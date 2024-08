«Tal vez lo que murió es la idea romántica del rock», una charla con Pedro Aznar

Pedro Aznar, músico de músicos; multiinstrumentista de un talento desmesurado, casi absurdo, el cual lo llevó a trabajar mano a mano con Charly García, Pat Metheny, Roger Waters y más nombres de ese tamaño. Pedro fue parte importantísima de uno de los grupos más transgresores de la historia de la música en el idioma de Cortázar: Serú Girán, banda que rompió en dos a la música latina y le puso sonido a una de las épocas más complicadas de la historia Argentina: la dictadura de Videla. «Peperina»; «Viernes 3 AM»; «Desarma y sangra»; «Canción de Alicia en el país»: todas tienen las manos de Pedro en sus grabaciones. Himnos obligados cuando se repasa la historia y el por qué del rock en español.



Pedro está girando por Latinoamérica presentando Resonancia, una gira que toca sus 35 años de carrera y 18 discos de estudio. Este próximo sábado 21 de abril visita la Ciudad de México, y platicamos un rato con él .

NOISEY: Resonancia toca 35 años de tu carrera musical y 18 discos. Estuviste ahí en el boom de las disqueras, y sigues hoy que vivimos el boom del streaming. ¿Cuáles crees que son las diferencias más grandes entre las dos épocas que has vivido?

Pedro Aznar: Yo creo que en esta nueva modernidad hay muchas ventajas. La música está disponible para muchísima gente y de manera inmediata. Uno (por lo menos en teoría), puede escuchar cualquier música que le den ganas, puede ser de artistas de fama mundial o de artistas menos conocidos. Creo que hay una oferta cultural muy, muy grande y que funciona muy bien. Sobre todo para artistas nuevos porque no dependen de tener un apoyo de la compañía discográfica. Antes eso era una necesidad. Sin ellos al inicio, no se podía llegar a ninguna parte.

Videos by VICE

Siguiendo esa idea, estamos viviendo una época que se caracteriza por la inmediatez. ¿Qué tan importante crees que es hoy en día lanzar un disco versus lanzar sencillos?

Creo que tiene que ver con esto que dices de que estamos habituados a una inmediatez y a querer todo ahora, y a conseguirlo ya mismo. Eso hace que nuestro lapso de atención se haya acortado también. Tal vez hay más gente con menos paciencia para escuchar un trabajo completo, un disco o el formato que sea de diez o doce canciones. Como que los trabajos conceptuales hoy tienen menos cabida. La gente en general está escuchando más cada canción individualmente. Pero es una modalidad por la cual ya se pasó. Lo de los discos conceptuales es una creación de los años sesentas y desde los años veinte o treinta hasta los sesentas la gente consumía las canciones por sí mismas. Después, cuando hubo cambios en la tecnología y fue posible grabar 22 minutos de música por cada lado del disco (el LP), empezaron a aparecer los discos conceptuales y los discos que traían 12 canciones o 18 canciones. Todo eso fue influenciado por la tecnología, así que las nuevas tecnologías están aportando también su propia modalidad. No hay que tenerle miedo a eso, simplemente es una cuestión que uno tiene que abrazar y sacarle jugo a la propia característica de la nueva modalidad.

Imagino que hubo un disco de esa época que fue el que cambió la manera en la que escuchabas la música o te indicó que ésto era lo que querías hacer por el resto de tu vida.

Revolver de los Beatles. Sin dudas.

Hablando de los Beatles, siento que si ellos hubiesen nacido en esta época y sacaran música hoy, no tendrían ni de cerca el mismo impacto.

No, claro. Para empezar había una música distinta que tendría que ver con esta época. Yo creo que los fenómenos culturales tienen que ver con un momento, con un lugar, y particularmente con un momento histórico. Creo que el profundo significado que tuvieron los Beatles en su momento tuvo que ver con ese torbellino de cambios culturales y sociales que fueron en los años sesenta. Ellos llegaron justo para ponerle color a esas circunstancias y para ser la banda sonora de ese momento en que el mundo cambió para siempre: las relaciones entre las personas e incluso la manera en que disfrutamos el arte y la forma en que comunicamos el arte. Es la década de los satélites, es la década de la telefonía, es la década de la televisión en colores, es el principio de la revolución mediática y de la revolución informática. Es la semilla de lo que estamos viviendo hoy, y ellos estaban ahí para ponerle música a eso. Ese es un momento irrepetible. Pero quién quita que tal vez en un futuro haya otra banda que represente un momento clave de la historia como lo fueron ellos en los sesentas.

