‘Streaky’ de Death Grips suena casi como a una canción

En comparación con la manía glitchy de su último sencillo de 22 minutos con el maravilloso título: «Steroids (Crouching Tiger Hidden Gabber Megamix)«, la última canción de Death Grips, «Streaky», es más fácil de escuchar.

Aunque todavía hay una intrincada red de blips y zumbidos acompañando los non-sequiturs de MC Ride – Take me to the bank, certified amount / How I heard about, she’s a walkabout / Dream time announced /Booty on the outside the song retains a recognisable structure – la canción tiene una estructura de verso-coro-verso-coro, y eso es notable a su manera. Es difícil quitarse la idea de que se están parodiando a sí mismos y a todo lo que les rodea; también es difícil pretender que esto no suena parecido a una canción de Brockhampton. Nada de esto me desagrada.

«Streaky» tiene con un video raro y estroboscópico que puedes ver arriba. Es la primera canción del próximo quinto álbum de la banda, Year of the Snitch.

