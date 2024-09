¿Qué piensan los surfistas profesionales de los Juegos Olímpicos?

Sigue a VICE Sports en Facebook para descubrir qué hay más allá del juego:

El Comité Olímpico anunció que el surf formará parte de los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020. En principio, y teniendo en cuenta como afectaría esto a la publicidad, los patrocinios y el reconocimiento de este deporte, parece ser una buena noticia para el surf.

Este mundo, sin embargo, es pequeño pero a la vez no está unido. Como pasa con el skate olímpico, no hay una visión dominante sobre el tema. Hay mucha diferencia entre las grandes marcas de ropa y los gigantes corporativos que dominan el surf y la escena más purista y menos mainstream que odia todo lo que tenga que ver con el surf como medio de publicidad y venda de ropa.



Muchos surfistas dicen que los Juegos Olímpicos causarían estragos en el deporte y que tanta atención destruiría la pureza y la cultura anti-establishment del surf. Otros, en cambio, creen que si el deporte gana atención y adeptos, permitiría que el surf creciera y esto conllevaría que los atletas disfrutaran de más apoyo y reconocimiento.



El actual número uno del mundo, Tyler Wright, no podría estar más feliz por la noticia de que su deporte será olímpico dentro de cuatro años: «Sí, por supuesto que quiero surfear en los Juegos Olímpicos. Creo que es un gran paso para el deporte. Será interesante, sin embargo, ver cómo se organiza para escoger los surfistas de cada país, cuántos van a ir y si se competirá en el mar o en una piscina. Personalmente no puedo tener más ganas».

La compañera de viajes por el mundo de Tyler, Nikki Van Dijk, está de acuerdo. «Creo que tendría que hacerse la prueba en una piscina de olas, porque si no es así la gente no lo miraría. Si lo hacemos en el mar el público perdería interés, especialmente en Japón, donde hasta ahora el surf no es muy conocido», explica Van Dijk.

«Creo que las únicas personas que no quieren que el surf sea olímpico es aquella gente que cree que una competición en una piscina no representa realmente lo que hacemos, pero, sin embargo, creo que es más el miedo por caer eliminados en una piscina de clase mundial que otra cosa», opina Van Dijk.

El surfista californiano Dillon Perillo es de los que está menos convencido.

«Me parece difícil profetizar lo que pasará», dice Perillo. «¿Qué pasó cuando se introdujo el surf en los X Games? ¿Acabó bien todo eso? No, duró muy poco y ya nadie se acuerda. Después de eso, sin embargo, lo que queda es una piscina de olas, pero solo una porque la única está en Bakersfield, California».

«¿Que pasará si, como en este caso, los Juegos Olímpicos se celebran en otro país? Solo podrán entrenar algunos surfistas —si Kelly Slater lo permite—. El surf es demasiado variable y depende de muchas cosas para que pueda ser un deporte olímpico», opina Perillo.

«Soy un escéptico, la verdad. ¿Cuántas olas se requieren para que una competición de surf salga bien en las olimpiadas? ¿Puede la piscina generar tantas olas? No tengo suficiente información para responder todas las preguntas que me hago, pero me gustaría saber más para poder juzgar. Al final, sin embargo, todo se reduce a lo que la gente cree que será algo bueno para el deporte», sigue Perillo.

«¿Qué quieren decir con que será bueno? ¿Cómo se define bueno? A mi me parece que el surf ya es bueno«.