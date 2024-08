Szavesta: la historia detrás de la primera banda de rock totalmente femenina en Colombia

La flor del hippismo floreció en la década del sesenta, pero por allá del otro lado del charco en Estados Unidos. En ese entonces, en Colombia estaban fuertes los movimientos go-go y ye-ye, nutridos de actos de rocanrol como Los Danger Twist, Los Speakers, Los Yetis, Los Flippers y Los Ampex. Todo un preludio a lo que sería después una época progresiva de psicodelia, drogas, paz y amor.

El resto es historia y de las buenas, de las que toca contar.

Momentos icónicos sucedieron en el país del Sagrado Corazón. Los jóvenes hippies que quizá ahora son señoras y señores, tal vez hasta abuelos, vivieron su Woodstock de la mejor manera en Medellín con el Festival de Ancón en 1971, presenciando orgías, drogas y rock progresivo. Así mismo pasó en el centro del país con la comuna hippie que vivió en Lijaca, un barrio aún no poblado de Bogotá, en donde hacían toques y fumaban marihuana todo el día. De hecho, en la fría capital colombiana hay un parque que se conoce popularmente como el Parque de Los Hippies, porque allí eran donde muchos confluían.

Sin embargo, hay una historia que no había sido contada aún: la de la primera banda de rock de mujeres en Colombia. Szavesta era un power trío del cual no se tiene ninguna grabación oficial, pero que engalanó muchos carteles de varios conciertos y festivales del momento. Conformado por Ángela Isaza (batería y voz), Mercedes García (guitarra) y Berta Pinilla (bajo), Szavesta fue la primera agrupación que solo tenía mujeres en una época que, a pesar de ser muy progresista, aún no tenía a la mujer en el radar de géneros como el rock.

Así lo afirma Mercedes cuando habla de que, para ese entonces, se esperaba que la mujer fuera a la universidad, se graduara y se dedicara a la familia. “Ser artista no era para mujeres”, añade en una entrevista para el documental que hizo Canal Trece sobre Szavesta, banda que se cruzó por casualidad en el camino de Astrid Ávila y Gabriela Supelano, investigadora y periodista del canal. Este cortometraje lo realizaron a partir de entrevistas y documentos de archivos personales de diferentes personalidades del momento, como Álvaro Díaz, gestor, promotor cultural y exintegrante de Los Young Beats.

La historia gira en torno a la banda de Ángela Isaza, pero también alrededor de ella como persona. Ella es parte de una familia de músicos que integraron bandas como Gran Sociedad del Estado, Limón y Medio y La Galaxia Roja, por las cuales transcurrió después de que acabó Szavesta. Además, habla también del romance que tuvo con Arsecio Murillo, uno de los principales precursores de la escena rock en Colombia. En una época donde las mujeres todavía no hacían parte del circuito rockero, Szavesta logró adelantarse a su época para cultivar esa semilla donde las mujeres también podían volar melena y romperla en la tarima.

Antes de Fértil Miseria, Polikarpa y sus viciosas o Andrea Echeverri, estuvo Szavesta, y si quieres ver el documental que los colegas de Canal Trece hicieron de ellas, aquí abajo te lo dejamos:

