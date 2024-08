Pasé un día con la taxidermista más joven de España

Se podría decir que desde la prehistoria, el ser humano ha mostrado un fuerte interés en conservar el cuerpo de los difuntos de alguna u otra manera, ya fuera a través de la momificación, embalsamamiento u otras técnicas de preservación.

En la actualidad, la taxidermia vinculada a la caza en España es promovida por un pequeño sector de gente que no destaca por su juventud, se podría decir que queda reducida a zonas rurales y nada tiene que ver con la filosofía de trabajo en la que cree Tamara, una chica de 22 años de Mollet del Vallés —una localidad cercana a Barcelona—, que únicamente trabaja con animales que hayan muerto de forma natural o accidental y no con “trofeos de caza”.

Es estudiante de tercer curso de Bellas Artes en la Universidad de Barcelona y se trata de la taxidermia más joven de España.

VICE: ¡Hola, Tamara! Explícanos cómo empezó esta afición, ¿qué es lo que te motivó a hacerlo?

Tamara: Me acuerdo de que, con unos 8 años, de camino a Francia con mi padre de vacaciones, vi un pequeño zorro atropellado al borde del arcén. Me puse tan pesada por verlo detenidamente de cerca que mi padre paró y me dejó hacer.

Acabé convenciéndolo para que lo metiéramos en el maletero para poder “analizarlo” posteriormente, pero como era de esperar el hedor no nos lo permitió. Fue más tarde cuando descubrí que era posible preservar animales, y simplemente me fascinaba la idea de intentarlo.

Actualmente, no es una práctica muy común y entiendo que hay muy pocos artistas de los cuales poder aprender. ¿Dónde adquiriste tus conocimientos el arte de la taxidermia?

Hace un par de años, busqué cursos sobre el tema y en España no encontré nada, solo algún curso online un poco cutre y la verdad es que no me convenció mucho, más con algo que necesita tanta práctica y paciencia. Creo que en España solo existe una escuela/taller en Cáceres.

Seguí buscando y di con un pequeño curso introductorio de mamíferos en Leeds, Inglaterra. Decidí aprovechar y pasar unos días allí con mi pareja, que también se animó a realizar el curso y juntamente con él disecamos nuestras primeras ratas. A partir de allí he ido adquiriendo libros y conociendo a diferentes taxidermistas de todo el mundo por las redes sociales, concretamente Instagram. Me han aconsejado y ayudado con mis piezas muy abiertamente, cosa que agradezco muchísimo.

La taxidermia está muy ligada a la práctica de la caza, cosa que hoy en día no tiene mucho sentido. Sé que tu no compartes esa forma de trabajar y me gustaría saber cómo consigues los animales.

La verdad es que desconozco por completo la lógica de matar a un animal para recrearlo con vida, ni la practico ni la comparto. Soy consciente de que en América, por ejemplo, hay taxidermistas que trabajan de esa forma, ya que la caza allí sigue muy viva en comparación con España, donde tanto la caza como la taxidermia están quedando obsoletas.

Poco a poco la gente de mi entorno va sabiendo que tengo un pequeño taller en el que trabajo y puedo ir almacenando los cuerpos en un congelador adecuado para ello, así que voy consiguiendo piezas gracias a los avisos que me dan conocidos y las que encuentro yo durante mis paseos por el bosque o los alrededores de carreteras rurales.

Alguna vez también he contactado con alguna tienda de animales, pidiéndoles que me guarden alguna mascota que se les muera de manera natural. Por lo tanto, depende un poco del azar de encontrar las cosas o de la ayuda que recibo externamente, así que tengo meses buenos y otros no tanto, pero no me importa ya que no concibo otra forma de trabajar que no sea esta.

¿Qué opina tu entorno cercano, amigos y familia?

Al principio, con la familia fue difícil, pero poco a poco comenzaron a entenderlo. En el momento en que vieron que no se trataba de un antojo pasajero empezaron a aceptarlo y dejarme evolucionar. En cuanto amigos y conocidos en general, he tenido muchos debates, y enfados, ya que muchos consideran que falto al respeto y la memoria de los animales o que es una guarrada, pero la mayoría comprenden que hay muchos tipos de posturas ante las cosas y cada uno puede hacer lo que quiera.

