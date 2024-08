Sucumbiendo a las dulces ondas de Cornelius

El japonés Keigo Oyamada se convirtió en un artista de culto casi instantáneamente. Cuando Matador editó en 1997 su tercer disco bajo el pseudónimo Cornelius, Fantasma, un coctel disparatado de pop sesentero, hip-hop, indie-rock, bossa-nova, jazz y música electrónica, el público y la crítica de este lado del mundo lo recibieron con los brazos abiertos –sin mencionar que se convirtió en una estrella de pop enorme en su natal Japón– ganándole comparaciones con Beck, quien apenas un año antes había editado su disco revelación Odelay, que comparte su enfoque donde los límites entre los géneros se desdibujan. De ahí en adelante, la obra de Cornelius no ha parado de mutar ante nuestros oídos, rehusándose a encasillarse y siempre buscando la innovación en todos los ámbitos: composición, grabación y producción. Eso sí, siempre manteniendo una atmósfera relajada que ha caracterizado a su carrera y al Shibuya-key, el subgénero del pop de fácil escucha que ayudó a desarrollar y a popularizar.

Después de Fantasma, se alejó de la estética que lo popularizó y editó los álbumes Point (2001) y Sensuous (2006), dos discos que brillan por su excentricidad sonora y que desbordan con ideas que incluso hoy en día suenan novedosas, que además sirvieron para cementar sus shows en vivo como espectáculos impresionantes donde la sincronización perfecta de la música con las luces y las visuales generan una sobrecarga sensorial que impacta a los asistentes.

Y luego no se supo más de Cornelius. Por 10 años, Oyamada se dedicó a proyectos alternos igual de fructíferos, pero en otras áreas del entretenimiento, como su trascendental trabajo componiendo la banda sonora de las películas de animé de la saga Ghost in The Shell. También produjo el ambicioso disco S(o)un(d)beams, de su paisana, la cantante Salyu, y giró con la Plastic Ono Band de Yoko Ono y la legendaria Yellow Magic Orchestra. No fue sino hasta el pasado 2016 cuando reapareció para promocionar la reedición de Fantasma, vía Lefse Records, y embarcarse en una gira donde tocó noche tras noche el disco en su totalidad.





Esta movida terminó siendo un preámbulo a su vuelta formal de Cornelius. Este 21 de julio se edita Mellow Waves, su sexto disco, y el japonés no podría sonar más en forma. Su título nos presagia los sonidos dulces y las sensaciones cálidas que irradian sus 10 canciones, las cuales ruedan en los oídos nublando la mente con recuerdos nostálgicos. Las guitarras, tanto acústicas como eléctricas, toman un rol protagónico como nunca antes, plagando de acordes, arpegios y hasta solos en la mayoría de los temas, incluyendo los sencillos «If You’re Here» y «Sometime / Someplace». Las melodías abundan y se rozan, y son empleadas con el fin de movernos por dentro; así lo logra, por ejemplo, la colaboración con Miki Berenyi, vocalista de la recién reunida agrupación de shoegaze Lush, titulada «The Spell of Vanishing Loneliness». También hace guiños explícitos a sus trabajos anteriores, como «Surfin’ on Mind Waves Pt. 2», continuación del track orquestal del mismo tema hecho para Ghost in The Shell Arise, o «Helix / Spiral», un animado tema electrónico que usa la misma voz sintética explorada en clásicos previos como «Count Five or Six».

Foto por Masayoshi Sukita

El mundo ya necesitaba de nueva música de Cornelius, y llega justo en este momento como un bálsamo para el alma con suficiente personalidad como para complacer a las partes más inquietas de nuestro ser. Pudimos conversar con Oyamada vía Skype, a través de su intérprete, y nos contó detalles conceptuales y técnicos de Mellow Waves, además de su relación con la cultura latinoamericana y si ha visto o no la versión hollywoodense de Ghost in The Shell.

NOISEY: El proyecto Cornelius ha estado bajo perfil por más de 10 años, desde la salida de Sensuous en el 2006. ¿Qué has estado haciendo en todo este tiempo?

