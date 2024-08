Sudor y perreo: XV años de Pablito Mix

Hoy por hoy, el sonido de la llamada música urbana, macro género que engloba al hip-hop con vertientes musicales que cambian dependiendo de la región del mundo en la que estés, está despojando al rock de su codiciado lugar en la cúspide y top of mind del pop global. En el caso del mundo de habla hispana, el reggaetón es el género bandera del sonido urbano. Pese a que el reggaetón no es algo nuevo para Latinoamérica, se podría decir que estamos pasando en este momento por su máximo apogeo, el momento piqué. Lo digo por varias razones pero tal vez la más obvia para varios lectores es que el video que está a punto de ser nombrado el video más visto de youtube es, a final de cuentas, una canción de reggaetón.

México, a diferencia de otros países del bloque latino, inició su trayectoria reggaetonera a principios de los 2000 con muy pocos cantantes, MCs o productores locales. Esto no detuvo la penetración del género entre la juventud de barrios populares. Al contrario, México se transformó en uno de los consumidores de reggaetón más fuertes desde el inicio. El crecimiento de este fenómeno sucedió por los DJs. En muchas formas fue una especie de actualización de la cultura sonidera de México. Los nuevos DJs de fiestas masivas de barrio empezaron a apelar a los gustos de los jóvenes con el reggaetón. Fue así que artistas como Daddy Yankee, Tego Calderón, Don Omar o Plan B, trascendieron como ídolos no solo de su público en México, sino de toda la esfera de música en español.

Mientras que muchos DJs de esta ola se quedaron en la selección de canciones y posicionamiento de artistas, surgió también la inquietud de escuchar un reggaetón original, que le hablará directamente a las personas que consumen reggaetón en México. Pablo Alejandro, mejor conocido como Pablito Mix, es uno de esos DJs que al mismo tiempo de impulsar al género, impulsaron un estilo local que hizo una conexión fuerte con los mexicanos que lo escuchan. De las fiestas de barrio en Neza o Iztapalapa hasta tocar en el Vive Latino y en la RedBull Music Academy en NYC, la trayectoria de Pablito es un arco narrativo que este agosto cumple un estrecho de 15 años.

Mi relación con Pablo empezó desde que yo sabía de su leyenda años atrás, en la era de sus tardeadas de la zona conurbada y rolas como «Ay Pablito Qué Rico» y «Reggaeton A Lo Sex». Para cuando lo conocí este año en la producción del video que hicimos «La Evolución del Cumbiatón», continuación del épico «Pablito Mix y los ídolos del cumbiatón» (ambos abajo), percibí su madurez de inmediato. Desde su modo de vestir hasta la forma en la que se expresa, es una persona distinta a la que yo había visto en videos y reportajes. Ahora estaba tratando a Pablo más que a Pablito. Después de pasar unos días con él en este shoot, fue fácil ver que es alguien enfocado en triunfar, de estas personas que conocen el «secreto» detrás de la materialización de objetivos. Alguien que no titubea al arriesgarse saliendo de su zona de confort en el barrio para perseguir un público más grande, sin olvidar los elementos y la esencia que lo han traído hasta este, su quinceavo aniversario como DJ. Recientemente, Pablo vino a verme a la oficina de VICE México para platicar más a fondo de sus raíces y el camino que decidió emprender a los 10 años de edad para tratar de entender que fueron los elementos que inspiraron su camino y que fueron las cosas que lo ayudaron a superar metas cada vez más ambiciosas. Esta extensa charla de abajo, con obvio valor sentimental para mí, pero también con obvio valor histórico por toda la información que contiene, es el resultado.

Noisey: Quiero empezar preguntándote cómo accedes a este mundo, de la gente que pone sonido, que organiza la fiesta, que tiene acceso al equipo, ¿cómo fue tu acercamiento?

Pablito Mix: Esto comenzó porque mi papá se dedicaba a hacer tardeadas, yo tenía 10 años. Él hacía tardeadas donde metía bastante gente: ocho mil, diez mil personas. Mi papá tenía la idea de hacer un sonidero o algo así, pero como jalaba a muchos chavos por las tardeadas, se convirtió en algo mas para jóvenes. Tocaba de todo, llevaba DJs de música electrónica, y a él le gustaba tocar salsa y cumbia. Pero como él tenía que organizar todo el tema de la tardeada, no tenía tiempo de ser DJ o de estar en contacto con el equipo. Empezó con el sueño de ser sonidero, a ser el que organizaba las tardeadas. Yo veía como llevaba a los DJs, me llamaba mucho la atención porque grababa también sus videos.

Él hacía entonces toda la producción, desde el sonido, hasta las bebidas.

Todo lo organizaba él, rentaba el lugar, repartía flyers. Recuerdo que en ese entonces mi papá tenía a todo su equipo que hasta pegaban posters con ¿cómo se llama eso?

El engrudo ¿no?

Ándale, el engrudo. Todos pegando en chinga, y a repartir flyers en todas las universidades y preparatorias, eran más universidades. Y puta madre, jalaba mucho, creo que su récord fue de 10 mil personas.

¿Hubo alguien que inspirara a tu papá?

Vaya, esa es una buena pregunta. Me gustaría preguntarle a mi papá por qué empezó todo esto, por qué le llamó la atención. Yo recuerdo que desde chiquito traía la inquietud de hacer un sonido y empezó como el que organizaba todo. Le gustaba mezclar, él decía que era dj, hasta mandó a hacer su logo de sonidero y toda la onda.

¿Y cómo se llamaba?

Sonido Houston. Y tan se quedó con ese nombre que uno de mis hermanos se llama Houston [risas].

¿Neta? ¿Cómo se llama tu hermano?

Houston Alexis. Mi hermanito. Él nació ya mucho después. Ya después de que se retiró de la música nació él. Pero sí, era su onda tener su Sonido Houston. Yo veía cómo llevaba a los DJs, principalmente de música electrónica, eran su fuerte.

¿Sabía que eso es lo que le interesaba a los chavos?

Sí, él se enfocaba a los chavos.

¿Y era algún tipo de música electrónica en particular?

