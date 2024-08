Tainy sabe que está en la cima del mundo

“Hay tanta música saliendo hoy en día, es demasiado y hay veces que escuchar tanto de lo mismo cansa. O hasta puede suceder que hay una canción buena y ni te interesa buscarla porque ya tienes tantas canciones y está saliendo tanta cosa que no quieres escuchar”, me dice el puertorriqueño Marco Efraín Masís, aka Tainy, uno de los productores más importantes de la música popular a día de hoy y parte clave de la historia del reggaetón, sentado en una silla de las oficinas de Universal Music en Ciudad de México.

Hablar de Tainy es hablar de alguien que ha tenido que ver con los discos más importantes del reggaetón de vieja escuela —Más flow 2, Los Extraterrestres, Pal Mundo Deluxe Edition— y tres de los discos más importantes del pop actual: X100pre, de Bad Bunny; Vibras, de J Balvin, y el disco en conjunto de los dos: Oasis.



Hoy, además de todos los éxitos como productor (#1 en Billboard Latin Producers), está viviendo situaciones parecidas como artista: tres de sus últimos sencillos, “Callaíta” ft. Bad Bunny, “Adicto” ft. Anuel y Ozuna, y “I Can’t Get Enough ft. J Balvin y Selena Gómez, entraron al top 10 del Billboard Hot 100 en los últimos seis meses. Es una una época dorada en la carrera de Tainy y él lo reconoce: “Yo siento que estoy en un momento donde, como productor, me siento big. Siento que puedo irme a la par con cualquiera, así no sea del género urbano. Que llegué a ese nivel donde tengo mi sonido, algo que me diferencia, que tiene la esencia de lo que yo soy dentro del género del reggaetón y lo urbano, pero que tiene mucho las otras influencias que yo tengo dentro de mí. Siento que tengo esa posición de poder seguir empujando el género a ver a dónde más puede llegar y es un honor poder ser parte de eso: canciones y proyectos que están siendo, ahora mismo, lo más relevante en el mundo”.

Una de las preguntas más recurrentes cuando se habla de reggaetón y su impacto en la música popular es “¿por cuánto tiempo se puede mantener en lo más alto el género?”. El reggaetón ha tenido un impacto notable en esta última década, logrando que representantes claves (J Balvin, Bad Bunny) este año fueran headliners de festivales masivos como Coachella y Lollapalooza. “Despacito” se convirtió en la canción más reproducida en la historia de Youtube. Ozuna logró ganar Récord Guinness. Para Tainy el reggaetón todavía está en crecimiento y aún le faltan más lugares y retos por conquistar:

“Yo por lo menos me pongo a ver y hace diez años realmente jamás me imaginé que todo lo que está ocurriendo con el urbano iba a pasar. Siento que todavía estamos creando varias ramas dentro del género, hay tantas cosas dentro de lo que es el reggaetón. Antes el reggaetón era solamente un sonido en específico, ahora hay tantas cosas dentro del género que tienen tal vez el mismo patrón, el mismo ritmo, pero no te hablan de lo mismo o no tienen el mismo feeling, porque este cantante habla de esto, o le gusta este tipo de sonido, o este tipo de armonía, hay tantas cosas que tú puedes hacer dentro del género… se siguen uniendo cosas. Vemos cómo lo alternativo también es algo bien importante y cool que la gente quiere fusionar dentro de lo que uno está haciendo. Que son cosas que también me gustan intentar y tratar de expandir y ver cómo añadimos más. Yo creo que el género todavía tiene para dónde crecer, no sé si vaya a estar en este peak donde está ahora mismo, pero no siento que vaya a desaparecer”, agrega Tainy bastante seguro.

Cuando un género tiene tanto alcance, popularidad e impacto cultural como el reggaetón, es inevitable que aparezcan versiones, copias o intentos de artistas de otros géneros de montarse en él. Varios músicos han tratado de colgarse de las tendencias para seguir siendo, si se quiere, de alguna forma relevantes. Para Tainy, que muchos artistas estén queriendo y tratando de hacer reggaetón es de cierto modo natural: “Siempre va a haber una sobrexposición de gente queriendo hacer el género más popular del momento. Hay muchos que lo van a hacer súper bien. Algunos que tal vez no esperábamos que se iban a escuchar así de bien. ¡En mi vida yo iba a saber que Luis Fonsi iba a hacer una canción que tuviese un beat de reggaetón y que iba a ser un súper éxito! Uno no puede juzgarlo diciendo ‘ah, tú no, jamás vas a poder hacer un reggaetón, no puedes hacer algo con este tipo de ritmos’, porque claro que se puede. Siempre y cuando se haga bien hecho. Que tenga tu esencia como cantante. Que no te transformes en una cosa que no eres y pierdas tu personalidad. Pero claro que sí van a haber canciones que están mal hechas. Y sí, pierde calidad el género. Empieza a bajar un poco porque hay tanta gente tratando que no sabe hacerlo… Entonces, la gente lo ve como que ‘ay, tanta música mala’, pero dentro de eso hay gente que sí sabe hacerlo y lo está haciendo bien”, opina el coautor de “Callaíta”, que a día de hoy cuenta con 331.300.203 millones de plays en Youtube.

