Esto es lo que realmente significan tus sueños eróticos

La primera vez que tuve un sueño sexual con un amigo, me desperté con la almohada empapada en sudor y en estado de pánico. El sueño no fue tan nítido, no me acuerdo muy bien de los detalles del sexo, pero no me podía quitar de la cabeza el hecho de haber pensado así de mi amigo. El sexo en el sueño fue muy básico, incluso diría que, aunque fue creado por mi imaginación, y fue largo y muy real, tampoco estuvo tan bien.

Durante las horas siguientes, estuve dando vueltas en mi casa, intentando descifrar todo: ¿qué significaba esto? Pero si nunca me había gustado. ¿Esto haría que las cosas cambiaran entre nosotros? Era muy raro, me sentía mal conmigo misma. Y entonces, de repente, apareció el sentimiento más confuso de todos: sentía un deseo implacable de tirarme a mi amigo, todo por un sueño sexual.

El deseo no tardó en llegar, invadiendo mis pensamientos, dándome ganas de hacer algo al respecto, era eso o morir. Pensé para mis adentros que esa obsesión seguramente desaparecería, así que decidí ignorarla. Pero no podía, estaba obsesionada.

Y así, tan inconstante e impresionable como soy yo, tuve relaciones sexuales con mi amigo, todo porque me acosté con él una vez en un sueño pasajero. Cuando lo hicimos, me quité la espinita, nunca más volví a hacerlo, y seguimos siendo amigos.

Esa no fue la primera vez que me obsesioné por tener algo con alguien con quien había soñado sexualmente, lo único es que esta vez no fue con nadie del otro mundo, y fue pura coincidencia que él también quisiera acostarse conmigo.

Cuando hablé con mis amigas sobre mi experiencia, me sorprendí al saber que ellas también habían pasado por eso; de hecho, una de mis mejores amigas hizo lo mismo que yo. Aun así, todo esto nos dejó con la gran incógnita: ¿por qué pasó y qué significa?

Los sueños sexuales son extremadamente habituales, según un estudio que muestra que el 8 por ciento de los sueños de las personas contienen alguna actividad relacionada con el sexo. La mayoría de la gente pasa dos horas soñando cada noche —te acuerdes o no.

Esto significa que la mayoría de la gente podría pasar casi 60 horas al año soñando específicamente con tirarse a alguien que pueden o no conocer personalmente. La ciencia dice que no hay una sola manera de interpretar los sueños sexuales, sino que hay múltiples teorías psicológicas que exploran el inconsciente, y todavía no han encontrado una única respuesta. A pesar de tener un sueño sexual sobre una persona en concreto, rara vez tiene algo que ver con ellos, o con practicar sexo.

La terapeuta psicosexual Lisa Etherson señala que los sueños sexuales se pueden desencadenar por una combinación de factores, que van desde simplemente estar cachondo, hasta que tu alma esté intentando decirte algo.

«El sexo es importante para nosotros, es parte de nuestro instinto de supervivencia.Lo más importante que hay que tener en cuenta es que los sueños sexuales no tienen siempre que ver con el sexo en sí, así que no te preocupes cuando tengas que ver a tu jefe a la mañana siguiente después de haber soñado que hacías un trío con él la noche anterior».

Sin embargo, de acuerdo con la analista y experta en sueños Jane Teresa Anderson, la gente con quien tienes relaciones sexuales en tus sueños tiene un cierto significado, aunque no de la manera que piensas. «Recuerda que tu sueño es como una metáfora. Sin embargo, siempre hay un significado en la identidad de la pareja sexual del sueño.

Por ejemplo, en un sueño sexual emocionante con alguien que consideras aventurero, tu mente soñadora puede estar procesando una sensación de intentar dar un enfoque más aventurero a tu vida», explica.

A veces procesamos experiencias, preocupaciones o pensamientos a través de imágenes y sensaciones sexuales, lo que termina manifestándose en un sentimiento extraño al acostarte con tu pareja, cuando realmente todo lo que tu cerebro te está tratando de decir es que tienes un pensamiento sin resolver y que quizás no eres consciente de ello.

Y, sabiendo que todo el mundo sueña todas las noches —sin importar si te acuerdas o no—, aquí surge la pregunta: ¿Por qué siempre nos acordamos de los sueños sexuales?



«Generalmente nos acordamos de cosas que desencadenan emociones poderosas, y la excitación puede ser poderosa, incluso durante el sueño», explica Stefan Walters, psicoterapeuta que trabaja en Harley Therapy. Otros sueños procesan sentimientos o experiencias menos poderosas, y por eso no los recordamos.

El componente físico de los sueños sexuales los hace más importantes, así que si tu sueño sexual es horrible, o tan bueno que te provoca un orgasmo, tu mente siempre lo tendrá presente.

Sin embargo, generalmente, ahí es donde los sueños sexuales acaban una vez despiertas. Es probable que este tipo de sueños no signifiquen nada más ni te tienten a buscar nuevos deseos en la vida real. Podrían hacerte más abierto a experimentar la posibilidad, pero Etherson explica que más bien es un momento fugaz.

«Es más probable que pensemos, Vale, ha sido divertido, pero no necesariamente quieras hacerlo realidad. Si soñaste con alguien, te gustó, lo probaste en la vida real y también te gustó, pues bien por ti, pero eso no significa que quieras hacerlo realidad».

Ahora que entiendo que los sueños sexuales son más complejos y simbólicos que nunca, les he dado la importancia que merecen, los he tomado como lo que son: sueños.

El sueño sexual que tuve no afectó a mis deseos directamente, pero con la ayuda de mi personalidad compulsiva, tomé la decisión de intentar practicar sexo en la vida real con mi amigo. Así que aunque no sepa nunca cómo o por qué soñé esto de la manera en que lo hice, algo me queda claro: mientras no te afecte negativamente hacer tus sueños realidad, entonces no importa, hazlo.