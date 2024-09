Tarantino está trabajando en una película sobre los asesinatos de los Manson

La última película de Quentin Tarantino, Hateful Eight de 2015, básicamente fue un misterio de Agatha Christie ambientado en la década de 1870 con más vómitos de sangre. Ahora, al parecer el director está interesado en abordar algo establecido en el pasado más reciente: según el Hollywood Reporter, su nueva película probablemente se enfocará en los asesinatos de Manson de 1969.

Según los informes, Tarantino terminará el guión para el proyecto sin título, que probablemente entrará en producción el próximo verano. Las fuentes le dijeron al Reporter que el director ya contactó a Jennifer Lawrence y al protagonista de Inglourious Basterds, Brad pitt para que participen en la película.

Los asesinatos de la actriz Sharon Tate, sus invitados y la familia LaBianca fueron orquestados por Charles Manson en un intento de incitar una guerra de razas a la que llamó «Helter Skelter» por la canción de los Beatles –la cual él creía que era una predicción del evento. Los brutales asesinatos de los seguidores hippies de Manson le pusieron un alto a la ya vacilante generación del amor y ayudaron a inaugurar la cruda paranoica que sucedió a principios de los 70 en California.

Básicamente, la historia está hecha a la medida de Tarantino. Podría marcar todas las escenas sangrientas con melodías pop incongruentes si Sony o quien sea que tenga el catálogo de los Beatles esta semana está de acuerdo.

La única manera en la que la película se podría volver más Tarantinesca sería si decide poner a todos los Bastards y grabar un tercer acto de historia revisionista en la que Manson es quien realmente incita a los Beatles a hacer Helter Skelter y el mundo entero estalla en una guerra de razas apocalíptica.

Otra fuente le dijo al Reporter que Lawrence no planeaba interpretar a Tate, así que a lo mejor Tarantino está pensando en Patty Krenwinkel o algo así. No se ha dicho nada sobre a quién terminará interpretando Brad Pitt, pero se tendrá que caracterizar muy al estilo de Legends of the Fall si le dan el papel de Manson.

Si esta película llega a buenos términos, será la novena película de Tarantino, y lo dejará con una más por hacer antes de que se retire.