Estos jóvenes españoles aman el capitalismo sobre todas las cosas

Los liberales siempre me han parecido una suerte de unicornio ideológico, una especie de animal político del que todos hablan pero al que nadie ha visto nunca. Los liberales de verdad, o los que se consideran como tal, se niegan a que se les asocie con un capitalismo que creen intervenido mientras se les cuelga el prefijo «-neo». Los liberales de verdad, o los que se consideran como tales, afirman que tienen más que ver con un anarquista de lo que pensamos.

Pero, ¿dónde está esa gente? ¿Existen, más allá de los debates de La Sexta en los que participa Juan Ramón Rallo? Y en caso de existir, ¿creen en la democracia a pesar de no creer en el Estado? ¿Por qué piensan que la Justicia o la Policía son de los pocos servicios públicos que deberían prestarse a la sociedad? ¿Creen que cualquier opinión, por hiriente o dañina que sea, puede ser expresada? ¿Dónde están sus partidos y, sobre todo, dónde están ellos?

Contacto con tres jóvenes que pertenecen o simpatizan con Students for Liberty Spain, una asociación estudiantil internacional en defensa de la libertad individual, para que me guíen en la ardua tarea de saber a ciencia cierta qué es y qué no es el liberalismo.

Irune Ariño, 22 años

Irune es la Directora Regional de Students For Liberty en España y Portugal. Imagen cedida a VICE por Irune

VICE: Hola, Irune. ¿Cómo reacciona la gente cuando le cuentas que eres liberal?

Irune: De forma hostil. Es una ideología que no tiene muy buena fama porque se asocia con determinados perfiles.

¿Por qué crees que sorprende tanto que un joven se reconozca liberal, cuando algunos miembros de partidos mayoritarios (PP o C’S) se consideran como tales?

Básicamente porque partidos como el PP o Ciudadanos no tienen buena fama, pese a no ser liberales. Al haberse apoderado del término hacen que la gente lo asocie con ellos y que, por lo tanto, éste también se vea manchado por la reputación de estos partidos.

«No creo que la democracia sea el sistema político óptimo. Pese a que la titularidad del poder es de la ciudadanía, en el momento de tomar una decisión colectiva la opción mayoritaria se impondrá»

¿Por qué se suele asociar la juventud con otro tipo de corrientes ideológicas, como el socialismo o el marxismo?

Cuando uno es joven, normalmente es más visceral, combativo y tiene más ganas y energía para cambiar el mundo. El socialismo es una ideología que ha sabido vender sus ideas muy bien entre los jóvenes, sobre todo porque se ha apoderado de la mayoría de reivindicaciones de grupos marginados como el movimiento LGBTI, el animalismo o el feminismo, que nada tienen que ver con los principios que promulgan estas ideologías.

Soléis quejaros de que la gente tiene creencias erróneas respecto a los liberales. ¿Cuáles son?

Que al defender la inviolabilidad de la propiedad privada defendemos a los ricos, a las empresas y a la banca. Nada más lejos de la realidad, se equivocan identificando al enemigo: precisamente es el liberalismo el que defiende la liberalización de los mercados, para que así los productores puedan vender a precios más competitivos y hacer que estos bienes sean más asequibles para la sociedad.

«Algunos piensan que al defender la inviolabilidad de la propiedad privada defendemos a los ricos, a las empresas y a la banca. Nada más lejos de la realidad»

Una de las preguntas que se hacen los que creen que defendéis a los más ricos es qué proponéis para subsanar las desigualdades socioeconómicas que genera necesariamente el capitalismo.

En primer lugar, deberíamos plantearnos hasta qué punto es la desigualdad un problema que debe ocuparnos. Es decir, que diversas personas tengan situaciones socioeconómicas dispares a priori no me parece malo si aquellas personas que están peor gozan de una buena calidad de vida.

Si el liberalismo debe apostar por algún tipo de igualdad, ésta debe ser la igualdad ante la ley: si todos partimos bajo las mismas condiciones, vamos a generar indudablemente resultados dispares, y eso no es un problema.

