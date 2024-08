Hablando con Sticky M.A. de Dios, los psicotrópicos y sus pegajosas aventuras

En enero de este año, Sticky M.A. lanzó un tema, “YanoaY“, en el que cantaba que había enterrado a Manto porque “Sticky lo hace más eterno”. Y Las pegajosas aventuras de Sticky M.A., su nueva mixtape, viene a confirmarlo. La portada, con un rollo Dragones y Mazmorras en versión grafiti psicodélico anticipa lo que encontramos después en los temas: un sonido de vanguardia que bebe de las últimas tendencias del hip-hop y la música urbana internacional pero que se aleja a la vez de cualquier etiqueta.

“El culpable de la portada es Quentin Gomzé, un artista francés muy top”, cuenta Sticky. “Me gusta mucho la estética de las pelis gore de serie B y quería darle un rollo de video juego de rol antiguo a esta portada. Él ha sabido captarlo a la perfección, así que gracias Kigo por descubrirlo y gracias a Barriobajero por la dirección de arte”.

Basta escuchar los primeros temas de la tracklist, compuesta por nueve temas, para entender que la elección de la portada no es solo una cuestión de estética. A pesar de que la madurez del miembro de Agorazein es más que evidente —en efecto, ha matado a Manto aunque sigue conservando lo mejor de él—, sus letras y sus ritmos hacen que retrocedamos un poco a la adolescencia.

“Me gusta darle un toque inocente”

A la frescura y la despreocupación de los años en los que aún hay menos prejuicios que certezas, al tiempo en el que el amor y el sexo son sinónimos. O no, pero no pasa nada. A la etapa de la vida en la que la realidad es, como las aventuras de Sticky, pegajosa, y en la que escribir “TKM” al final de un mensaje —así se llama uno de los temas del disco, producido por Fabianni y Royce Rolo— es algo habitual. Se lo comento y me dice, simplemente, que sí, que “me gusta darle un toque inocente”. Porque a diferencia de en sus temas, fuera de ellos Manu (Sticky) es parco en palabras.

Sticky MA. Fotografía de Javier Ruiz.

Esa inocencia de la que habla, la sencillez y el desenfado que viene manejando desde hace tiempo y que se hace evidente en este nuevo trabajo probablemente sea la razón por la cual “Sextape”, con Lil Moss, es una de las colaboraciones estrella del disco. Ayer, la cuenta de edit @trapgame.edits filtraba en un cuaderno, manuscrita, la tracklist, desvelando los productores y músicos que han colaborado en ella.

Porque, además de con Damed Squad —uno de los colectivos más frescos y coloristas de la escena— y con Tekilas, para contar sus aventuras Sticky ha contado con algunos de los mejores productores de la música urbana patria.

Viejos conocidos como Royce Rolo y Danni Blee, de Banana Bahía Music, Fabianni o Steve Lean, pero también con nuevos talentos como IAMTOMMY. “Me gusta currar con los mejores, cómo no”, dice Sticky al respecto. “Y tengo la suerte de contar con ellos. Con Danni y Rolo las cosas salen solas, son mis hermanos desde hace muchas años y sabemos lo que nos gusta. $kyhook tiene unas atmósferas muy tripi que están en mi onda total y respecto a Steve Lean, qué os voy a contar. Es de los mejores del mundo y una persona maravillosa. También está IAMTOMMY, que está empezando a darle pero va a dar mucho que hablar y por supuesto mi fiel escudero Fabianni. Sin él nada sería igual”, concluye.

“Paso bastante de toda la escena en general y los beefs en una canción o por internet no creo que sean beefs de verdad”

Cuando le comento que algunos de los temas podrían sonar en un videojuego Sticky me responde que sí, que hay varios “con sintes de 8 bits” y que si tuviera que elegir en cuál sería, sin duda, la radio del GTA. Pero en el GTA hay demasiadas armas para el rollo pacífico de Sticky, que pasa del beef y la autoreferencia y prefiere ir a lo suyo.

“Paso bastante de toda la escena en general y los beefs en una canción o por internet no creo que sean beefs de verdad. Me parece triste tener que nombrar a otro por unos likes“, confiesa.

“Las pegajosas aventuras de Sticky MA”, portada diseñada por Quentin Gomzé

Por eso amor, el sexo y las relaciones en todas sus formas parecen ser el hilo conductor de la mayoría de los temas, siempre con ese rollo críptico, a caballo entre lo real y lo onírico marca de la casa. Quizá sea Sticky el auténtico romántico, “el más blando del rollo” al que hacía mención C. Tangana en “C. H. I. T. O“.

“Me gusta cantarle al amor en todos los temas”, reconoce Sticky. “De una forma u otra siempre está presente, sobre todo de una forma enrevesada donde no siempre gano”. Sobre las referencias a lo espiritual, a lo místico, que están presentes en algunos de los nuevos temas (“Mis alas se queman si me acerco al cielo” o “tengo a Dios a mi lado, está pidiéndome consejo”) pero que ya lo estaban en algunos de los anteriores —como “Guadalupe”—, Sticky comenta que “siempre escribe medio en trance”. “Los psicotrópicos me ayudan bastante a la hora de meterme en esa atmósfera mística”, dice.

“Los psicotrópicos me ayudan bastante a la hora de meterme en esa atmósfera mística”

Antes de despedirnos le pregunto si cuando empezó en AGZ, cuando aún no había matado a Manto, se imaginaba que algún día viviría de la música o que tendría detrás a gigantes como Sony. “La música siempre ha sido mi hobby y me la he tomado a risa. Mi única intención siempre ha sido siempre disfrutar. Ahora hago lo mismo pero ganando más pasta”, responde.

Cuando le digo que hasta que punto ha cambiado su vida dice que “poco, la verdad”. “Pero seguro que después de Las pegajosas aventuras me vuelvo un gilipollas flipao y asqueroso”.

“Las pegajosas aventuras de Sticky M.A.” estará disponible a partir del 25 de mayo en todas las platagormas digitales.