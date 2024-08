Tanta libertad lo dejó ‘Sin Llorar’: conoce el nuevo álbum de Alejandro Paz

Quienes somos latinos, sabemos que no podemos contar con el apoyo de los funcionarios públicos y la disfuncionalidad de su sistema. Esto ha causado que la gente se organice en grupos de apoyo y trabajo para conseguir sus metas.

Tal es el caso de Alejandro Paz, músico chileno que junto con Diegors y Andrea Paz dirigen Discos Pato Carlos; un sello discográfico libre enfocado a sacar música disponible a descarga gratuita.

La última vez que hablamos en Thump con Alejandro Paz, acababa de lanzar su EP ‘Váyanse‘, pero desde entonces se ha estado reencontrando con su entorno tanto espacial como emocional. Ya que hace unas semanas visitó la Ciudad de México para tocar en el Backyard Sunday junto con otros alumnos de Red Bull Music Academy, lo buscamos para ponernos al corriente.

Fue así que en un sillón muy cómodo en la Colonia Juárez, platicamos con Alejandro Paz sobre el proceso de su nuevo álbum ‘Sin Llorar‘, su entorno y las animitas de Santiago.

Fotografía: Alejandro Paz en Red Bull Music Academy Tokyo 2014. Por Yusaku Aoki.

THUMP: Quisiera saber cómo estás, considerando los cambios e injusticia que hay en el mundo, pero sobre todo al norte y sur del continente americano.

Alejandro Paz: Bueno es una situación que para mi no representa un cambio tan profundo sino que es algo cotidiano porque nuestro país (Chile) es muy injusto; entonces siempre hemos tenido la conciencia de que debemos trabajar de una forma muy distinta para poder lograr nuestro objetivo que es básicamente lograr hacer música y difundirla. Es así que surge la necesidad de generar unas dinámicas nuevas tanto en el trabajo o con los amigos para conseguir alcanzar los objetivos. Por ejemplo, yo tengo una disquera que se llama Discos Pato Carlos que la llevamos adelante Diegors y Andrea Paz. La colaboración se lleva a cabo sin esperar nada, no tenemos ningún afán de lucrar; también por eso tenemos más libertad. En verdad no pretendemos editar un vinilo sino buscamos sacar buena música. Cuando tú no esperas una retribución monetaria directa , tienes la libertad de hacer exactamente lo que quieras. Eso también nos permite pensar que el sello no necesita un sonido determinado, porque eso también es una estrategia comercial para vender. Nosotros sentíamos que eso terminaba atrapando a los músicos, a la hora de hacer sus tracks se veían en una necesidad de sonar como eso, y nosotros queremos que los artistas sean libres, sean locos y que hagan lo que quieran.

Tenemos esas reflexiones y también regalamos los temas, porque pensamos que si nosotros nunca hemos podido comprar un track, con que cara ahora íbamos a venir a cobrar o vender (risas). Tenemos a libre descarga la música que estamos sacando y le ponemos mucho trabajo y corazón, esa es la forma que tenemos de trabajar y responder a la injusticia que se nos presentó en nuestra vida por vivir en el país donde vivimos que es Chile, un país que tuvo una dictadura de derecha muy larga y en el fondo es muy neoliberal.

No está mal hacer negocio, pero la idea es que sea justo. Siempre encuentras amigos con los que puedas hacer eso, por ejemplo están las fiestas Sauna que son muy buenas.



Ya que has tenido experiencia de trabajo en distintos esquemas y plataformas, ¿cuál es tu red de trabajo y cooperación ideal?

Alejandro Paz: No es tan difícil, me imagino que siempre debe haber una persona que organiza y administre, hay quienes tienen un don para esto. A veces cuando trabajamos con amigos de esa manera, siempre hacemos un porcentaje, porque el porcentaje implica riesgo. Si nos va mal, nos va mal a todos, si va bien, nos va bien a todos. Eso es una manera, digo, obviamente tienes que cumplir. Sentir que tu trabajo vale, o sentir que estas compartiendo el riesgo con tus amigos.

Para mi ha sido la forma de vivir en verdad, desde hace muchos años (al menos 15) estamos trabajando con la misma gente en Santiago. Hay un ambiente colaborativo, eso a mi me sorprende de Santiago gratamente, es agradable y hay respeto más allá de que te guste la música que haga tu colega o no.

Yo por lo menos con mis colegas, con los que tenemos la afinidad artística musical, trabajamos desde hace muchos años en distintos proyectos haciendo muchas fiestas y construyendo un grupo de amigos que apoyan. Los amigos de esos amigos son los que siempre van a las mismas fiestas, pero no pasa de un día para otro. Es algo que se construye con esfuerzo y con amor, se trata de amor también porque estas ahí con personas que te puedes sentir cómodo aunque incluso no las conozcas. Un lugar donde estás cómodo y puedes hacer lo que quieras sin que haya un juicio ni barrera.

La nueva gente que quiera llegar también es bienvenida, es así más o menos como lo veo. Un grupo extendido de amigos que les gusta lo que hacen, pero tampoco es ir sólo a echar desmadre, tiene que haber una entrega. La gente lo agradece y sigue por eso sigue acudiendo.

Es algo implícito que el entorno es factor fundamental para la obra que un artista haga, ¿tú tienes una conexión con Santiago?

¡Sí claro! Yo vivo ahí porque es el lugar donde siento que tengo que estar, en un momento estaba trabajando en Europa y siempre tenía esta melancolía y también me preguntaba donde tendría más sentido hacer los proyectos en los que andaba envuelto, dónde tenía más sentido tener un estudio, ¿En Berlín o Santiago? En Santiago obviamente tenía más sentido. También hay cosas sentimentales, como estar cerca de tu familia. No entendía porque para poder trabajar, tenía que estar tan lejos de mi casa, no me cabe en la cabeza. Tiene sus costos obviamente, pero es donde debo estar.

