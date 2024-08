Tamales y refresco de dieta: Así debutó Randy Moss en la NFL

Dicen que los vestidores de cualquier equipo deportivo profesional encierran más historias que las contadas en el campo de juego. A los jugadores estrella solemos recordarlos por las jugadas o errores que sellaron una victoria o una derrota, pero olvidamos que una vez concluidos sus actos de heroísmo o profunda vergüenza, todo vuelve, relativamente, a la normalidad.

Cris Carter, exreceptor abierto de Minnesota, Filadelfia, y Miami, reveló en el programa First Things First lo que Randy Moss, legendario receptor de la NFL y en ese entonces compañero de equipo de Carter, comió antes de su debut en la NFL con los Vikings. «Tengo muchas historias sobre Randy Moss… Es el tipo más rudo con el que he jugado, y mira que jugué al lado de varios jugadores del Salón de la Fama, pero en el día a día era el mejor atleta», dice Carter antes de contar su peculiar historia.

«En su primer partido de la NFL contra el gran equipo de Tampa Bay de Tony Dungy, [Moss] no llegó a la comida antes del partido, estaba en su cuarto con sus amigos jugando videojuegos, y se le hacía tarde para ir al estadio… Entonces le pregunto, ‘¿Dónde has estado todo este tiempo? No fuiste a pasar lista en la comida del equipo, cuando no estás me llaman a mí para saber dónde estás. ¿Qué comiste antes del partido?’ Me mostró una caja de tamales calientes y una Coca-Cola de dieta. Hizo pedazos a Tampa Bay. Ok, todo bien. Después fui con Denny Green y con el chef del equipo y les dije, ‘escuchen, necesitamos tamales y refresco de dieta para todos porque sí funciona. Randy Moss».

Moss completó cuatro de cinco pases para 95 yardas y anotó dos touchdowns gracias a los tamales y la cola de dieta que ingirió horas antes.