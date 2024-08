Stevie Wonder, Eddie Vedder, Roger Waters y Pharrell Williams se arrodillan por la igualdad

Por suerte, vivimos en un mundo donde a veces sucede la coherencia y la empatía y no solamente deportistas se arrodillaron para protestar en contra de Donald Trump, la brutalidad policial y los supremacistas. Ya sé que estás hasta la madre de leer «protestar contra Donald Trump», pero al parecer, hacer enojar al mundo es la única forma que tiene este hombre de poder dormir en su cama de piel de león virgen, luego de mirarse sus pequeñas manos en el espejo.

Hace días Donald Trump llamó «hijos de puta» a todos los jugadores de la NFL que se han arrodillado mientras suena el himno nacional de los Estados Unidos, y deseó que los corrieran y multaran en sus equipos. Luego, los comentarios de Trump fueron rechazados por el comisionado de la NFL, Roger Goodel, ya que para él eran «divisorios», al igual que Lebron James llamó a Trump un «tarado». También mostraron su apoyo Roger Waters, Prophets of Rage y Pharrell Williams arrodillándose en sus escenarios. Desde el año pasado, atletas profesionales (y sobre todo jugadores de la NFL) se han hincado cuando interpretan el himno nacional de Estados Unidos en partidos de liga, como una forma de protesta contra la desigualdad racial y la brutalidad policial que viven las comunidades de color en el país.

El sábado pasado, el buen Stevie Wonder se arrodilló en el festival Global Citizens de New York, declarando que «no solo me hinco en una rodilla, lo hago en dos. Dos rodillas en oración por nuestro planeta, nuestro futuro, nuestros líderes del mundo». El domingo, Eddie Vedder siguió el ejemplo de Stevie —el mundo debería de seguir cualquier ejemplo de Wonder diariamente, a toda hora, en cada segundo, incluso comer como él, y hacerse su mismo peinado—, arrodillándose para abrir su show en el festival de Pilgrimage en Tennessee. La cuenta de twitter de Pearl Jam compartió el video. Además, Mike McCready interpretó una versión de «Star Spangled Banner» antes del juego de los halcones marinos de Seattle contra los titanes de Tennessee. Detrás de la guitarra de Mike, se pudo ver el número «72»; haciendo clara referencia al linebacker de los Titans, Michael Bennet, quien declaró haber sido víctima de abuso policial mientras estuvo en Las Vegas el mes pasado.



Al final del día, creo que estar del lado del equipo de Stevie Wonder, Lebron James y Pharrell Williams, significa que estamos en el camino correcto.