De hecho también influye en que la misma música cambie, porque te conectas emocionalmente de otro manera con tu entorno, interviene ahí también la identidad y surgen cosas como el nuevo disco que te estaba mostrando, surge otra música.

¿Hay algún elemento vital de tu entorno que juegue un rol específico en tu trabajo?

Sí, las personas, los animales. También la realidad, ver la realidad porque nuestras ciudades son pobres y carentes; hay que permearse de eso, no hay que olvidar. Es fácil entrar en un hedonismo y odiar ciertas cosas. Yo creo que cuando la música entra en esa reflexión, se trata de ir transformándote como persona.

Eso era lo que cuando vivía en Europa y venía para acá, me deba un golpe de realidad; hay que ver la realidad

¿Cuál dirías que es una señalización en la calle muy característica de Santiago? Por ejemplo acá en la Ciudad de México se utilizan guacales o cubetas para indicar que el espacio está reservado para un auto.

(Pausa reflexiva) Se me viene a la menta las animitas, cuando alguien es atropellado o tiene un accidente de tránsito y fallece en algún lugar se levanta una capilla pequeña recordando a esa persona. También cuando hay enfrentamientos entre bandas o pandillas, si alguien muere le levantan una grande y hacen una grafiti con su cara. Los barrios por donde yo me muevo hay bastante de eso y también por las carreteras. En Santiago tenemos hartos muertos, en las dictadura hubieron varios, la ciudad explota cada cierto tiempo con eso. Cada 11 de septiembre hay enfrentamientos y barricadas.

Me gustaría que nos digas acerca del proceso de ‘Sin Llorar’, por lo que me decías llevas trabajando un buen rato este álbum.

Desde que regrese a Santiago, empecé este proceso de empezar a conectarme emocionalmente con unas cosas que incluso de niño y adolescente tal vez rechacé como el rock latino, pero ahora de viejo lo vine a entender y se volvió algo fundamental para mi. Creo que tiene muchas cosas que son especiales, es música que se hizo para nosotros, lo hicieron latinos para los latinos. Se genera un lenguaje especial y que marcó el universo sentimental de varias personas. Yo lo adoro, y tenía la necesidad de expresar emociones que no tienen cabida en la pista y empecé en este proceso de componer, que fue largo. Al principio todavía me salían todavía como techno; loops y repeticiones de frases. Con paciencia fui recordando la música y haciendo variación hasta que de repente tomó un rumbo y también incluí a Diego Morales en la guitarra y a Felipe Sánchez en los teclados, claro cuando los temas iban más avanzados y el rumbo estaba más definido. Ahí terminó de lograr ese matiz de una banda, que era también lo que yo me imaginaba, una banda de rock latino (risas).

¿Hay alguna narrativa en ‘Sin Llorar’?

Yo creo que sí hay un hilo conductor pero se fue construyendo orgánicamente, porque afortunadamente me di un largo tiempo para hacer el disco (risas). Como te digo, de pequeñas frases o impulsos me exigí escribir y mejorar en eso, lograr expresarme en nuestro idioma de una manera más rica también. Es algo que disfruté, yo creo que se dio de las dos maneras. Mis tracks al principio como una frase, algo repetitivo. Poco a poco se fue desarrollando la idea de ocupar la voz y en el disco de ‘ Sin llorar‘ ya canto canciones.

Me interesa que las presentaciones son en vivo y tocan como un conjunto, esto genera otro tipo de diálogo…

Sí, claro. Hicimos una pequeña gira en Santiago, Concepción y Valparaíso. Para mi es el sueño del pibe, viajar con dos amigos. Se disfruta mucho más la experiencia, tocar un instrumento. Cuando andas en la producción, vas dejando de lado y ahora estoy estudiando y dándole de nuevo con ganas al piano y la guitarra.

¿Extrañaste algún instrumento?

Sí es que yo estudié guitarra clásica, esa era la que más tenía abandonada y ahora le estoy dando a todo un poco (risas). No quiero sólo volver a tocar guitarra clásica, me interesa leer de nuevo y ser un buen músico, tocar

Mencionabas que te habías aburrido y buscaste hacer música distinta, ¿te sentiste automatizado o qué fue lo que pasó?

Es un problema personal, la música siempre va encontrar su camino como el agua que viene bajando por el cerro, se va a renovar a si misma. No es un problema de la música sino mío, busqué varias fórmulas, funcionaron algunas y no quise quedarme repitiéndome a mi mismo. También tenía una pulsión de expresar otras emociones y ahora que ya lo hice tengo ganas de nuevo de hacer house y música para la pista (risas). No lo veo como algo contradictorio, las personas son amplias, todos somos amplios y complejos…El día está lleno de emociones

Ya que ‘ Sin Llorar’ sale próximamente, hay planes en concreto además del disco como alguna fiesta, gira o algo?

Creo que las cosas van paralelas, voy a sacar el disco y echar a andar la banda. A finales de noviembre a Sónar en Argentina (https://sonarbuenosaires.com/es/2017/artistas/alejandro-paz), estaremos ensayando. En Discos Pato Carlos estamos sacando los remixes de The Chica (https://soundcloud.com/the-chica), ella es de San Juan de Mendoza; es muy buena. Sacó un disco en Dengue Dancing Records (https://denguedancingrecords.bandcamp.com/) y ahora nosotros le sacamos otro EP que se llama ‘ Paradancers‘. Ese disco es para la pista, se pone obscuro y ella también canta, a mi me gusta mucho.

Todos los pueden descargar de manera gratuita en el sitio de Disco Pato Carlos.