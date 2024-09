Supuesto empleado del Arsenal renuncia para que su club pueda comprar más jugadores

Today I am no long going to be a burden to Mr Wenger and Arsenal Football Club pic.twitter.com/cdQY7DrB9j

Arsene Wenger, director técnico del Arsenal, se inventó otra excusa para no gastar dinero de la misma forma que sus principales rivales de la Premier League. Durante años, Wenger afirmó que el Arsenal no tenía dinero porque el club estaba liquidando su nuevo estadio. Después dijo que el Arsenal no podía aguantarle el paso a los demás clubes, quienes se benefician económicamente de las inversiones millonarias de sus dueños. Pero ahora, gracias a los nuevos acuerdos de transmisión en curso que pagarán a los clubes de la PL un acumulado de 11 mil millones de dólares por tres años, sus argumentos ya no serán válidos.

Dentro de lo que cabe, el Arsenal quedó como el séptimo equipo en el mundo con más ingresos en la temporada 2014-15, y el tercero en Inglaterra; sólo detrás de los clubes de Manchester.

Wenger, cuyo equipo necesita desesperadamente un delantero que esté a la altura de sus aspiraciones al título, le echó la culpa a los empleados del club por su falta de dinero para gastar en jugadores.

«Si mañana te compro por 45 millones de libras, ¿quiere decir que hice bien? Si los escucho [a la prensa], entonces puedo asegurar que actué bien para gastar el dinero, pero gastar por gastar no es lo que cuenta», Wenger dijo recientemente. «Gastaría 300 millones de libras si encuentro al jugador indicado, si tuviese los 300 millones. Somos un club con 600 empleados, quienes también necesitan tener una actitud responsable».

Al parecer, a uno de esos 600 empleados no le gustó ser parte de las declaraciones del señor Wenger por su terquedad de no aceptar que el futbol ha cambiado, y que ahora la Premier League es una carrera armamentista.

No hay forma de averiguar si esto es real, ya que la carta fue publicada en Twitter desde una cuenta anónima y el autor de la misma cubrió su nombre en su supuesta carta de renuncia dirigida a Jason Savage, quién según Linkedln, es «manager de una tienda de productos del Arsenal».

El «empleado de la tienda del club» no quiere seguir siendo una carga para su equipo por sus 14,040 libras anuales que recibe como salario.

«Espero que con este salario fuera de la nómina haya suficiente efectivo disponible para que el señor Wenger compre más jugadores», nuestro héroe escribe en su nota de despedida.

«No quiero seguir siendo una carga para este club.

«El día de hoy, los empleados del club se reducen a 599, y no hay reemplazos disponibles.

«Buena suerte y espero obtener una buena referencia tuya en mi próximo trabajo».

Ahora es muy probable que con ese dinero puedan afeitar a Olivier Giroud y mostrarle al mundo su hermoso y descubierto rostro.