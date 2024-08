Tame Impala liberó una nueva canción y es puro lujo setentero

Déjame hacerte una revelación. Ya pasaron casi cuatro años desde Currents. Cuatro años. ¿Te acuerdas cuando casi ayer escuchabas “The Less I Know the Better” en todas las fiestas y comerciales de televisión? Pues no fue tan ayer. Ya tiene su rato, aunque igual no lo habíamos dimensionado a ese grado hasta este momento, día posterior a la apertura primaveral en la que Tame Impala nos vuelve a bendecir con música nueva.

La canción en cuestión se llama “Patience”, una catedral de cinco minutos con Kevin Parker jugándole a lo Tony Manero con swag de Lavoe. Tiene el toque funky disco de antaño, pero también la psicodelia del house francés noventero. Como el bastardo perdido de The Sugarhill Gang y Random Access Memories. Como una bola disco que va proyectando imágenes de un caleidoscopio de colores infinitos. Y porque nunca sobra el componente “latino”, también está ese toque de las percusiones caribeñas para disfrutar a placer este vaso de whiskey en las congas.

El nuevo track de la banda australiana cae en buen momento pues la próxima semana harán su debut en Saturday Night Live, además de que en abril encabezarán la segunda noche de Coachella, y pues ya qué hueva seguir escuchando cómo tocan “Feels Like We Only Go Backwards” todo el tiempo. Por lo pronto, escucha “Patience” aquí abajo.