Uy, no. Era general, de todo.

¿Cómo sucede que tú comienzas a mezclar? ¿Él te dijo o te dio chance en sus fiestas?

No, no. Yo veía que cuando él llevaba a sus DJs se ponía a platicar con mis amigos de «llevé a tal DJ» y así. Entonces pues yo estaba muy entrado. Un día le dije a mi papá así directo: «Un día voy a ser mejor que él». Así le dije. Yo estaba chiquito ¿no? Y pues a partir de ahí me dijo «bájate un programa con el que yo mezclo». Se llama Atomix, que ahora ya se convirtió en VirtualDJ, de ahí se inspiró. No sé cómo esté la historia pero primero fue Atomix y ya después VirtualDJ.

Y así en tu lap ¿o cómo?

En mi compu, así en mi CPU. Neta [risas]. Hasta tenía problemas con él porque era la computadora de la casa. Yo empecé con esa idea y pues invitaba a mis amigos de la primaria a mi casa, tenía un patio bastante grande. Siempre quería bajar la computadora al patio y pues me metía en problemas con mi papá. Me decía «¡la computadora cabrón, no te la estés llevando!». Agarraba el estéreo de mi casa y conectaba los auxiliares con la computadora. Y así comencé, haciendo fiestas con mis amigos ahí en mi patio. Invitando a la primaria. Una vez hice así mi fiesta y se llenó todo el patio. Y ya, así era ‘Dj Pablito’ o ‘Pablito Mix’.

¿Y cuándo le das ya inicio a tu carrera? Digamos como el año en que empiezas ¿Qué fiesta marcó como el inicio?

La fiesta que marcó el inicio fue una vez cuando ya no invité a mis amigos de la primaria. Yo soy de barrio, entonces…

¿En qué parte de la ciudad estabas? ¿En Vallejo?

Ajá, en Vallejo en una colonia que se llamaba Prensa Nacional. Entonces, como mi hermano se juntaba con varios chavos, le hablaba a varias amigas, tenía toda la onda, un día organizó una fiesta grande. Ya no era un patio, eran cuatro patios. Y me dijeron: «Queremos que toques tú, porque tienes música buena». Es que yo tenía una canción de reggaetón, antes de que fuera la «Gasolina» de Daddy Yankee, que se llamaba «Mi Gatita y Yo». Me decían «Pablito pon tu canción». La neta era la canción que les gustaba mucho en ese momento. Entonces un día llevamos un estéreo más grande, y me llevé la computadora, que por cierto me metí en una bronca con mi papá ese día.

¿El mismo CPU?

Sí, el mismo CPU, con el monitor y todo. Entonces llegó un chavo y me dijo: «Oye güey, la fiesta está a reventar», y las bocinas no daban para la gente. Entonces conectamos un estéreo más. Se hizo una fiesta con dos estéreos, imagínate. Y bueno, cuando empezó esto, el chavo traía un micrófono, y le dije «oye, cuando yo cambie en chinga la canción, tú vas a decir ‘arriba las mujeres’». Entonces cuando yo cambiaba al track 5, el gritaba «¡arriba las mujeres!» y puta, cuando entraba justo la canción es cuando todos se alocaban y «¡ah no mames, está bien chingona tu canción!». Ese día fue un éxito total, tanto que la gente me veía en la calle y me decía «hey Pablito, tocas bien chingón» o «¿cuándo otra fiesta?» y me hice conocido en mi barrio, así de pues ya era el dj del barrio, la neta. Y así comenzó todo. Es lo que recuerdo. Así comenzó, con un estéreo, un micrófono, y ya a partir de ese momento la gente me decía «Dj Pablito, ¿cuándo otra fiesta» y así.

¿Para este momento tú todavía no producías?

No, para nada, yo duré dos o tres años haciendo fiestas así en patios, en mi mismo barrio, hasta que empezó a haber problemas, de que se peleaban en fiestas, y se acabaron las fiestas en todo el barrio. Se puso feo, había mucho desmadre y ya.

¿Y dirías que fue por pandillas o…?

Sí, había muchas pandillas. Se juntaban todas las pandillas y…

¿Pero eran combos…?

No no no, eran pandillas del propio barrio. Como que hubo pleito entre todas y ya mi papá me dijo «no más», también por mí, por mi seguridad. Y bueno, pues no me desanimé. Yo tenía 13 años, y un amigo me dijo que estaban haciendo tardeadas en un lugar que se llama Galaxy en San Rafael, en Tacuba y casi Circuito.

Por donde está la Polar ¿no?

Ándale, por ahí. Ahí seguí a los 13 años, en las tardeadas. Me acuerdo que no me querían dejar pasar. La primera vez sí me dejaron porque y ya después no porque era menor de edad. Entonces agarré y le di 50 pesos al de seguridad y ya me dijo «pásate, pásate». Y haz de cuenta que me la pasé como unos tres meses viendo nomás a los dj’s, los aparatos.

¿Ibas de asistente entonces?

Ajá, porque mi amigo me había recomendado el lugar. Entonces iba de asistente y la neta ponían música muy buena. Ya los dj’s con sus aparatos, sus tornamesas, sus cd’s players.

¿Algunos DJs que crees que sean mencionables?

Acabo de contactar a uno de ellos por el documental, DJ Bonsai que es como uno de mis maestros también. No me enseñó pero me dio la oportunidad, a eso voy ahorita.

¿Él es DJ de reggaetón?

No, no. Él es uno de los DJs que me motivo. Y… bueno, yo me les quedaba viendo a los DJs porque me gustaba cómo la mezclaban, la neta. Y pasé ahí como tres meses hasta que un día me dice uno de los DJs de ahí «oye, vienes cada viernes ¿verdad? no faltas a ninguno, siempre me doy cuenta que estás aquí viéndonos, ¿qué onda? ¿te gusta esto verdad?». Y le dije «sí, la neta sí me gusta». Entonces le pedí su tarjeta y ya, en ese entonces era el Messenger. Dure un mes esperando a que se conectara el dj para poder decirle que me dejara estar en su cabina. Entonces me dijo «sí, lánzate el próximo viernes» y ya. Yo llegué, me invitó, me dijo «mira todos los aparatos» y no faltaba ningún viernes hasta que me dijo «¿te gusta verdad? ¿quieres aprender? Yo no te voy a enseñar, tú solito vas a aprender. No hay gente, vamos a hacerlo». Y güey, yo no tenía ni pinche idea de cómo se usaban los players, ni la mezcladora. Sólo había uno para subir, y otro para bajar, y muchos pinches botones.