También hay gente que admira mi trabajo, no todo es negativo. Por ejemplo, un día llegué a la universidad y cuando fui a sentarme en mi zona de siempre, me encontré el cráneo de un caballo encima de la mesa. Resulta que aquello era un regalo anónimo de un seguidor de mi trabajo. Me dejó en shock y la verdad, estoy muy agradecida por gestos de apoyo como este.

Uno de los motivos por los que la taxidermia ha ido perdiendo público ha sido por el auge de los movimientos animalistas que luchan sin cesar para que los animales obtengan los mismos derechos de vida que las personas. Teniendo en cuenta que tu obra puede cruzar esa línea según los ojos de quien lo mire, ¿crees que con tu trabajo faltas al respeto de alguna forma a la memoria del animal?

Para nada, he tenido debates muy interesantes con gente que no lo ve bien o simplemente no comparte el hecho que a una comunidad de gente concreta pueda gustarle esto. Yo entiendo y respeto que haya gente a la que pueda no gustarle mi trabajo pero por otro lado también busco que se respete mi trabajo ya que, como he explicado unas líneas más arriba, no daña a nadie y NUNCA voy a colaborar con cazadores ni con nadie que se le parezca. Me limito a reciclar piel preciosa, me siento afortunada de intentar aprovechar aquello que ha llegado al fin de su ciclo y así poder darle una nueva vida.

El arte de la taxidermia tradicionalmente ha querido representar la vida. Por qué crees que esta tendencia está cambiando? ¿A qué publico te diriges y qué tipo de gente se interesa por tus obras?

Creo que hay diferentes vertientes de taxidermia, una muy academicista, orientada a museos, estudios de preservación de animales en peligro de extinción, que no me interesa particularmente, y una más irónica y extravagante que es en la que me incluyo. Taxidermia de autor, donde la forma se pierde y no hay preocupación por asemejarse a la realidad, sino para transformarla buscando lanzar otro tipo de mensaje para un tipo de público totalmente distinto.

Me dirijo a un público al que le guste la taxidermia más creepy, mal hecha, irónica, que interactúe con lo cotidiano y nos haga romper estereotipos de cosas que están sucediendo de un arte que puede tener la misma capacidad de transmitir que un cuadro, una escultura o una poesía.

Como mujer practicante de un arte al borde del la extinción, tengo curiosidad por saber si hay muchas más taxidermistas en la actualidad o si era común encontrar a mujeres realizando esta artesanía en el pasado.

Sinceramente, no estoy muy informada de nombres de taxidermistas de antaño. Supongo que también será porque las piezas normalmente van dirigidas a un cliente específico, ya sea un privado o un museo, que es quien acaba apropiándose de la pieza. Por lo tanto el nombre de quien hace la taxidermia desaparece a no ser que fuera muy bueno y famoso por ello.

Casualmente, todas mis taxidermistas favoritas en la actualidad son mujeres como Adele Morse, Allis Markham o Katie Innamorato. Cabe decir que sus obras son fantásticas. Resultan una gran fuente de inspiración y conocimiento a la hora de trabajar y por suerte ninguna relaciona su trabajo con la caza. También hay otras muy buenas taxidermistas con las que no comparto método de procedimiento pero que son reconocidas internacionalmente como por ejemplo Diva Anantharaman, a la que entrevistasteis hace ya un tiempo.

¿Cuál es el objetivo principal de tus obras? ¿Qué tipo de finalidad artística buscas con ello?

Creo que uno de mis principales objetivos a la hora de trabajar con la taxidermia es el hecho de preservar una artesanía perdida y a la vez crear piezas que tengan la capacidad de generar controversia social mediante la ironía.

Me interesa el hecho de trabajar como se hacía desde los inicios de este arte, con rellenos de paja y hierbas concretas para crear estructuras al igual que con hierros, sin intervenir con moldes modernos, que permiten acabados mucho más realistas pero que no me interesan para nada; es más, como te decía, busco resultados un tanto grotescos y curiosos.

Mi intención es seguir aprendiendo y tengo proyectos futuros en mente en los cuales la taxidermia va a tomar importancia, pero tampoco abandono el collage, el grabado o el textil, que también forman parte de mi trabajo como artista. En un par de meses saldrá a la luz una linea de ropa que he diseñado para una nueva marca muy divertida que incorpora pinceladas de todos estos elementos.

En un futuro no muy lejano me gustaría seguir vinculada a las artes plásticas y continuar incluyendo la taxidermia en mis proyectos para así conseguir llevar alguna pieza a galería, cosa que de momento no he hecho.