¿Crees en la democracia aunque no creas en el Estado?

No, no creo que la democracia sea el sistema político óptimo. En democracia, pese a que la titularidad del poder político es de la ciudadanía, en el momento de tomar una decisión colectiva (siempre que haya consenso o unanimidad), la opción mayoritaria se impondrá sobre la minoritaria. Se trata de un sistema que le confiere poderes ilimitados a la mayoría.

Álvaro Pavón, 22 años

Álvaro Pavón preside la Junta Ejecutiva de SFL Iberia. Imagen cedida a VICE por Álvaro

VICE: Hola, Álvaro. ¿Por qué eres liberal?

Álvaro: Soy liberal porque soy individualista. Tengo una serie de sueños, esperanzas y ambiciones personales que conforman un proyecto de vida, y pienso que mientras no haga daño a nadie, además tengo el derecho a llevar a cabo ese proyecto.

¿Hay algún partido político realmente liberal en nuestro país?

Con representación parlamentaria, no. Algunos son un poco más liberales que otros pero ya está. Sin representación parlamentaria está el Partido Libertario. Yo creo que es más viable introducir el liberalismo en los partidos con representación que conseguir que un partido 100% liberal consiga representación, porque la sociedad no es 100% liberal. Pero siempre he respetado a quien discrepa y prefiere la otra opción.

El hecho de que los liberales seáis tan pocos, ¿te hace pensar que quizá estéis en un error o te hace sentirte más individuo frente a la masa, más liberal máximo?

Pues como Galileo, ¿no? Somos poquitos, eppur si muove.

«Si pudiera abolirse el Estado, que a priori parece no pintar mucho en una sociedad como la nuestra, muchos lo haríamos»

La mayoría de la gente no suele relacionar el liberalismo con el anarquismo, pero vosotros decís que tenéis bastante en común…

Liberales y anarquistas desconfiamos del poder y cuestionamos a la autoridad por principio. El ideal del liberalismo es una sociedad de relaciones voluntarias pactadas entre individuos y si pudiera abolirse el Estado, que a priori parece no pintar mucho en una sociedad como la nuestra, muchos lo haríamos.

¿Crees que la Justicia y la Policía forman parte de un Estado represor, o tienen cabida en una sociedad liberal?

Creo que la justicia y la policía bien entendidas juegan un papel legítimo en la defensa de los derechos y libertades de todos, por eso no soy anarquista. Ahora bien, igual que ellos tienen un papel legítimo, nosotros tenemos el deber de ser ciudadanos críticos con cualquier actuación de los poderes públicos. Es la eterna vigilancia de la que hablaba Jefferson.

«La gente confunde los conceptos de desigualdad y pobreza. Lo que de verdad nos indigna a todos es ver a una persona buscando en la basura porque tiene hambre, no que el vecino tenga más dinero»

¿Por qué apenas hay liberales en las clases obreras?

Por lo de siempre. Casi nadie entiende lo que es el liberalismo, pero tampoco lo que es el socialismo. Sigue triunfando el automatismo de pensar que el liberalismo es una ideología de ricos y el socialismo de pobres, porque la gente no es consciente de lo que el socialismo ha hecho allí donde se ha practicado.

Vale. Ayuda a los que están en ese error. ¿Qué es el liberalismo?

El liberalismo defiende que el individuo sea libre para hacer en sociedad todo aquello que no vulnere la vida, libertad o propiedad de otra persona. Mi amiga Sara, que es coordinadora de SFL en

Andalucía, probablemente te diría que el liberalismo se resume en libertad (individual), igualdad

(jurídica) y fraternidad (voluntaria).

Hay gente que teme que el liberalismo genere desigualdades sociales, o que no las subsane. ¿Por qué?

Date cuenta de que la gente confunde los conceptos de desigualdad y pobreza. Lo que de verdad nos indigna a todos es ver a una persona buscando en la basura porque tiene hambre, y no el hecho de que mi vecino tenga más dinero o una casa más grande.