¿Te acuerdas qué equipo era?

Eran unos Denon, no sé si 4000 o 4500, pero sí Denon. Y una mezcladora creo también Denon de dos canales… Entonces me dijo «inténtalo». Y ya, hice un desmadre en los aparatos, y en lugar de desanimarme me dijo «güey, lo hiciste muy bien, nomás es cuestión de práctica, sigue así y vas a llegar lejos». Me motivo, la neta. Llegué a mi casa bien feliz de ‘ya sé mezclar aparatos». Y así empezó, me dijo «tú ve, yo no te voy a enseñar nada, tú ve», y pues no faltaba ningún viernes. Hasta que aprendí, y me dice «güey, a mí me caga poner esta música».

El reggaetón…

Ajá, el reggaetón. Entonces me decía «échate quince o veinte minutos de reggaetón». Estaban la ‘Gasolina’, Don Omar con la de ‘Dile’, ‘Pobre Diabla’… estaban todos esos hits del momento, pero a él no le gustaba poner nada de reggaetón, él era música electrónica. Entonces yo empecé a poner el reggaetón en ese lugar, la neta es que ahí empezó a sonar mucho el reggaetón. Yo creo que ahí empecé a escuchar muy a fondo el reggaetón. En los billares Galaxy, eran las mejores tardeadas de antes. Yo tenía 13 años.

Y bueno, me empezó a dar la oportunidad hasta que vio que un día sí me apliqué y me dijo «oye Pablito, ¿te gustaría trabajar? No es mucho pero es tu primer trabajo de DJ», y pues yo acepté y empecé a mezclar de todo. No sólo reggaetón, electrónica y de todo. Pero a la gente le gustaba más cuando mezclaba reggaetón. Entonces ya, la gente era «Pablito, ponte ese reggaetón», me hice conocido ya en todo el Galaxy. Y como me veía chico pues llamaba la atención, mezclando bien chavito y con los audífonos ahí, y eso jaló más seguidores, la neta. Me empezaron a preguntar «oye, ¿cómo te llamas?» «esa canción está bien padre, ¿de dónde la sacas?», yo tenía música que el Galaxy no tenía entonces eso fue lo que más jalaba. Y empezamos con más reggaetón, y más reggaetón, y puta, las tardeadas eran ya de reggaetón.

Pasaron de ser de electrónica a ya puro reggaetón toda la noche.

Ajá, puro reggaetón. Pero bueno, en la tarde, porque eran tardeadas.

¿De qué hora a qué hora eran?

Empezaban a las 10 de la mañana y acababan a las 5, 6 de la tarde.

¿Y a las 10 estaba ya como…?

Hasta la madre, te lo juro. Invité ya después a todos mis amigos del barrio y me iban a echar porras y todo, se llenaba más el lugar. Y así empecé hasta que los clausuraron, clausuraron el Galaxy. Duraron como dos años. Bueno, yo duré como dos años ahí, y después cumplí 15 y dejé de tocar como medio año. Hasta que un amigo me dice «oye Pablito, tengo una casa sola, y quiero organizar algo, ¿crees que podamos llenarla?». Y yo dije «pues vamos a intentarlo ¿no?». Y pues ya, hicimos un flyer de ‘Noche de reggaetón en casa tal’. La neta llenamos la casa, era cuando yo iba en la secundaria. La casa estaba casi al lado de donde yo estudiaba, pero nadie me conocía. Yo estaba medio desanimado porque habían cerrado el Galaxy, en donde yo tocaba, y pensaba «no pues ya no voy a poder ser DJ, se me acabó todo en mi carrera». Hasta que mi amigo me dijo «vamos a organizar algo, no te desanimes Pablito, vamos a seguir tocando». Y ya, organizamos la fiesta y todo un éxito, igual con el reggaetón, aunque en ese momento yo tocaba reggaetón y tribal, yo lo mezclaba.

¿Tribal guarachero?

Ajá, el famosísimo tribal guarachero.

Y más o menos para marcar la época, ¿rolas de quién tocabas? ¿quién estaba en el momento? El Dj Mouse ¿no?

Mmm, sí, eran el DJ Mouse y el DJ Antena los que hacían tribal en ese momento. Ah no, no es cierto, eran Ricardo Reyna y DJ Sobrino también. Ellos fueron primero. Los pioneros del tribal primero fue Sobrino, y su ahijado fue Ricardo Reyna que sacó un putazo de tribal y ya después Antena y Mouse lo evolucionaron más.

Y pues ya, se hizo la fiesta, tocaba reggaetón y tribal. Fue todo un éxito, me hice más conocido en la secundaria porque todos me decían «¡ah, tú tocaste en la fiesta que estuvo bien chingona!». Ya no me conocían nomás en esas partes, ya me conocían también en la secundaria, todos los chavos. En esa colonia ya era yo popular.

Entonces empezamos a hacer fiestas, fiestas, fiestas en el barrio. Ya nos prestaban patios, ya nos prestaban vecindades en ese tiempo, auto lavados nos llegaron a prestar. Patios grandes, la neta.

¿Cómo cuántos entraban?

Las más que entraban eran mil, dos mil personas, en un patio así hasta la madre.

¿Y lo mínimo?

Pues sí unas mil, pero total unas mil 500, dos mil. En el espacio que fuera, fuera una casa, un autolavado, una vecindad, lo que fuera.

¿Y eso también a través de flyers o cómo?

Sí, todo era flyers, todo era flyers. En ese momento no había tanto Facebook, no había redes sociales. Entonces lo que se hacía era, sí pegar algunos pósters, pero más flyers, comunicación más de flyers…

En las escuelas.