Keigo Oyamada: Para algunas personas que me siguen desde el otro lado del mundo parecería que he estado con un bajo perfil, pero en realidad he estado en muchos proyectos diferentes en los últimos 10 años. He sido parte de la banda de apoyo de Yellow Magic Orchestra, de la Plastic Ono Band de Yoko Ono –tanto en el álbum como en vivo– he producido a la cantante japonesa Salyu x Salyu, y también he trabajado en las películas [de animé] de Ghost in The Shell y en el programa infantil de Japón, Design Ah, donde soy el productor sonoro. Así que he tenido unos últimos 10 años ocupados.

El año pasado reeditaste tu disco Fantasma, y acompañaste el lanzamiento con una gira donde tocabas el álbum en su totalidad. ¿Cómo fue desempolvar todas esas canciones casi 20 años después de haberlas sacado, volverlas a tocar y conectar nuevamente con ellas?

Ha sido un momento de reflexionar el hecho de que han pasado 20 años desde que salió. Fue un momento de mucha introspección.

¿Tuvo algún efecto en el disco nuevo el haber estado en contacto con los temas de Fantasma para la reedición?

En realidad, la reedición y el tour sucesivo no tuvieron nada que ver con este álbum. Ni siquiera estaba en los planes girar, simplemente ocurrió; me pidieron hacerlo y lo hice. Pero sabía que quería sacar este disco, el cual estaba haciendo cuando ocurrió todo esto, y sabía que habría algunos cambios de alineación en la banda en vivo en el siguiente tour, así que me pareció una buena oportunidad para armar la banda nueva, tocar juntos y alistarnos para el lanzamiento de este álbum y su gira.

Normalmente trabajas solo en tus discos. ¿Es ese el caso esta vez en Mellow Waves ? ¿O contaste con más músicos en las sesiones de grabación?

Soy el único músico que aparece en el disco, en realidad, exceptuando unas pocas colaboraciones. Pero los ingenieros de sonido, [Toyoaki] Mishima y [Toru] Takayama, son los mismos que he siempre he usado y son parte importante del proceso de grabación como tal.

¿Dirías que hay un concepto en particular detrás del disco nuevo?

Es tal como lo dice [el título]. Si tuviera que describir una temática detrás del sonido, sería el concepto de las propias ondas sonoras. Y el tema en general es lo suave, así que el resultado es tal cual lo que dice el título: solo ondas y dulzura.

Desde Point en adelante, te has involucrado mucho más con la electrónica y con emplear método de producción y composición muy definidas que enmarcan a cada disco. ¿Hubo alguna estrategia definida que te hayas planteado para la creación de Mellow Waves ?

Como mencionaste, hay diferentes métodos y estrategias que he abordado en cada uno de mis lanzamientos. En Point traté al sonido como un punto; los sonidos pueden ser puntos que no necesariamente se solapan unos con otros, así que cada sonido individual tiene su propio lugar en una estructura, y eso le dio su originalidad al sonido, el hecho de que hay lugares únicos de sonidos diferentes que lo construyen. En el caso del disco nuevo, se trata de los mismos puntos y estructuras, pero con una onda encima, la cual puede ser una melodía, algo que es más continuo sobre este punto de música.

Cornelius interpretando por primera vez en directo el ‘Mellow Waves’ el pasado 27 de junio en un lugar secreto en Tokio. Foto por Hideki Hamada.

La guitarra siempre ha sido tu instrumento principal, algo que tal vez se nota mucho más en tus presentaciones en vivo y que ha cobrado una relevancia especial en Mellow Waves , como lo anticipan los singles «If You’re Here» y «Sometime / Someplace». ¿Cómo haces para todavía sacarle sonidos emocionantes al instrumento?

Hay mucho de estos proyectos diferentes [mencionados al principio] que traje para este disco. Como dices, la guitarra ha sido siempre mi instrumento principal, pero tal vez en Cornelius no ha sido el predominante. En los últimos 10 años, en muchos de los proyectos en los que he participado ha sido como guitarrista, así que tuve mucho más chance de presentarme con la guitarra. Eso tal vez fue el motivo por el que el disco nuevo está más enfocado en ella.