Una de las razones más importantes para poder entender la entrada del reggaetón al mainstream mundial es la evolución de su sonido y propuesta. La primera ola del reggaetón se caracteriza por tener un sonido mucho más crudo y directo. Hoy, el reggaetón es música de consumo popular, masivo, y debido a ello el cuidado que se le da al producto es uno distinto al de esa época. Tainy ha sido parte de ambos momentos. “Hoy se ve cuánto se ha expandido el género, en la producción se ve el nivel, cómo ha subido: hemos perfeccionado nuestro trabajo y sonido. A veces hay canciones, sonidos, texturas del reggaetón viejo que queremos volver a visitar, pero con la mente abierta para poder adaptarlo a este momento de la historia. En aquel momento, nadie estaba haciendo lo que nosotros hacíamos, pero teníamos las canciones, el hambre para crear, el equipo necesario, los productores. Se creó ese sonido que nadie estaba haciendo y ahora nosotros tenemos la dicha de poder escuchar esos temas, saber que podemos tomar influencias de ahí y además unirlo con otros géneros para poder seguir creando cosas nuevas y evolucionar”, dice.

El sonido de Tainy ha evolucionado ampliamente. Es uno mucho más cuidado, trabajado y maduro. Se siente la experiencia, conocimiento y el know how de alguien con tantos éxitos masivos. El sonido de alguien que está en la cima. “Adicto” y “Callaíta” tienen arreglos y características sonoras que quizás son difíciles de encontrar en otros productores/artistas de la música en español. Unas melodías mucho más trabajadas y logradas que las de hace diez años; a diferencia de, por ejemplo, alguna de Los Benjamins (2006), disco mucho más basado en las reacciones que podían generar los beats. “Todo eso que dices es algo que yo también siento. Y pues ahí se ve mi evolución como productor. Y ver cómo estoy viendo la música actualmente. Si ves los últimos temas que he sacado, vas viendo que cada uno tiene ciertas cosas que las unen y que forman parte de lo que va ser un proyecto que estoy tratando de hacer. Que todo vaya dentro de ese mismo ambiente que describes”, dice Tainy.

Hace semanas estalló el hashtag #SinReggaetónNoHayLatinGrammy por la omisión de varios artistas del género en las nominaciones a ese premio. Tainy no emitió declaraciones. Opina que la representación del género dentro de la academia es algo bastante importante que se debe arreglar:

“Necesitamos formar parte. Estar presentes en las votaciones, estar inscritos en todas esas cosas. Yo siento que muchas personas solo esperan a que salgan los premios y eso no está bien. Es algo que necesitábamos. Entender que es un proceso y ver cómo nosotros podemos ayudar a formar más parte de eso y ver cómo de aquí en adelante podemos figurar más. No es que tenemos que estar nominados en todas las categorías y ganarnos todos los premios, pero sí tenemos una parte muy importante en lo que es la música hoy en día. Estamos llevando lo que la generación de hoy en día siente, lo que quiere hablar, lo que le gusta y creo que eso tiene un valor súper importante. Que esta generación lo que se va a llevar es lo que estamos haciendo, lo que estamos cantando, lo que estamos tratando de crear. Y la combinación de sentarse, todos y cada uno de los que forman parte del género con la academia, y ver cómo podemos formar parte y estar más unidos de aquí para adelante”.

Tainy está en un proceso interesante: convertirse en una estrella pop mundial. Va en el camino correcto y a pasos bastante rápidos. Luego de pasar una década haciendo que el mundo se aprendiera su nombre gracias a los shoutouts en cada hit que producía, siente que es hora de que el mundo conozca su cara. “Los productores siempre tuvieron un espacio bien grande, muchos de los discos que salían en los comienzos del género en Puerto Rico eran discos de productores, en donde los cantantes venían y formaban parte. Tú tenías a The Noise, tenías a Playero, tenías a Luny Tunes con Masflow, tenías a Dj Blass con Sandunguero. Siempre ha sido algo que es parte de la cultura. Pero que tal vez la gente que está conociendo el reggaetón en este momento, no conoce eso. Y pues ahorita que tengo la oportunidad para que el mundo entero lo vea, lo haré. Estoy en mi mejor momento. Llevo tiempo produciendo esta faceta mía pero no sentía que estaba en la oportunidad indicada para mostrarla, pero ya llegó. Estoy en el proceso y si todo va bien en algunos meses podré tener el proyecto ya finalizado. Poco a poco, he estado sacando los singles para que la gente vaya viendo un poquito lo que se puede esperar”, concluye.



