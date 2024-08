Tame Impala promete “sonidos nuevos” para 2019 y estamos más emocionados que nunca

¿Qué hubiera sido de la psicodelia del siglo XXI sin Tame Impala? Nuestros primeros viajes lisérgicos los logramos con canciones “The Less I Know The Better” y “Elephant”, por eso estamos tan agradecidos. Además, tuvo tanto hype que hoy están de headliners en festivales como el Coachella de 2019 y hacen canciones increíbles con artistas como Theophilus London.

Pues más noticias buenas salen, porque para el 2019 anunciaron habrá “nuevos sonidos” a través de la cuenta oficial de Instagram de la banda.

Tiempo de teorías conspirativas. Hasta ahora Tame Impala ha asegurado que no le gusta presentar canciones nuevas en vivo; canciones que no hayan publicado previamente. Así lo aseguró Kevin Parker, vocalista de la banda, en una entrevista para Beats 1 en donde además añadió que se “sentiría frustrado” si no logra tener el disco listo para este verano.

Mientras esperamos esa música nueva y fresca que creemos no demorará, aguantemos con algunos clásicos contemporáneos.