Eres conocido por abrazar nuevas tecnologías cada vez que haces un álbum. Un ejemplo notable fue haber mezclado Sensuous en sonido surround 5.1. ¿Hubo algún software o hardware nuevo que quisiste probar en Mellow Waves ?

Cuando hice el disco, usé muchos simuladores de amplificadores distintos y otras tecnologías. Pero creo que, en el sentido más amplio de tecnología al que te refieres, de la forma en la que en el pasado usé el sampleo, los sintetizadores, las grabaciones en disco duro y otros cambios mayores en la tecnología, no creo que haya una diferencia notable en este disco. Creo que eso se verá mucho más en mi próximo lanzamiento, que será una versión en realidad virtual del disco. Estoy trabajando en eso ahora mismo.

Ya estás preparando el Mellow Waves Tour, que arranca en Japón en octubre, precedida por algunas fechas en festivales. ¿Cómo luce un show de Cornelius hoy en día?

La nueva banda incluye a Yumiko [Ohno] de Buffalo Daughter, una banda japonesa. El show tendrá iluminación y visuales nuevas; seremos una banda de cuatro personas tocando en sincronía con las visuales.

¿Va a estar Latinoamérica incluida en la gira?

De verdad quiero ir, especialmente a México, porque la vez que se supone que iba a ir, hubo el susto de la gripe porcina que se dio en ese momento [a principios del 2009]. Al final se canceló la gira porque no nos dejaron volar a México; íbamos a ir con Deerhoof y tenía muchas ganas de tocar allá, así que espero que alguien me invite a tocar esta vez.

Cornelius interpretando por primera vez en directo el ‘Mellow Waves’ el pasado 27 de junio en un lugar secreto en Tokio. Foto por Hideki Hamada.

En tu discografía se siente una influencia de la música latinoamericana, en especial la brasilera. Incluso colaboraste en el disco de Compass, con Instituto Mexicano del Sonido y Toy Selectah. ¿Cómo es tu relación con la cultura de Latinoamérica?

Hay un chico llamado Camilo [Lara], que es de un sello que ha distribuido su música anteriormente, y que me pidió tocar el theremin en un proyecto. ¿Tal vez hablas de él?

Sí, exactamente.

Es un tipo interesante. Siempre me envía sus mixtapes anuales y los disfruto mucho, y me encanta estar en contacto. Lo conocí hace quizás 20 años y todavía nos mantenemos en contacto.

Sobre mi relación con la cultura latinoamericana, desafortunadamente no he ido a México ni a otros lugares que me han influenciado enormemente, como Argentina y Brasil; me encantaría visitarlos y conocerlas mejor [a sus culturas]. Me he presentado con algunos músicos como Arto Lindsay, [Alexandre] Kassin y Moreno Veloso, el hijo de Caetano. Los conozco muy bien, y cuando vienen a Japón tengo la oportunidad de tocar con ellos; es algo que disfruto mucho.

Te has vuelto conocido por tus remezclas a otros artistas, tus colaboraciones y por participar en numerosos proyectos. ¿Qué sientes que ganas al trabajar con otras personas y su música?

La mejor parte de tocar mucha música es ganar mucha experiencia. Trabajar con la música de otras personas me da la oportunidad de ver cómo trabajan ellos y de entender mejor su música, lo que de alguna forma me da también conocimiento sobre cómo hacer mi propia música; a veces algunas de estas cosas me pueden influenciar o hacer pensar sobre todo el proceso. Pero, más que nada, es una oportunidad para generar todo tipo de música diferente, para conocer muchos otros tipos de música, y, en general, lo hago por la experiencia.

¿Qué te pareció la versión de Hollywood de Ghost in The Shell ?

Todavía no la he visto. Vi los avances y se veía bien.

¿Ya escuchaste el soundtrack?

No lo he escuchado. ¿Quién lo hizo?

Clint Mansell y Lorne Balfe.

Todavía estoy esperando el momento indicado [risas].

