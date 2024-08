Stranger Things 2, los amigos nunca mienten

Antes de que el Demogorgon asolara la pequeña localidad de Hawkins (Indiana), y de que el pequeño Will Byers desapareciera con un fogonazo de misterio en el trastero de su casa, él y sus tres mejores amigos ya habían salvado el mundo juntos en innumerables ocasiones.

Desde los primeros días de colegio, Lucas Sinclair, Mike Wheeler, Dustin Henderson y Will Byers han compartido mil y una aventuras: han pasado noches en vela recorriendo laberintos repletos de orcos en el Dungeon & Dragons, han explorado sin titubear todo tipo de fábricas abandonadas, y han delineando un particular mapa del mundo montados sobre sus bicicletas.

Los cuatro tienen muy claro que no son los niños más populares del instituto, sino más bien lo contrario, esos nerds raritos de los que todo el mundo se ríe. Pero todo aquello que les hace diferentes al resto es también los que les mantiene unidos, les da una confianza a prueba de todo, y el coraje suficiente como para enfrentarse a cualquier cosa imaginable. Y ellos son capaces de imaginar cualquier cosa.

Por eso el día en que el infierno se volvió real en la pequeña localidad de Hawkins, Mike, Will, Lucas y Dustin fueron los primeros en advertir del peligro, y los únicos que supieron qué hacer.

Al fin y al cabo, aparte de unos buenos walkie-talkies, linternas siempre a punto y una guarida secreta, todo lo que necesitan estos cuatro amigos para dar un paso adelante frente al peligro es saber que no lo dan solos, que van todos a una, siempre.

El empoderamiento freak y los pilares de una amistad a prueba de poltergeists se elevan a la enésima a través del sentimiento de grupo y una consigna vital irrompible, un lema que merece escribirse con neón sobre el cielo más oscuro: los amigos no mienten.

Cuando empiezas a ver la segunda temporada de Stranger Things es como volver a ver a los amigos de clase después de unas largas vacaciones . El primer episodio nos vuelve a reunir con la pandilla en el salón recreativo Palace Arcade. Es verlos llegar y saludarse, apelotonados sobre la maquinita de Dragon’s Lair, y la sensación de pertenencia es tremenda.

Pero claro, estamos en Hawkins, así que no podemos esperar nada menos que formidable; y paranormal. Las cosas llevan tranquilas casi todo el curso, pero enseguida nos damos cuenta de que algo ha cambiado. Will no ha vuelto a ser el mismo desde que regresó del Mundo del Revés, y todo el grupo, especialmente Mike, siente un vacío inconsolable desde que Eleven desapareció.

Cuando la extraña chica con poderes telepáticos y telequinéticos apareció en sus vidas, el Club de los Cinco estaba completo, ella les hacía todavía más especiales, invencibles, y parecía que eso iba a ser así para siempre.

Por eso, aunque Dustin se esfuerza más que nunca en hacer reír al resto, enseñando sus nuevos dientes recién salidos, y pese a que Halloween, la noche más importante del año para los chicos, está a punto de llegar, algo parece fuera de sitio desde el principio.

Si hay algo formidable de la secuela de Stranger Things es que ahora ya conocemos a los personajes. Hace tiempo que nos enamoramos de estos pequeños freaks con peculiares personalidades y looks icónicos, y esta vez tendremos ocasión de ver un poco más ampliados cada uno de sus pequeños universos.

Will se siente sobreprotegido por su madre, aunque le reconforta poder confesarle las extrañas visiones a las que se ve catapultado cada cierto tiempo, pesadillas muy reales donde el mundo se vuelve siniestro y en el horizonte aflora un gigantesco demonio hecho de sombras.



Esta temporada tenemos ocasión de ver un poco más ampliados cada uno de los pequeños universos de los protagonistas

Además, siempre puede contar con su hermano Jonathan, quien, además de enseñarle las mejores canciones de The Clash, le hace sentir el orgullo de ser diferente a los demás. Por su parte, Mike repite el mismo ritual cada noche: tratar de encontrar una frecuencia de radio donde Eleven responda a sus llamadas, aunque el altavoz solo le devuelve interferencias distantes.

Lucas pronto va a tener algo que le tendrá mucho más ocupado que las burlas de su hermana pequeña, y pondrá a prueba sus constantes recelos respecto a cualquiera que se acerque al núcleo de amigos. Y Dustin, aparte de elevar constantemente el espíritu del grupo, va a descubrir que, por extraño que parezca, hasta un freak puede hacer nuevos e inesperados amigos (la alianza no puede ser más sorprendente cuando tienes este nombre y apellido: Steve Harrington).

Aunque los chicos no puedan verla, nosotros sí vamos a saber sobre el paradero de Eleven, y junto a ella vamos a iniciar otro fascinante viaje. Esta vez su camino y el de sus amigos de Hawkins van a estar separados. Igual que Luke Skywalker cuando viaja solo a Dagobah para aprender de Yoda, Eleven necesita ir por su cuenta y aprender algo sobre sí misma.

Y luego está Max. Sí, en la secuela de Stranger Things este curso también vamos a encontrar nuevos personajes. Hay una chica nueva en el pueblo, y su carta de presentación es una increíble melena pelirroja, un dominio apabullante del skate y reventar el récord del juego del momento, el Dig Dug .

Cuando creces, tu corazón muere. Por eso, todos queremos seguir siendo los niños de Stranger Things 2. Lo único que hace de ficción a Mike, Will, Eleven, Lucas y Dustin es el mero hecho de que no saltan de la pantalla a tu salón. Por lo demás, son tus amigos y compañeros. Para siempre.