Sí, en las escuelas, o en la calle veíamos chavos y ya todos nos ayudábamos a repartir flyers, y así jalábamos un buen de gente.

¿Cómo estuvo el rollo de que tuviste que cambiar tu nombre?

Cuando mi papá me dijo «esto se va a convertir en algo cañón y quiero que cuando saques la canción de ‘Ay Pablito, qué rico’, tu tienes que registrar eso, sea lo que sea, lo vamos a registrar».

Primero fue que, había un Dj Pablito de Panamá, de la Factoria, con el registro de Dj Pablito. Entonces mi papá me dijo «¿cómo te pondremos?», pues para que no afecte tu nombre de Pablito, porque Pablito puedes ocuparlo como sea pero que no sea ‘Dj Pablito’. «Pues vas a ser, mmm, no sé», y me puso Pablito Mix. Así se llevó el registro de mi nombre, Pablito Mix, y así es como me quedé por mi papá.

Y digamos, en este proceso, ustedes se previnieron…

Sí, incluso ahora ya puedo ocupar el Dj Pablito porque el Dj Pablito de panamá ya dejó su registro. Me dijeron «¿quieres usar el Dj Pablito?» pero no, la neta no soy así, siempre quise hacer mi Pablito Mix. Sí, saben que soy yo. Ya no fue mi era, Dj Pablito fue de hace muchos años. Cuando yo empecé el ya se había retirado.

¿Y cuándo tuviste que hacer ese pequeño cambio te dolió tantito?

Sí, pues yo quería ser DJ Pablito. Pero con el tiempo se fue liberando todo eso. Y la gente empezó a conocer mis canciones, no las de él. Te digo, el fue un productor muy importante de la Factoria.

De hecho, tocaron recientemente aquí ¿no?

No, pero o sea, Dj Pablito ya no sé.

Descanse en paz [risas].

No pues no sé cabrón, la neta [risas]. Yo creo se casó o algo. Quién sabe, porque sí es de ya años años. Por eso fue que registré mi nombre y yo estoy en el INDAUTOR como Pablito Mix. Desde ese momento mi papá me dijo «vamos a registrarte, vamos a registrarte», y sí metimos varias demandas que por cierto ganamos y gracias a eso que tuvo mi papá la idea de registrar mi nombre y mis canciones. Porque aparte han querido utilizar mis canciones para comerciales y todo eso, y pues no es tan fácil, porque hay un papel ¿sabes?

Claro.

Hicimos bien las cosas desde un principio siempre. Y mi papá siempre, a pesar de que mi papá me dejó hacer mis cosas sólo siempre, me apoyo, y estuvo tras de mí, de lejos pero sobre mí. Siempre al pendiente, no se metía en mis cosas pero estaba siempre al pendiente. Hacer las cosas bien desde el principio, registra todo, haz todo, porque no sabemos que puede pasar.

¿Y en qué momento comienzas a producir? ¿En qué momento viene la evolución de ser selector a ya producir?

Cuando cumplí quince me dediqué a hacer estas fiestas, y comencé a producir. Me compré mi primera computadora y comencé a juntar para mis cosas, bajé el FLStudios, el ‘Fruity Loops’ y empecé a hacer mis propias maquetas de reggaetón y de tribal.

Solito.

Sí, solito. La neta es que como yo lo escuchara lo hacía. Vi un tutorial de cómo acomodar más o menos y pues se me dio muy muuuuy fácil hacer reggaetón, también tribal. Y fue una canción muy famosa que se llama «La Danza de la Progreso Nacional» que incluso DJ Antena y ellos remixearon.

¿La Danza de la Progreso Nacional?

Sí, era una colonia muy popular donde comenzó mucho del tribal y también del reggaetón. Les hice su canción en agradecimiento porque me llenaban mis fiestas y todo. Empecé a producir esa canción y se volvieron locos porque «¡ay, Pablito nos hizo una canción!». Ya era muy popular yo en esas zonas, era muy grande la verdad. Y empecé haciendo remixes de reggaetón, empecé y empecé, hasta que estas fiestas también se terminaron, terminaron mal porque era barrio, y ya no era nomás una zona, eran todas las zonas, casi toda la Gustavo A. Madero. Ya había bronca grande porque se juntaba mucha gente, mucho barrio.

¿Y seguimos hablando de pandillas?

Sí, era pandillero esto. Entonces, yo comencé a hacer mis canciones y me contacta Mega por internet. No sé cómo lo agregue al Messenger, me lo encontré ahí, y me dice «oye güey, quiero hacerte la invitación a una disco que se llama Stratus en Neza». Le dije «es Neza cabrón, mis papás no me van a dejar ir a Neza [risas]». Entonces ya le digo «güe, ¿qué crees?, la neta con todos mis eventos me compré ya mis Denom mis CD players» y me dice «güey, réntamelos, que no se que, voy a hacer un aniversario mío, y al otro día mezclamos en Stratus, ¿qué te parece? Voy por ti hasta tu casa y te traigo a Neza». Entonces ya fue por mí hasta mi casa, se fue a su aniversario, y al otro día me dice «te voy a llevar a un disco bien chingona». Se llama Stratus, bueno se llamaba Stratus. Y el dueño de ahí la neta era muy modoso ¿sabes?, no dejaba mezclar a nadie. Si no era Mega, no dejaba mezclar a nadie. Entonces Mega llegó diciendo «no, es que este chavito hace buenas rolas» y así, y me dieron la oportunidad de mezclar. Hay un video, de hecho hay un video. Me dio la oportunidad Mega y hubo cuatro mil, casi cinco mil personas hasta la madre, y yo temblando porque nunca había tocado para tanta gente ¿sabes? fue mi primera vez que toqué para cuatro mil personas.

Y ya, pues ahí empezó de que mis canciones se empezaran a escuchar en las motonetas, y en todos los carros. El dueño empezó a ver que llevaba mucha gente, todos escuchaban mis canciones, todo Neza escuchaba mis canciones. Toda esa zona del Stratus escuchaba mis canciones y así de «¿quién es ese chavito? ¿hay que meterlo no?». Motivé mucho al jefe del Stratus, al gerente, para que hiciera un escenario de dj’s, y ahí fue que nos empezaron a apoyar…

Ahí fue que los empezaron a ayudar.

