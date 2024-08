Sufjan Stevens va a tocar en los Oscar, así que prepara los kleenex

Normalmente no sintonizo los Oscar con la intención en mente de buscar una catarsis; por lo general la ceremonia representa para mí la oportunidad de dar mi mordaz pero experta crítica al estilo de Joan Rivers, pero para este 2018 eso puede cambiar. En la ceremonia de este año, Sufjan Stevens tocará su maldita canción Call me By Your Name y yo voy a llorar a todo pulmón. Gracias.

Es una tradición dentro de los Premios de la Academia que los artistas nominados para el Premio a la Mejor Canción Original actúen en la noche para cubrir el espacio entre cada uno de los presentadores, por lo que Sufjan tocará «Mystery of Love», una de sus contribuciones para la banda sonora de la singular película Call Me By Your Name, nominada también a Mejor Película.

Además de Sufjan se presentarán, según el anuncio de la Academia, Common, Mary J. Blige y varios otros. Por favor, únanse a mí en mi llanto durante la transmisión en vivo, frente a una chimenea à la Elio, en la tarde-noche del 4 de marzo.

