Sudas de ir a trabajar y sigues con la fiesta

Estás hecho mierda pero, qué diablos, decides quedarte con esta peña. De hecho es como si aún fuera ayer, como si te hubieras tumbado solo durante cinco minutos. Te sumas al after y a las dos o tres horas te llaman del curro. Respondes con sonidos y frases extrañas y nada tiene sentido. Te dicen que vayas a trabajar porque no has sido capaz de inventarte ninguna excusa y por el ruido de fondo (música, risas…) queda claro que sigues de fiesta. Como no quieres ir a trabajar le dices a tu jefe que “renuncio a mi puesto de mierda” y, sin ser muy consciente de lo que acabas de decir, cuelgas mientras tu interlocutor escucha tus últimas palabras: “Hijo de pu-”.

Aún queda un rato para que puedas ir al Primavera Sound pero decidís entre todos que estaría bien ir a las cuatro a ver Midori Takada, que es bastante de la calma. Aun así te entran dudas en el último momento y sientes la necesidad de ir al curro y decirles que todo era una broma, y ponerte a trabajar.