Ahí fue, porque antes nadie nos ayudaba.

Porque estaban escondidos o algo así ¿no?

Sí, la neta. La cabina de Mega estaba súper escondida y ni sabían quién era Mega.

Y para este momento, ¿cómo era la distribución de tu música? ¿Hacías CDs o cómo?

No, mi música siempre la regalé. La subía a internet a unas paginas y empezaron a bajarlas, un tal Shark DJ, empezaron a piratear mi música.

¿Sabes si es alguien Shark DJ? ¿Lo has conocido?

Sí, por Mega. Sí tuve el gusto de conocerlo. Y varios pirateros más que también tuve el gusto de conocerlos. Uno de ellos era muy famoso en otras zonas. Y pues así la música empezó a piratearse, todos estaban locos de que estaba de moda tener motonetas y ponerle bocinas, y a los carros también. Toda la moda comenzó ahí, todos se querían vestir igual, Goga y así. Como veían que yo me vestía así, todos querían vestirse así.

De eso de la moda ¿de qué te acuerdas? ¿de qué marcas o detalles?

Pues era la marca Goga en ese momento. Era la marca, Goga Jeans. Se volvió todo una locura porque me veían que yo usaba Goga y todos querían usar Goga.

¿Cómo era? ¿Muchas polos, camisas?

Sí, sí, de todo. Y te digo, la música empezó a correr, a piratearse, y ya no sólo fue Neza, ya todo explotó. Ahí fue cuando mi carrera explotó porque ya me llamaban para un lado y para el otro. Ya era Estado de México y todo el Distrito Federal. Empecé a tocar en todos lados.

Conoces a Mega, Mega digamos que te apadrina en estos lugares más grandes.

Bueno, no me apadrinó. Yo y Mega desde que nos conocimos fuimos siempre un equipo, la neta. Aparte de ser mejores amigos, siempre fuimos un equipo. Fue cuando nos decidimos a hacer nuestro colectivo Under Style de DJs. Empezamos a producir el cumbiatón y el reggaetón también, y de ahí explotó todo. Porque ahora la piratería nos apoyaba más. Antes la neta no había Apple Music ni Spotify, Lo que era, era la piratería. Lo que nos dio a conocer fue eso.

¿Y tienes más o menos idea de cuántos discos piratas o compilados con tus canciones se pudieron haber vendido?

Ufff, no sé, sí estuvo muy cabrón.

¿Estamos hablando de cientos de miles?

Sí, sí, imagínate, no era nomás la distribución en Neza, era en todo México. Hay discos que llegaban a Tijuana o no sé, toda la república. Fue mucha la piratería que se hizo, eso fue que nos ayudó mucho más a meternos.

¿Cuál fue la influencia del sonidero clásico en el estilo de Pablito? Te acuerdas que cuando estabas con Mega te pregunté lo de los id’s, ¿qué son ese tipo de cosas que rescataron tal vez de una generación previa?

Se comenzó en el barrio, y se comenzó no con la idea de reemplazar a un sonidero porque no, porque somos dj’s, éramos dj’s, y nunca pensamos en ser sonidero.

¿Dónde marcas esa diferencia entre ser sonidero y ser DJ?

Pues yo porque mezclaba mi música, y los sonideros tocaban su música y hablan. Nada que ver con otra cosa. Por eso antes se llevaba un sonidero y un DJ a las fiestas, porque cada quien hacía su trabajo.

El sonidero es la persona que habla y mueve a la banda ¿no?

Sí, el que habla y pone las salsas, las cumbias, las guarachas y esas ondas. Pa’ perrear, pues meten al DJ. Pero eso es de esos entonces, ahora ya no se hace. Hemos pasado por muchas cosas, y en principio si nos inspiramos, no en el sonidero, pero en el movimiento. Va a ser una onda así pero de chavos, de DJs ¿no?, otra onda. Pero sí, los spots si sacábamos de ahí la idea, y el cumbiatón pues igual.

¿Cuál fue la primera rola de cumbiatón que hicieron?

Pues fue en la casa de Mega, como lo vieron en el documental. También por eso los invité a esa casa porque ahí fue donde casi comenzó nuestra amistad y este rollo del cumbiatón. Yo y Mega estábamos sin nada que hacer y le digo «oye, ¿y si le metemos a la cumbia algo de reggaetón? Vamos a ver cómo suena». Nos gustó mucho la idea y la presentamos en Stratus el viernes, y todos de «ah, suena chido». A todo el mundo le gustó. Empezamos a hacer canciones, canciones, entonces yo empecé a hacer mi producción de ‘Ay Pablito, qué rico’ porque en el Stratus me gritaban. Me gritaban así de «¡ay papi qué rico!» y ya después yo le compuse así de ‘Ay Pablito, qué rico’.

Un día de la nada estaba yo así jugando en mi casa, y un amigo llevó a su novia, y le dije «oye no seas mala onda, ¿no me ayudas con unas voces?». Y ya, improvisé ahí un ritmo, la neta yo no sabía de música, yo lo hacía porque a mí me entraba por el oído ¿no? Llegué al Stratus y se las presenté y ¡pum! Imagínate que saque un disco al año y fue de los más pirateados del Shark DJ.

Y antes de ‘Ay Pablito’, ¿cuál dirías que fue la primera rola que pegó?

Pues yo creo que fue la primera.

¿Y ya posteriormente?

Pues la de ‘Los Bellacos’, la hice con uno de ahí de Neza, el Bellaco se llamaba, era de una colonia de ahí por Stratus. Empecé a sacar más canciones. Y ya, hice un disco completo. También la de ‘El Cumbiatón’ salió por ahí y fue que esto explotó aún más.

Ya después comenzó ahora sí lo de los combos. Lo de los combos porque muchos se quedaban de ver en tal Metro, Pantitlán digamos, un grupo de combos, y de ahí se iban al Stratus. Todo empezó como un punto de reunión para irse en grupo al Stratus, y ya después se convirtió como en su banda ¿no?, su combo, y llegaban un buen de combos al Stratus.

