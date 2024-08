Manos grandes, pies grandes… Qué determina realmente el tamaño del pene

“¿Por qué las mujeres están tan obsesionadas con el tamaño del pene de un tío y solo los quieren de más de 15 cm, cuando realmente deberían centrarse en el vínculo emocional y en que fluya el amor?”, preguntó una vez el clásico hombre frustrado a una consultora sentimental, como tantos otros antes de él. Ya sea porque su pene les parece demasiado grande o demasiado pequeño, a lo largo de la historia ha habido siempre hombres anónimos preocupados por la importancia de este rasgo físico y pidiendo consejos para paliar la ansiedad que el tema les genera.

Si bien casi todo el mundo coincide en que no hay un tamaño de pene “promedio”, sí que podríamos hablar de extremos objetivos. En 2014, un tipo del Reino Unido explicó en una entrevista anónima para la revista New York lo mucho que había sufrido de adolescente por tener un micropene. Su miembro de 5 cm, decía, no solo era “humillante”, sino que le impedía llevar a cabo prácticas sexuales normales o incluso masturbarse. Al año siguiente, un hombre mexicano dejó en shock a medio mundo con su pene de 45 cm y casi un kilo de peso, un miembro que abultaba tanto que le hizo perder dos trabajos y le impedía “arrodillarse en la iglesia y rezar”. Y hace unos días, un hombre virgen de 31 años con “uno de los grandes” (no especificaba el tamaño) escribió a una columna de consejo sentimental del Mirror pidiendo ayuda.

“Tengo un problema muy grande. La mayoría de los hombres sueñan con tener un gran pene, pero para mí es una pesadilla”, decía en su carta. “Lo más cerca que ha estado una mujer es de cogerlo con una mano; una vez una prostituta me devolvió el dinero y se fue. Por favor, ayúdame. Me siento muy infeliz”.

Foto por Martí Sans vía Stocksy

Según el Kinsey Institute, la longitud media de un pene erecto es de entre 12,7 y 16,5 cm, si bien son muchos los que están fuera de esta horquilla, tanto al alza como a la baja. Pero ¿a qué responden estas variaciones en el tamaño tan autodestructivas?

En general, el tamaño del pene del ser humano es relativamente más grande que el de otros primates; los antropólogos evolucionistas sugieren que puede haberse producido una evolución por medio de la selección sexual. “Antes de la ropa, el pene humano no retráctil habría resultado muy llamativo para las potenciales parejas”, señala el investigador Brian Mautz, quien en 2012 realizó un estudio que sugiere que el tamaño del pene influía en el atractivo y la selección sexual. “Esta observación ha llevado a creer que tal vez el pene de los humanos evolucionó debido a las preferencias de las hembras”.

En el aspecto individual, como ocurre con otros rasgos fenotípicos, el tamaño del pene es, en parte, hereditario, según me cuenta el doctor Curtis Brown por teléfono. Brown está especializado en cirugía reconstructora hacia ambos sexos y también trata a hombres que quieren tener el miembro más grande. Ha tenido pacientes cuyos penes anormalmente pequeños o grandes suponían un problema físico, aunque esto “ocurre menos del cinco por ciento de las veces”.

“Si imaginas una campana de Gauss [de tamaños de pene], el 95 por ciento serán normales, luego hay un 2,5 por ciento que son anormalmente grandes y otro 2,5 por ciento anormalmente pequeños”, señala Brown. “Esta variación es, sin duda, genética. Las hormonas también pueden influir en el tamaño del pene. Si el feto está expuesto al estrógeno, puede sufrir anomalías en el falo. Hay muchas cosas que pueden ir mal”.

En cualquier caso, la mayoría de los hombres no tiene por qué preocuparse de nada; las variaciones en el tamaño son comunes (y que conste que, como han demostrado los estudios, nada tienen que ver con el origen racial). “Recibimos muchas solicitudes de aumento de pene”, asegura Brown, “generalmente de pacientes ‘normales’ que no están contentos con su tamaño por alguna razón. Habitualmente es psicológica. Quizá alguna exnovia les dijo que tenían el pene muy feo o simplemente no están satisfechos con él. Está todo en la cabeza”.

La consultora de la columna del Mirror le dio esa misma explicación al hombre virgen de 31 años que creía estar maldito por tener un pene enorme. “Quizá seas tú quien no deje a ninguna mujer acercarse más porque tienes miedo”, concluyó.

