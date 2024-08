Storyland Festival 2019: una danza de almas libres al compás del viento y la marea

La histórica ciudad de Santa Marta comenzó el año de la mejor manera, recibiendo el pasado 5 y 6 de enero con alfombra roja a uno de los festivales de música electrónica más grandes de Latinoamérica. El Storyland Music Festival 2019 llegó por segunda vez a la perla de América en su séptima edición, con las majestuosas playas de Pozos Colorados abriendo sus puertas para recordar lo vivido y hacer temblar de nuevo este paraíso terrenal.

Don Diablo, Sasha & John Digweed, Popof, Cedric Gervais y más de 20 artistas internacionales y nacionales se regocijaron entre la brisa salada y el poder de las fuertes mareas del mar Atlántico, convirtiendo todas las energías tangibles en vibraciones auditivas. Lo que para los simples necios del montón se traduce en “punchis pum” y música insoportable que no se puede aguantar por más de 30 minutos bailando, para muchos de nosotros es todo lo contrario: es más que simple música, es más que un simple BPM y se convierte en arte puro, ¡en la pulpa del arte! Sabíamos que en esta verbena electrónica no podríamos dejar de bailar, y el quedarnos sin voz no iba a ser un impedimento para gritar las increíbles letras de estos dioses omnipotentes, llamados vulgarmente por los mortales como “DJs”.

A pesar de los interminables trancones, la lejanía del lugar y los nefastos recuerdos de anteriores fiestas, no encontramos impedimento alguno para que la noche fuera perfecta: una gran variedad de ambientes y personas de diferentes países entraban en una sinergia vívida, las sonrisas abundaban en la arena y las carcajadas servían de banda sonora para acompañar el increíble atardecer. Todo era una prueba auténtica de lo perfecto que estaba saliendo todo.

A la luz del sol la armonía abundaba: todos nos preparábamos para disfrutar de este festival. La escarcha en la venas y pinturas en la piel eran los uniformes del lugar, y danzar con el cálido ambiente dorado se asemejaba al fluir de las huellas en la espalda de una enamorada. La inmensa esfera de fuego fue testigo de amores encontrados y sensaciones indescriptibles, pero era hora de que la verdadera fiesta comenzara y la luna, reina de la noche, tomara las riendas del lugar. Las estrellas saludaban, las mareas subían y el cantar de los grillos era inminente. La multitud pedía más y Storyland estaba ahí, dispuesto a complacer a sus amantes más devotos. La noche cayó, los diamantes en las frentes alumbraban cada vez más, los sonidos eran guerras en cámara lenta, las caderas cada vez se hacían más sumisas y todos se derritieron lentamente al resplandor de las luces y humos naturales.

Pixeles capturaron estos momentos para la eternidad, sean testigos de lo que se vivió y murió en el Storyland Festival 2019. Para sus testigos, el mejor festival musical de la historia.

*Todas las fotos fueron tomadas por Andrés Sánchez.