¿Has tenido roces o has conocido pandilleros o algo así?

Sí, sí, siempre. La neta es que todo esto no ha sido nada fácil, la verdad si conocí a gente muuuy pesada. Para estar a mis quince años la neta es que ya conocía a gente muy pesada. De hecho tocaba en lados muy pesados, uno de esos lados sale en una foto en el primer documental, salgo en un barrio donde me metieron con pistolas, pero no en mala onda, por mi seguridad. «Nadie te va a tocar» me dijeron. Querían que tocara en un altar de un San Juditas Tadeo y yo tenía broncas en ese barrio. Y me dicen «si vienes a tocar en mi San Judas, nadie te va a tocar». Entonces a partir de ese momento comencé a conocer a gente de ese tipo. Pero no podía decir que no porque no quería problemas con nadie, pero tampoco quería decir que sí. Lo más inteligente para mí fue hacer mi trabajo y no meterme en ese tipo de problemas ¿sabes? Yo a lo que iba y ya. Pero sí una de esas veces me metieron con metralletas y pistolas y así. Gente muy pesada había en esa colonia.

¿Y cuando te propusieron te intimidaron o algo?

No, llegaron en buena onda y me dijeron «oye Pablito, queremos un evento, ¿cuánto nos va a cobrar o qué onda? Va a estar un sonidero, Sonido Pancho, y queremos que tú vengas también». Y pues sí me saqué de onda porque si sabía que eran muy pesados ¿no? Y me dicen «no pasa nada, tú dedícate a lo que haces y no te vamos a faltar al respeto». Y sí, todo salió muy bien, al contrario, me gané su amistad, y ya ellos en mis eventos me cuidaban, y me presentaron a más gente así, pero yo siempre intenté llevarme con gente… llevarme bien con todos, de «hola ¿cómo están?» y ya.

Muy diplomático.

Sí, muy diplomático, nunca me relacioné al cien porciento con ellos. Sí conocí a gente muy pesada la neta. Una vez toqué también en unos XV años donde el que me había contratado era un jefe. Uno cuando lo contratan no sabe ni pa’ quien toca ¿sabes? Eso era de antes, porque sí tenía un mánager, pero no sabíamos ni quien nos estaba hablando. Nos decían «queremos un evento para tal lugar, unos XV años», y tú nunca te vas a imaginar de quién son los XV años. La neta. Me tocaron muchas fiestas así privadas muy pesadas. Sí vi muchas cosas que un niño no, sí me tocó ver cosas muy feas en el barrio, muy feas.

¿Qué lugar dirías que es el más inhóspito al que has ido?

Pues la neta, es que toqué en lugares sí muy pesados si eso es a lo que te refieres. Toqué los Carnavales de la Merced, de Martín Carrera, de Tepito también, de lugares muy pesados. Pero yo que toqué en toda la Ciudad de México, la neta Iztapalapa tenía un lugar que se llamaba El Hoyo, donde la neta, no sube cualquiera. Y te puedo decir que yo tuve la oportunidad de subir, pero no hay gente que tenga la oportunidad de subir y bajar de ahí.

¿Y ahí fue una tardeada o qué?

Yo me empecé a juntar con un amigo que era dj de ahí, que vivía a una avenida del Hoyo en Iztapalapa. Viví con él un tiempo. Y su abuelito, tenía un sonido pero de esos viejísimos, era un señor bastante grande, lo conocían todos y lo respetaban, porque era muy conocido ahí en esa zona. Y mi amigo me dice «güey, tenemos un evento aquí en la calle», porque eran eventos en la calle cabrón. En Iztapalapa habían puros eventos así en la calle, no en casas, así en la calle. Dije «bueno, pues vamos». Y un día me tocó ahí y me dijo «vamos, no te va a pasar nada», y pues sí, ahí estuvimos.

Y con el colectivo Under Style, ¿cuáles eran sus intenciones? ¿cómo se fueron formando?

Comenzamos yo y Mega, comenzamos con la idea de ponerle Under Style, y después se fueron agregando varios dj’s como Jester, y varios amigos más. Y pues nada, nos juntamos a hacer canciones, todos éramos productores, y esto se volvió todavía más cañón para el Stratus porque se abarrotaba, se quedaba gente afuera. Y así empezó, nos empezaron a llamar para mezclar en diferentes puntos, y es cuando mi carrera explota aún más. Ellos se quedaron en esa, y yo me atreví a salir de todo eso ¿sabes? Empecé a tener eventos fuera, me empezaron a llamar, y cambió todo. La verdad es que me alejé un poquito. Cada año hacíamos un aniversario de nuestro equipo de dj’s del colectivo Under Style para reunirnos y ver lo nuevo que había, la nueva música y todo, y se llenaba a full. Y ya, hasta que me enteré que lo cerraron.

Y un poquito antes, ¿en qué momento del colectivo sucede el documental?

Cuando ya casi Stratus estaba a punto de cerrar. Yo estaba en un buen momento…

¿Ya cuanto tiempo llevabas en Stratius?

No, ya. Llevaba como cinco años en Stratus, cuatro cinco años.

¿Cumpliste ahí tus 10 años?

Sí creo que sí, porque creo hice ahí un aniversario de 10 años o de 9 años, algo así. Antes de que pasara eso fue algo bien chistoso porque me dieron una mala nota en un periódico que yo incitaba a los chavos a drogarse y bailar así, pues ya sabes, pegado…

¿Fue una página?

Sí fue un aniversario que toque para un CCH me tacharon así de, pusieron «Pablito Mix incita a los jóvenes a drogarse y al baile sexual. Sí demandé al periódico la neta. Mi papá lo demandó porque ya era nombre registrado yo.

¿Y qué paso?

Pues borraron todo. No paso más. Entonces yo conocía combos, iba a fiestas los veía pero nunca me junte con ellos. Empezaron a creerse no combos, sino porros. Recuerdo que hubo una noticia que decía que los combos habían hecho desmadres en la plaza de… ¿Reforma 222?

Que les cancelaron un evento o algo así ¿no?

Sí, se volvieron locos porque les cancelaron un evento. Se quedaron calientes.

