Así fue la manifestación por la libertad de Tabarnia

Ayer domingo 4 de marzo se celebraba la manifestación que tanto tiempo llevaba organizando las asociaciones por la independencia de Tabarnia y a la que acudieron miles de personas: 200.000 según la organización y 15.000 según la Guardia Urbana.

Bajo el lema “Tabarnia dice ÑO” (no al independentismo, se entiende). La plataforma, que preside Albert Boadella, actor y director catalán, se basa en un concepto satírico, unión de ‘Barcelona’ y ‘Tarragona’ —donde en las elecciones catalanas suele haber más voto unionista y especialmente de Ciutadans—, y nació en 2012 como una forma de contraatacar con humor al movimiento independentista. Afirman que sus aspiraciones no son políticas y proclaman que si Catalunya se independiza, ellos se independizarán del resto de Catalunya, porque como ponía en muchas de sus pancartas en la manifestación del domingo, “Girona i Lleida ens roba” (Girona y Lleida nos roba).

A las 10 de la mañana empezaba a reunirse un pequeño grupo de gente en Plaza Catalunya, frente a un stand con todo tipo de complementos para la manifestación, desde silbatos a gorras o banderolas, entre muchas otras cosas. Desde allí, iniciaban una marcha, algunos con cascos de caballeros medievales, hacia plaza Urquinaona y se encaminaban al grito de “Viva España” y “Viva Tabarnia” al monumento de Rafael Casanova, para reunirse con el resto de gente allí donde la plataforma Tabarnia había convocado el inicio de la manifestación a las 11:30.

En ese recorrido previo también avanzaba una cabecera de Democracia y Unidad Española (DUE), quienes han organizado otras marchas en contra del supuesto adoctrinamiento de la escuela catalana o para reclamar que el ayuntamiento de Manresa volviera a colgar la bandera española en el consistorio.

En el monumento a Rafael Casanova se realizó una ofrenda floral. Era su manera de recuperar y reivindicar para los no independentistas algo que suele realizar cada 11 de septiembre el president de la Generalitat y los consellers y que representa un orgullo catalanista, en recuerdo al asedio de 1714. Porque como decía Andreu, uno de los jóvenes presentes en el acto, “Tabarnia es el reflejo del independentismo. Llega a ser tan absurdo como el independentismo y a la vez tan genial”. Y añadía: “Esto tiene que explotar por algún lado porque así no se puede convivir, no hay una solución real a todo esto”.

En la concentración frente al monumento había bastantes caras reconocibles, como la de Álvaro de Marichalar, últimamente conocido por defender efusivamente la unidad de España — especialmente en concentraciones independentistas—, y miembros destacados de Ciudadanos, o uno de sus fundadores, Antonio Robles, además de miembros de VOX.

Allí se leyeron diversos parlamentos en un ambiente festivo, bajo gritos de “Puigdemont a prisión”, “Viva el Rey” o “Boadella president” y sonaba el himno de España en los altavoces, a lo que alguno de los manifestantes respondía “dale caña”.

Una vez iniciada la manifestación, miles de personas avanzaron por Via Laietana y algunos se pararon delante de la Jefatura Superior de Policía Nacional entonando “esta sí es nuestra policía”. Finalmente, llegados a la Plaça Sant Jaume, donde finalizaba la concentración y siguieron con cánticos ya habituales en estas manifestaciones de “TV3 manipuladora” o “y luego dirán que somos 5 o 6”.