Está bien documentado cómo muchísimos medios y artistas dicen que el rock está muerto.

Tal vez lo que murió es la idea romántica del rock como una potente fuerza moderadora y revolucionaria de lo cultural y social. Sin embargo, yo no sé si ha muerto el rock. Yo creo que ha ido mutando y cambiando con los años, pero sigue habiendo música que dice cosas importantes y que ayuda a entender el momento que vivimos y que comunica emociones importantes como la rabia, la rebeldía y la necesidad de cambio. La utopía, los sueños, la inspiración. Sigue habiendo mucho que representa eso. Mientras haya eso, ni el rock ni ninguna otra cosa está muerta.

Creo que el hip-hop es el género que está demostrando todo eso que dices.

Sí. El hip-hop es un gran ejemplo de lo que estamos diciendo. Es una música que está cargada de sentido; es una música que se mete con temas sociales y con la injusticia; es una música que pide los gritos, y el rock también lo fue en un principio y lo sigue siendo de alguna manera.

¿Qué tanto te sientes responsable de la llamada «época de oro» del rock nacional argentino?

No, responsable no. Eso sería darme demasiados aires de importancia. Yo tuve la suerte de estar ahí en el momento y el lugar adecuado. No sé si adecuado sería la palabra en este caso porque fue muy duro crecer como crecí, durante una dictadura salvaje. Yo tenía 16 años cuando empezó la última dictadura argentina, que fue un régimen horroroso y asesino. Lleno de una brutalidad y pequeñéz de mente muy importante. No le desearía a ningún chico de 16 años tener que pasar por eso, pero de alguna manera eso me marcó y determinó quién soy hoy y a mis ideas de la libertad y de jugársela por lo que uno cree. Me tocó ese momento, y fue uno de una tremenda creatividad. Muchas veces los momentos más difíciles son los que crean artes más significativos porque son momentos en que el arte es un vehículo, una manera de respirar en medio de un régimen tan opresivo.



¿Y la dictadura influyó en Serú Girán?

Yo preferiría decir: «¿Qué tanto influyó Serú Girán en la caída de la dictadura?». Porque de hecho la dictadura no hizo a nuestro grupo, sin embargo nuestro grupo le hizo un par de agujeros en el casco al barco de la dictadura. Lo digo un poco en broma, por supuesto. En realidad, como decíamos antes, los momentos difíciles y los momentos de regímenes opresores u opresivos desafían a los artistas y los obligan a responder con todas sus armas: con sus armas de belleza, con sus armas de arte a esos momentos de sofoco. Yo creo que eso es lo que hizo Serú Girán. Representó para mucha gente un canal de libertad, aunque sea de libertad interior, y un soplo de oxígeno en un momento muy duro.



Entiendo al arte como una energía que responde mucho a la escena coyuntural que está viviendo una población. Hoy en día, si vemos las listas de la música que más se está consumiendo en el mundo: están el trap, el reggaetón y el hip-hop.

Bueno. El hip-hop es una música muy comprometida con su entorno y con el momento social en muchos países. En cuanto a la música de puro entretenimiento, siempre ha existido esta música y está muy bien. Hay música y hay propuestas estéticas para todo. Hay música que es para bailar y para divertirse, para poner en una fiesta y pasarla bien y está muy bueno que haya eso. También hay otra música que es mucho más para reflexionar, para ayudarte a llorar si lo necesitas, para acompañarte en un dolor, para ayudarte a descubrir un sentido en lo que no parece tenerlo. Son cosas distintas. Es como leer una novela entretenida y como leer una novela que te cambia la vida, son cosas distintas. Está muy bien que hayan ambas cosas.

Viniendo de quizás el momento más dorado de la música argentina, cuando estaban todas esas súper bandas y luego una época de súper solistas, ¿en qué momento crees que está la escena actual de la música Argentina?

No lo sé. No puedo hacer un análisis justo de eso porque no podría hablar con propiedad. Estoy muy involucrado en lo mío y el noventa por ciento de mi tiempo se va en eso, y el tiempo libre que tengo no lo uso para analizar esas cosas, la verdad. Lo uso para descansar.

Pedro Aznar se presenta en el Teatro de la Ciudad de México este sábado 21 de abril, y puedes comprar los boletos acá



Puedes seguir a Diego en Instagram