¿Tú crees que el tabú ya existía antes de eso?

Ya empezaba, la neta siempre ha existido esa idea, porque ya no era una cita para irse al lugar, ya se sentían porros. Ahí empezaron mal ellos. Ahí fue que empezaron a enfrentarse entre los mismos combos, ahí empezaron los problemas. Entonces pues fue la mala nota, en la televisión hablaban del reggaetón, de los combos y yo estaba en un momento de ¿qué hago? Lo que yo hable se puede usar en mi contra ¿no? Llegan ustedes y me escriben creo por Twitter. No me acuerdo quien fue, creo Bernardo. Y yo no tenía idea de quienes eran ustedes, quien era Vice, no sabía que rollo. Hasta que buscaron mi teléfono y hablamos y me dijeron «oye Pablito, queremos hacerte un documental» y yo no sabía si dárselos, porque no sabía si me iban a dar una mala nota ¿sabes? Si me iban a joder más. Era una cosa de dos maneras, o te servía o te jodía. Un arma de doble filo. Entonces Bernardo me estuvo llamando, de «oye Pablito, ve güey, es en buena onda , queremos hacerte una entrevista» y ya, pues la entrevista empezó en mi casa, y al otro viernes tenía el aniversario con el colectivo. Tons les digo «¿qué creen? Que me toca Stratus», y me dicen «jalamos» y es cuando llegaron y… Hasta el dueño del Stratus tenía un salón de fiestas y nos dice «llévense la limosina, no hay pedo».

Y ya, pues se dio el documental. A partir de ese documental exploto todo. Ya no sólo fue la Ciudad de México. Ya me vieron nacional e internacionalmente. Si confíe en ustedes y se abrió el camino. Fueron una buena proyección para mí, hicieron que toda mi música, y todo lo del colectivo y lo de Pablito Mix llegara a lados donde no conocían mi música.

¿Qué fue lo primero que te pasó que pensaste «ya explotó esto»?

Cuando me dijeron «tienes un mes para irte a Nueva York, te vamos a llevar a Nueva York». Eso fue lo primero que explotó. Empezamos con las fiestas Vice, con el aniversario, y ya después «oye Pablo, necesitamos que vengas a NY». Ahí empezó Estados Unidos, toda esa onda. Y ya, estuvimos ahí, y después fueron ya varias veces que había ido a NY cuando cayó el Red Bull Music Academy, tuve la oportunidad de tocar ahí, representar a la parte latina. Y se volvió una locura, porque empecé a abrirle a reggaetoneros famosos como J. Balvin, a dj’s como Diplo. También gran parte de mi carrera fue tocar en un Vive Latino. Fueron los XV años de Vive Latino y de hecho por eso me llevaron. Me acuerdo que me volví trend topic cuando dije que iba a poner ‘El Vals del Perreo’ en los XV años del Vive Latino, hasta me marcaron de acá de Vice y me dijeron «Oye Pablito no mames, a nosotros nos costó ser trend topic un chingo, y tú cabrón, rápido».

¿Y cuando fuiste a NY fue porque un productor o alguien te invitó a hacer una estancia?

Sí.

¿Y qué hiciste? ¿Tocaste o te invitaron al estudio?

Sí, me invitaron al estudio, principalmente toque en su evento de RBMA, en su evento principal porque dura 6 meses todo el festival. Fue la ‘Barrioteca Tropical’, yo entre otros dj’s, legendarios también. Fue Dj Playero, el de Daddy Yankee, el que empezó la historia, fue también de Miami un legendario que se llama Dj Laz, que fue el que ayudó a Pitbull a entrar a las radios de Miami. Esa noche si había un buen de dj’s muy buenos.

¿Ahí conociste a Toy también no?

No, a Toy lo conocí antes, mucho, mucho antes. Él quería que yo hiciera tribal.

Ah, sí. Esa es otra historia.

Sí, esa es oootra historia.

Estando en NY, ¿hay cosas que captaste de otras culturas musicales? ¿otro tipo de influencias musicales?

Sí, todo. Bastante. Era una influencia internacional. Primero pues la moda en Mueva York, eso fue lo primero que se me quedó, y cuando yo llegué, no conocían el moombahton mucho, no lo conocían mucho. Como que yo fui el que empezó con eso. Obviamente sí hay muchos dj’s de moombahton, pero en ese momento yo tocaba mucho moombahton. Empezó a llegar el moombahton y pues mucho hip hop también, todo lo que se escucha en NY es hip hop y la música latina del reggaetón, no hay más. Son latinos y de ahí de NY.

Entonces cuando yo regreso a México me traigo muchas ideas de allá. Mezclar hip hop con reggaetón, y muchas ideas que se me vinieron a la cabeza.

Después de eso te invitan al Vive Latino, viene lo de abrirle a J. Balvin, ¿y después que siguió?

Vino un DJ top, DJ Snake, le hice un remix en cumbiatón y me escogieron para abrirle su concierto también.

Y, digamos que ya estamos cercanos al día de hoy, a la actualidad. Ya has tenido la oportunidad de viajar, has pasado de algo local a abrirte a lo que está sucediendo en el mundo, hoy en día, ¿cómo describirías tu música?

Pues los comienzos fueron con el reggaetón, después iniciamos el cumbiatón, después evolucionamos a moombahton, y ahora pues global bass. Todo eso de reggaetón, cumbiatón, moombahton, todo ese dembow evolucionó, cien por ciento. Yo como soy un dj que viene del reggaetón, pues pasé por todas las ramas del reggaetón, todas. Entonces evolucionó completamente el reggaetón, que ahora es lo que se vende más en todo el mundo.

¿Dirías que algo cambió entre cuando empezabas a ahora al nivel de cómo suena el reggaetón?

Sí, bastante. Cambió mucho. El reggaetón es ahora más pop. Y hay mucha gente que le gusta más el reggaetón viejo porque era más… cachondo si se le puede llamar, bellaco ¿sabes? Más sensual.

