Fotos de jóvenes griegos manifestándose anoche contra el rescate financiero

Una mujer quema la bandera de Syriza

El nuevo pacto para el rescate de Grecia, acordado por Syriza, el partido político del Gobierno heleno, ha provocado tiranteces, no solo entre los miembros del propio parlamento, sino también, entre los simpatizantes de la formación, especialmente los jóvenes. El lunes por la tarde se convocó una manifestación en la plaza Sintagma para protestar contra el nuevo memorando.

Cerca de 1.500 personas acudieron a la cita, la mayoría miembros de las Juventudes de Syriza, de otros partidos de izquierdas y de los sindicatos. Los asistentes afirmaban sentirse frustrados por el acuerdo al que había llegado su primer ministro, Alexis Tsipras, con la Eurozona . Syriza salió victoriosa en las elecciones gracias a su promesa de poner fin a las políticas de austeridad . Sin embargo, este último acuerdo incluye más recortes en pensiones, subidas de impuestos y la privatización de activos públicos por valor de casi 50 mil millones de euros. (El Parlamento todavía debe aprobar el acuerdo para su entrada en vigor). En un determinado momento, una manifestante prende fuego a la bandera de Syriza frente a las oficinas de la sección juvenil del partido. Hace unas semanas, esto habría sido motivo de disturbios, pero sin embargo, ayer no sucedió nada.

El secretario de la sección juvenil de Syriza, Elias Panteleakos, también acudió a las protestas de anoche. «Este acuerdo no es más que un golpe asestado por los líderes de la Unión europea y la Eurozona. No se ha elegido este Gobierno para que introdujera unas políticas tan horribles», me dijo.

El lunes por la mañana, inmediatamente después de la firma del acuerdo, la Plataforma de Izquierda de Syriza –un subgrupo del partido que aboga por la salida de Grecia de la UE- emitió un comunicado en el que declaraba que el acuerdo era una humillación para el pueblo griego e instaba a los miembros del partido a luchar contra las nuevas medidas recesionistas señaladas en el mismo.

Anoche también pudo verse en la plaza Sintagma a Mania Sotiropoulos. «Soy miembro activo de las Juventudes de Syriza desde que tengo 16 años. Empecé a militar hacia diciembre de 2008. Muchos de los votantes del ‘no’ forman parte de aquella generación. Es normal, son gente que ha tenido que luchar para sobrevivir desde que éramos niñas», afirma.

Mania cree que los jóvenes que votaron «no» en el referéndum de la semana pasada se oponen a las políticas de austeridad que los obligan a abandonar el país y que inducen a otros a cometer suicidios. Según ella, los movimientos de 2008 y 2011 –en los que miles de personas tomaron la plaza Sintagma– continuarán creciendo este año.

Korina cree que la única solución es que Grecia salga de la Eurozona. «No quiero irme de Grecia. Me gustaría quedarme. Es una barbaridad que te obliguen a abandonar tu país. Por eso creo que es necesario separarse de Europa». Continúa explicando que es absolutamente inaceptable la forma en que los líderes europeos pretenden intervenir en los asuntos internos de Grecia.

Patroklos Psaltis, miembro de la rama comunista de Syriza, afirma: «El acuerdo incluye políticas agresivas de austeridad, impuestos elevados, privatización desmesurada y recortes de salarios y pensiones. Es una forma de sumisión total ante las exigencias de la Troika y un castigo al ‘no’ orgulloso que votaron los griegos en referéndum. Han subyugado a Syriza, pero no lograrán subyugar a los jóvenes ni a la clase trabajadora. El objetivo ahora es evitar que se aprueben las leyes y detener la comisión parlamentaria. Los miembros del partido que han votado a favor de estas medidas y los funcionarios del Gobierno que accedan a su aplicación se habrán excluido automáticamente».

Otro de los chicos que conocí en la protesta, Dimitris, me dijo que no cree que la sociedad griega pueda soportar otra serie de medidas de austeridad. «Mi estado psicológico y el de mis padres es muy delicado. Tengo miedo de que empeore aún más mi calidad de vida. Ya hemos tenido que cambiar nuestra forma de vida por culpa de acuerdos anteriores con los acreedores internacionales. Parece que todo va cuesta abajo. No solo para mí, sino para el pueblo griego en general».

El miércoles, 15 de julio, los parlamentarios griegos deberán votar el primer paquete de medidas de austeridad. Los sindicatos griegos han declarado una huelga general para ese mismo día.

Traducido por Mario Abad.