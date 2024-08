“Sus pies huelen a Doritos viejos”: ¿Qué odias de tu pareja en seis palabras?

Artículo publicado por VICE México.

Tener una relación es de las metas más difíciles que nos tocan como seres humanos. Podemos coger y no acordarnos del nombre de la persona que minutos antes vio nuestros genitales, pero formar un lazo de sentimientos y compromisos sin llegar a los límites de odiarnos es casi imposible. Es normal odiar algunas cosas de tu pareja. No está mal. Pasar tanto tiempo juntos hace que conozcamos desde la manera en que nos huelen los pies, hasta qué tanto roncamos al dormir. Qué horrible.

En mi caso, recuerdo una pareja que me llamaba por teléfono en las noches, justo cuando estaba orinando. Mientras oía su voz, las gotitas de orina chocaban con el agua del inodoro. Era una tortura imaginármela en esa posición y recuerdo una vez que me dijo: “Lo siento, la confianza es una mierda”. Cada vez que esto sucedía mi atracción por ella bajaba un poco. No me culpen por querer que mi pareja hiciera sus necesidades fisiológicas sin yo estar en una transmisión en vivo escuchando cómo cae cada gota de orina.

Obviamente esa relación se fue a la mierda, la orina pudo más que el amor. Le pedí a varias personas que me dijeran qué odian u odiaban de su pareja en sólo seis palabras. Que viva el amor.

“Sus pies huelen a Doritos viejo”. —Adrían, 26 años.

“No sabe cocinar ni una pasta”. —Daniel, 30 años.



“Le gusta coger siempre con condón”. —Miguel, 31 años.

“Se viste de polo y jeans”. —Diego, 30 años.

“El sexo oral no le gusta”. —Daniel, 31 años.

“Me llama por teléfono a diario”. —María, 28 años.

“Su madre opina de su ropa”. —Camila, 30 años.

“Tiene 29 años y no trabaja”. —Adriana, 26 años.

“Le gusta coger con luz encendida”. —Sergio, 31 años.

“Siempre quiere que tengamos sexo anal”. —Carla, 30 años.

“Prefiere la comida de su madre”. —Vanessa, 26 años.

“Su padre trabajó con el PRI”. —Renata, 30 años.

“No le gusta ir al cine”. —Antonio, 26 años.

“Cena hot dogs todos los días”. —Ana, 28 años.

“No me deja revisar su teléfono”. —Andrea, 26 años.

“Pasamos todo el tiempo viendo Netflix”. —Félix, 29 años.

“Solo le gusta beber ron seco”. —Miranda, 30 años.

“Se pedorrea cada vez que puede”. —Carlos, 31 años.

“Me deja en visto casi siempre”. —Fabiola, 28 años.

“Le gustan varias canciones de Nickelback”. —Estefany, 30 años.

