculares proyectos de luces LED; la colaboración con él fue muy interesante porque aprendí cómo funciona el licencing de imágenes para discos. Él también hizo la portada para mi compilación de tracks en la disquera Editions Mego. Para los últimos discos que hice en la disquera Kranky, fueron esfuerzos colaborativos con una artista llamada Leigh Silverblatt. Nos tardamos alrededor de un mes en llegar a un resultado y mi rol fue dirigir el rumbo de la pieza en vez de involucrarme de forma creativa. Muchas veces hago bocetos o dibujo cómo quiero que sea el arte y es agradable trabajar con alguien que esté dispuesto a estar haciendo cambios. Ella también hace visuales en vivo para mis actos.

Portada del álbum Strands.

¿Has hecho música para cine?, ¿si hicieras el soundtrack de una película, de qué se trataría?

He licenciado algunas de mis canciones para la musicalización del películas y recientemente comencé a componer para un cortometraje, pero aún no se estrena. Fue una experiencia de la que aprendí mucho, y quiero volver a hacerlo, pero no trabajaría por ejemplo para cosas con las que no me sienta identificado, o que no vayan con mi personalidad. Lo que me gusta mucho de la música en el cine es que mejora las partes emotivas de la pieza, así que creo que no podría trabajar en una comedia por ejemplo, porque no veo a mi música como algo divertido o gracioso. Me gustaría hacer música para dramas o sci-fi.

¿Quizá para algo como Koyaanisqatsi?

¡Sí, claro! cuando tenía 19 años tenía una maestra de dibujo que me enseñó esa película y me voló la cabeza, aún antes de que me interesa el minimalismo o Philip Glass (el compositor del soundtrack de la película Koyaanisqatsi), pensé «¿qué chingados con esta música?», y esa película fue súper influencia en mi y Emeralds.

¿Dirías que ver esa película fue un parteaguas en tu vida que más adelante te llevó a la música electrónica?

Diría que lo que impresionó de eso no fue tanto de la instrumentación que utilizó Philip Glass para crear el soundtrack, sino el método de composición. Y sí, definitivamente ver esa película me llevó a producir el estilo de ambient que hago ahora.

