Sudas del reposo y vuelves al festival

Decides tomártelo con calma y quedarte un rato tomando cervecitas en el bar de delante del Fòrum, que es mejor que no andes demasiado. Con la broma te cascas tres jarras y decides ir a ver Built To Spill y cantas el “You Were Right” como si no quedara un mañana. Cuando termina intentas ir corriendo a Shellac, donde habías quedado con tus nuevos amigos púberes, pero la rodilla te jode y te quedas parado con un dolor infernal en la rodilla. Te estiras al suelo boca abajo y con la pierna recta durante un buen rato. No lo ves, pero intuyes como los guiris (tienen ser guiris, eso seguro) te hacen fotos con poses de capullo (sacando la lengua y haciendo gestos raros con las manos). Deseas que ardieran en el infierno.

A los pocos minutos te “recuperas” y vas “corriendo” hacia Shellac, casi se te destruye la pierna. El concierto ya ha empezado y no ves a tus colegas, pese a que habíais quedado ahí, delante del escenario a la izquierda. Puede que los tipos se hayan cagado en ti al ver que no aparecías. ¿Se habrán cabreado? Mierda, no tienes sus mails ni números de teléfono, te gustaría contarles lo que te ha pasado y que volvieran a ser tus colegas. Quién sabe, quizás Shellac les ha parecido una mierda y se han largado a otro concierto. Quizás ni se acordaban de ti y ni han aparecido por este escenario. Sea como sea, te sientes decepcionado y triste y te largas a casa.

El domingo te levantas con la rodilla dolorida y decides hacerte una rondeta de Instagram. De repente empiezas a ver que te tienes mil “etiquetados”, abres las fotos y ves como tus nuevos colegas jóvenes se hacen fotos con poses burlonas mientras yaces tumbado en el suelo con la pierna recta, boca abajo. Los muy cabrones se están partiendo de ti. Los comentarios son del tipo “Tutankamón en el PS LOL” o “viejos en festivales no, POR FAVOR” y cosas así. Por lo que parece el viernes sí que les diste tu cuenta de Instagram, la verdad es que no recuerdas demasiado la noche del sábado, pero parece que esos tipos tampoco es que fueran realmente tus amigos.