¿Y eso cómo dirías que fue? ¿Con la letra…? ¿O no sé si antes era más lento y ahora más rápido? Pues fue evolucionando. Era lento, y también había reggaetón normal. Depende, hacían reggaetón lento y reggaetón normal. Pero ahora ha evolucionado mucho por el pop, la verdad es que muchos cantantes pop se atrevieron a cantar reggaetón, y siento que ahora parece más un moombahton, la verdad.

Platícame de la rola de jersey club…

Esto empezó cuando yo toqué con DJ Brenmar en Nueva York. Estuvimos en Salón Caribe con Toy Selectah también, Toy, Brenmar y yo, y pues empecé a escuchar mucho a Brenmar, su estilo y después tuve la oportunidad de escuchar a DJ Sliink en su aniversario de Vice, entonces ahí fue que empecé a escuchar el jersey club. Cuando iba a Nueva York, que viaje seguido a NY, escuché que a la gente que le gustaba el hip hop le gustaba ese ritmo, el jersey club. Y también lo mezclé, una canción, lo metí en mi set y ¡pum!

¿Cuándo vas a NY con quién te juntas? ¿Quiénes digamos son tus contactos?

Tengo muchos amigos allá, tengo un amigo, Geko, Geko Jones, que él hace fiestas muy chingonas en NY. Él me ha apoyado bastante. Uproot Andy también, bastante.

Sí, pues digamos que ellos forman parte de la escena del bass, del global bass allá ¿no?

Sí, exacto, del global bass.

Ellos son como los padres casi casi de ese desmadre.

Sí, la verdad es que sí. Son unos jefes. Ellos hacen las mejores fiestas de NY en la parte latina. Pero también me gusta, cuando anduve allá también me di la oportunidad de ir a muchas fiestas de hip hop con la gente de varo. Me metí ahí mucho a cotorrear.

¿Hubo algunos artistas que te llamen la atención de rap neoyorquino?

Pues cuando yo estuve allá era cuando Drake estaba mucho de moda, pero estaban muchos de moda. Me tocó ir a una fiesta en Nueva York en un teatro legendario, el primer teatro en NY, pero legendario, así legendario. Esa fue una fiesta a la que yo fui…

¿Carnegie?

No me acuerdo la neta. Era un teatro de los más viejos de NY, el primero. Y en el subterráneo era el reggaetón, estaba tocando Nina Sky que cantan y son dj’s, y en el teatro estaba tocando un dj que es muy conocido ahí, Funkmaster Flex, y en el ático estaba una dj de música jamaiquina de dancehall y era una locura. Entonces cuando entré me di a la tarea de ir a todos lados y escuchar todo ese tipo de cosas, y cuando regresé a México pues seguí escuchando toda esa onda.

Y ahora si, ¿pues qué sigue?

Pues siguen muchas cosas, la verdad es que después de todo este proceso, mi música por fin pudo llegar a los antros más fresas de la Ciudad de México, y de todo tipo, no sólo de ese. Como dije en el documental, seas barrio, seas hipster, seas fresa, todo el mundo perrea. Porque se pudo, se pudo llegar a los antros más exclusivos del sur del D.F., se pudo llegar a la fiesta hipster más importante, o a la mejor fiesta de barrio. Se logró. Fue lo que para mí es una gran satisfacción. Y lo que sigue ahora es mi gira por Europa, ya tenemos la gira para Europa…

¿Es la primera vez que viajas allá?

Sí, es la primera vez que voy a Europa. Y se vienen grandes proyectos también.

¿A Europa a dónde vas a ir?

Llego a Alemania, voy a tocar una semana en Alemania, después me voy a Paris, Bruselas, Londres. Ah, y Holanda también.

¿Conoces a Munchi?

Sí, claro que sí, nos hemos escrito. También conocí ahí por internet a Dave Nada que fue el precursor del moombahton, y como todo precursor pues siempre sale uno más, que fue Munchi. Sí hemos hablado, y le tengo mucho respeto porque todo lo que ha hecho ha inspirado a mucho dj’s, también a mí en particular me inspiró a hacer ese tipo de moombahton, y abrió todavía más la onda del global bass.

¿Y lo conoces en persona?

No, hemos hablado por Twitter y así, ha escuchado de mi música, me dijo que ha escuchado de ella. Y ojalá algún tenga el gusto, porque anda desaparecido, hasta sacó un disco llamado El Desaparecido [risas]. No sé sus rollos o sus ondas pero se desapareció, no quiso firmar con Diplo, Mad Decent, no le interesó y pues el es él.

Es como muy punk ¿no?

Sí, el dice que va a regresar, pero no se sabe. Pero sí es una gran influyente de la música urbana y el global bass y eso, sí es un maestro. Saca unas producciones increíbles.

Quiero que sepan que yo no me quedo nomás con el cumbiatón, es parte de mi esencia, pero ahora ha evolucionado con el moombahton. De hecho me buscó un periódico, el Heraldo, y me preguntan que porque no me he metido a la escena pop. Así me dice «oye Pablito ya llevas bastantes años, porque no te hemos visto en un video de pop o qué pedo». Porque nunca ha sido como apostarle al pop, siempre he sido muy underground, y si he llegado a estos XV años es porque me he mantenido real, he mantenido esa esencia de Pablito mix, de cómo soy, de esos géneros de cumbiatón, moombahton, reggaetón y global bass, pero sin perder la esencia de Pablito Mix. Y sí se vienen proyectos y festivales muy grandes. Y te diría que sí me gustaría hacer una rola pop pero no en este momento. Después de Europa me encantaría no venderme al pop, pero sí hacer algo diferente con mi esencia. Sí, Pablito Mix con un artista pop o lo que se esté vendiendo en todo el mundo, pero con el sello Pablito Mix.

¿Estás sacando sencillos o quieres sacar un disco…?

Sí, el último fue un EP de tres canciones que por cierto llegamos al millón de views en Youtube ayer.

¿Cómo se llama?

A Mover Ese Booty en colaboración con un puertorriqueño. Se habla de hacer muchas canciones. Tengo un proyecto muy bueno que es global, viene jersey club, vienen muchas fusiones de ritmos que sí quiero hacer. Yo pretendo hacerlo en Nueva York, a futuro.

