Clubs de striptease, Cadillacs y pool parties: fotografías del sur de EEUU

Durante los últimos cuatro años, el fotógrafo Ivar Wigan ha documentado la vida de la gente del Deep South de Estados Unidos, donde —según él— viven como celebridades a pesar de haberse criado en barrios pobres. Sus modelos se pasan el día jugando a baloncesto, tuneando sus coches y de juerga.

Esta forma de vivir al día es algo que Wigan llama la «gran vida», un estilo de vida que cree que es comparable al de los dioses griegos, por lo que decidió llamar a su serie The Gods (Los Dioses).

Videos by VICE

Wigan nació en Escocia, donde el gris se funde con el verde y las montañas cubiertas de niebla se confunden unas con otras, por lo que no es sorprendente que le atrajeran la tierra llana y seca y el terrible sol del sur estadounidense. Charlé con él sobre esta serie de fotografías y sobre por qué está aburrido de Gran Bretaña.

VICE: Hola, Ivar. Háblame de esta serie.

Ivar Wigan: Es una serie urbana que se centra en el Deep South. Viajé a Miami y asistí a un carnaval caribeño, y fue entonces cuando tomé mi primera foto de una pool party . Cuando me fui supe que tenía que regresar y acabar lo que había empezado. Quería documentar todo ese estilo de vida. Las fotos fueron tomadas en un periodo de cuatro años durante los que estuve viajando todo lo que mi bolsillo me permitía.

Cuatro años es mucho tiempo para viajar por todas partes haciendo fotos. ¿Qué te llevas de esta experiencia?

Nunca había estado en ese tipo de antros porque no existen en Gran Bretaña, pero aquí forma parte de su cultura. En Londres, por ejemplo, los clubs de striptease son para empresarios y despedidas de solteros, pero aquí van grupos de chicas, gente con pareja o que quiere ver partidos de baloncesto. Es un mundo totalmente diferente al que yo estaba acostumbrado. Cuando un rapero saca un nuevo tema lo lleva a uno de estos locales para intentar que la gente se enganche. Si le va bien allí, tendrá éxito.

Muchas de las chicas que conocí querían ser bailarinas; ganan una fortuna. Noche tras noche vi a una chica llenando bolsas de basura con dinero. Como salí con ellas, sé que pueden ganar hasta cinco mil dólares en una buena noche.

Cuando tomas fotos de las chicas, ¿ te viene a la mente la idea de que podrías estar cosificándolas?

Bueno, la fotografía es una forma de documentación, así que no es tan cosificador ni otorga tanto poder; yo lo veo como una forma de mostrar cómo son. Además, ellas se enorgullecen de lo que hacen y les encanta que las fotografíen. Simplemente las muestro en su mejor momento mientras hacen lo que les gusta.

Puede que algunas bailarinas sean universitarias que van al Georgia Tech, pero muchas son de barrios más pobres y lo ven como una forma de avanzar. Lo usan como una forma de crear contactos y de forjarse una trayectoria profesional. No son sitios en los que solo bailan para los hombres, aunque ese aspecto también está presente y hay lugares que son así.

¿Por qué crees que hay tan buenas fotos en las zonas a las que vas a fotografiar?

Creo que muchas de estas áreas están apartadas de la vida estadunidense de la «gran ciudad». Además, a veces la creatividad más intensa nace de esta lucha. No está solo en la música, es también expresión, moda y arte corporal.

La gente dedica mucho tiempo y esfuerzo a sus coches viejos, que rescatan de los desguaces, y se gastan hasta el último centavo para traerlo de vuelta a la vida. Todo gira en torno a la calidad del vehículo, al olor del cuero. Hay una foto en la que todos están alrededor de un Cherry Road y esa pasión se extiende al arte corporal, al fisicoculturismo, a las chicas… Todos quieren ser una celebridad callejera y en este mundo puedes ser una estrella del barrio dependiendo de cómo te presentes.

¿Surgieron relaciones cercanas con tus modelos?

Por supuesto. Hay una foto de una chica grande, una bailarina llamada Juicy, a quien conocí en un club. Era una artista famosa en la zona; todos la conocían en esa comunidad y todos iban a verla. En la foto tiene una expresión muy sombría, pero la mayor parte del tiempo se la pasaba bromeando y riendo y llegué a conocerla muy bien. Ella me pidió que fuera a su barrio y fotografiara a su familia, así que le di algunas fotos y mantuve el contacto con ella. Tengo contacto con la mayoría de las personas que fotografío.

¿Por qué llamas a la serie ‘The Gods’?

Me puse a pensar en un estilo de vida que se pudiera comprar a este, ya que la forma en la que viven es totalmente distinta a la de mis amigos de Inglaterra. Es un estilo de vida muy diferente y, si ves la serie, yo diría que la mayoría de la gente en las fotos no tiene trabajos convencionales. El único estilo de vida comparable que me vino a la mente era el mundo clásico de Roma y Grecia. Los romanos parecen haber vivido este tipo de vida de buenas apariencias, elegantes cenas y escarceos amorosos. Así vivían. En esta cultura hay un enorme énfasis en vivir bien, en vivir la buena vida y en vivir como una celebridad.

Gracias, Ivar.