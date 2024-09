Estos son los supuestos artistas falsos de Spotify

Tal vez no lo sabías, pero Spotify fue acusado el año pasado por el sitio Music Business Worldwide de instalar artistas «falsos» en su plataforma, para sacar provecho de las sonadas generadas al colocar esos actos en playlists con nombres como «Peaceful Piano» (y tiene una lógica súper obvia: hay una cantidad enorme de gente que NO quiere ponerse a trabajar con música que tenga letras cantadas, lo que permite que playlists como esa, obtengan millones de streams). Recientemente, informamos que el servicio de streaming presuntamente permite a las disqueras pagar para que sus artistas aparezcan como «canciones patrocinadas» en listas que solo ven los usuarios que no pagan por el servicio premium. A mitad de los periodicazos, Spotify se dignó a comentar sobre las acusaciones de MBW, casi después de un año:

No tenemos y nunca hemos creado artistas ‘falsos’ para ponerlos en las listas de Spotify. Es categóricamente falso, […] pagamos regalías – tanto por el sonido como por el publishing – para todas las canciones en Spotify, y para todo lo que ponemos en las listas. No somos dueños de derechos, no somos una disquera, toda nuestra música está licenciada por los titulares de los derechos de esa música y nosotros pagamos – no nos pagamos a nosotros mismos.

Videos by VICE

Hmm. Pero como señala MBW, Spotify no ha negado que la plataforma sea hogar de artistas falsos, sólo ha dicho claramente que no está detrás de dichos artistas falsos. Y todo eso está muy bien (o no), pero la pregunta principal que plantea todo esto es: «¿Quiénes son estos posibles artistas falsos y qué tan buena es su música?» Escuché a algunos de ellos para ver si parecían reales (no parecían). He aquí las reseñas de cinco de los potenciales artistas falsos más populares de la lista de 50 (!) que MBW identificó en su pieza.

Gabriel Parker – «Intervention»

Esto está tétrico. Me siento como en una película de terror de esas que sí dan miedo, con tramas verosímiles y por alguna extraña razón, ¿en esta hay una caja de joyería embrujada que juega un papel muy importante? También suena como al tipo de música que podría acompañar una escena de The Fall, con Gillian Anderson, cuando va en la parte trasera de un carro que la lleva a la última escena del crimen, donde Jamie Dornan acaba de asesinar a una hermosa mujer antes de oler su brasier y escaparse. Principalmente: piano y malhumor. Me siento rara, mejor la voy a apagar.



¿Falos o no falso? Absolutamente falso O creado por un sociópata.

Charlie Key – «Stairs and Steps»

Ok, esta suena como algo que una Manic Pixie Dream Girl, esos personajes tipo Amélie Poulain, podría citar como canción favorita en una película como(500) Días con ella, pero peor. Porque sería la música que suena luego durante una escena con un ambiente así medio artístico donde ella, y el puberto absoluto que le pusieron como protagonista, se quedan mirando el uno al otro encima de una cama perfectamente bien tendida. Aunque solamente dura tres minutos, la introducción es tan tediosa que te hará querer saltar adelante un bus. También la foto de Spotify de «Charlie Key» se ve como alguien que abusó del aerógrafo por deporte en una foto de David Bowie.

¿Falso o no falso? La producción es extrañamente dura para una pista #sensible neo-clásica y esto me hace pensar que es falsa.

Ana Olgica – «Sugarcane»

Probablemente esta es la que tiene el sonido más real de los cinco. Es como para ponerla en la boda de Sophie, de 27 años, ciclista con corona de flores, y Jonas, de 31, platero freelance.

¿Falso o no falso? No suena tan falso, pero en el contexto, probablemente es extremadamente falso.

Lo Mimieux – Berceuse

Esto ya empieza a aburrir porque todos estos sonidos son parecidos, lo que me lleva a gritar: FAAAAAKE. Aún más: ni siquiera tiene foto de artista, sólo tiene unas ilustraciones. ¿Nos acercamos a la verdad? Busqué en Google Lo Mimieux y no tienen ningún perfil visible de artista fuera de Spotify, excepto una página en Genius con las letras de esta canción, que literalmente solo dice «[Instrumental]». #BaiaBaia

¿Falso o no falso? En una gran medida, ya me súper vale verga, pero probablemente FALSO.

Piotr Mikeska – «Squares of Life»

Esto suena como el tipo de canción que usarían para un montaje en YouTube de escenas de las películas de Crepúsculo y por lo tanto, es mi favorito personal.

¿Falso o no falso? Obviamente falso.

***

Básicamente, estas piezas de música para piano son generalmente muy cortas y también son muy aburridas. También son lo mismo genéricamente, lo que significa que es muy factible que la misma persona las hiciera todas. Por encima de todo, no puedo imaginar a nadie que ponga estas canciones en el mundo como su Arte™, aunque si el futuro de la música solo tiene que ver con los servicios de streaming ordeñando una vaca de dinero, pues ese es un pensamiento muy triste. Gracias a todos por participar.



Sigue a Noisey en Facebook.

(Imagen vía Freestocks).