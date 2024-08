Surge en Twitter video de Drake besando y acariciando a una menor de edad

Un video de Drake besando y tocando a una joven de 17 años surgió en Twitter, según informó Vulture. En el video, se ve que acaba de subir a la tarima la chica y Drake comienza a bailar con ella y le besa el cuello y le comenta lo bien que huele su cabello. Luego le besa la espalda y comienza a tocarla. Después de saber la edad de la chica, Drake grita: “I can’t go to jail yet, man”. [En español: ¡No puedo ir a la cárcel todavía hermano!”]. Luego le dice a la chica: ““I don’t know if I should feel guilty or not but I had fun, and I like the way your breasts feel against my chest”. [En español: No sé si debería sentirme culpable o no, pero me divertí y me gusta la forma en cómo se sienten tus senos contra mi pecho”]. Finalmente, la besa otra vez.

Mira el video del incidente:

Videos by VICE

https://twitter.com/thespookgod/status/1081061832746356736

El video es de un concierto en Denver de mayo del 2010. Y parece que comenzó a recircular en el Internet gringo a la luz de Surviving R. Kelly, el nuevo documental sobre las denuncias de agresión sexual infantil contra R. Kelly. Esta no es la primera vez que se ve a Drake con una niña menor de edad. El año pasado, Millie Bobby Brown de 14 años, dijo en entrevista que ella y Drake leen mensajes de texto a menudo, y que con frecuencia le da consejos “sobre chicos, él me ayuda”.

Drake aún no da una respuesta oficial sobre el video.

Este artículo apareció originalmente en Noisey Australia.

Conéctate con Noisey en Instagram.