Decía Pedro Schwartz: «no me importa la desigualdad, porque no soy envidioso, me importa la pobreza». Yo estoy totalmente de acuerdo con él. Tenemos que entender que la humanidad parte de la pobreza y que desde ahí la riqueza tiene que crearse, y el hecho innegable es que ningún otro sistema favorece la creación de la riqueza como el capitalismo.

Noemí Carro, 25 años

Noemí Carro tiene es Graduada en Filosofía y Experta en Comunicación Política. Imagen cedida a VICE por Noemí

VICE: Hola, Noemí. A ojos de un liberal, ¿pueden ponerse vedas a la libertad de expresión si ésta atenta contra la libertad sexual, por ejemplo de otro?

Noemí: No se pueden ponerse vedas a la libertad de expresión, ni tampoco tienen sentido derechos como «el derecho al honor». ¿Cómo vas a tener derecho a lo que otro tenga en su cabeza sobre la clase de persona que tú eres?

El problema es que se suele decir que ciertas cuestiones como el autobús de Hazte Oír contribuyen a la opresión que ciertos grupos sufren. Y que, si no lo quieres prohibir, eres cómplice. En realidad, para mí no es tan importante el problema de lo que se dice, como de quién lo dice, de la credibilidad que esa persona u organización tenga.

«El capitalismo de libre mercado apenas existe hoy día, donde el Estado está siempre presente»

Ahora bien, de la misma manera que el autobús de Hazte Oír me parece deleznable, me parecen muy legítimas todas las campañas que se llevaron a cabo para contrarrestar su mensaje, siempre y cuando no redundaran en agresiones físicas. Libertad de expresión también es que yo diga que lo que tú estás haciendo es vergonzoso.

¿Es el liberalismo una ideología revolucionaria aunque está basada en algo tan extendido y dominante como es el capitalismo?

¿Qué capitalismo? Los liberales no defienden —o no deberían defender— cualquier capitalismo. El capitalismo de libre mercado, entendido como libre intercambio en sí, apenas existe. Por lo tanto, sería revolucionaria en tanto que propone una forma de relacionarse política y económicamente radicalmente distinta a la que existe hoy en día, donde el Estado está siempre presente en el día a día.

En la página de SFL, organización con la que colaboras, hay un artículo que dice «Pregúntale a tus abuelos lo bueno que es el capitalismo». ¿De verdad consideráis los liberales que no tiene fallos como sistema?

Seguro que los tiene. Quien crea que el ser humano, errático en su esencia, es capaz de generar un sistema perfecto, es un necio o un romántico. Pero, considerado de forma global, sí que puede ser aquel que incurra en las menores injusticias posibles.

Si por capitalismo te refieres que el intercambio de bienes, trabajo y dinero está extraordinariamente controlado, dirigido y limitado por según quienes en forma de leyes, regulaciones y ordenanzas, que además obtienen beneficios de hacer trampas, a lo mejor no es el capitalismo que yo entiendo como positivo.

«En un mundo en que las drogas fueran legales, no consideraría jamás ninguna droga como un atenuante si se produce una situación violenta de ningún tipo, sino todo lo contrario»

¿Qué opinas respecto a las drogas y su situación legal?

Si creo que no hay nadie mejor que uno mismo para decidir sobre las cosas que lo atañen,

entonces debo creer necesariamente que el uso de las drogas debería ser legal. Los efectos positivos de la legalización del consumo de drogas son incontables, pero a nivel de pura reflexión no creo que ninguna organización de poder político tenga derecho a decidir sobre cómo pasa cada uno su tiempo.

Ahora bien, en un mundo en que las drogas fueran legales, no consideraría jamás ninguna

droga como un atenuante si se produce una situación violenta de ningún tipo, sino todo lo

contrario. No hay libertad sin responsabilidad, y en un mundo donde la información está a un

clic no hay excusa para no ser responsable en casi ningún asunto.