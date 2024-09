Tarantino estaría trabajando en una película de las matanzas de Charles Manson

La última película de Quentin Tarantino, Hateful Eight (2015), fue, básicamente, una historia tipo Agatha Christie, solo que en 1870 y con más vómito de sangre. Ahora, sin embargo, parece que el director está interesado en hacer algo basado en el pasado más reciente. Según Hollywood Reporter, su nueva película se enfocará en los asesinatos de Charles Manson en 1969.

Se presume que Tarantino está terminando el guion de este proyecto (que aún no tiene título), y que probablemente empezará su producción el próximo verano. Según cuenta el Reporter, el director ya se contactó con Jennifer Lawrence y con la estrella de Inglorious Basterds, Brad Pitt, para los roles.

Videos by VICE

Los asesinatos de la actriz Sharon Tate, sus invitados, y la familia LaBianca, en Los Angeles, fueron orquestrados por Charles Manson. Todo esto, en in intento por incitar una guerra racial a la que llamó «Helter Skelter» —por la canción de los Beatles, que él creyó haber profetizado. Las brutales matanzas a manos de los seguidores de Manson pusieron un velo en la ya agonizante generación del amor de los sesenta, y ayudaron a generar la paranoia de la década del setenta en California.

La historia está prácticamente hecha para Tarantino. Es como si hubiera viajado en el tiempo y él le hubiera dejado los mensajes codificados a Manson dentro del White Album. Las asesinas son todas mujeres jóvenes y de aspecto frágil, su escondite estaba en un set abandonado de una película llamada Spahn Ranch, y además Tarantino va a poder musicalizar todas las escenas sangrientas con incongruentes canciones de pop si Sony o quien quiera que tenga el catálogo de los Beatles esta semana se lo permite.

Lo único que podría hacer que todo el asunto sea más ‘Tarantinesco’ es que este decida ir por la ruta de Basterds y haga un tercer acto en el que Manson sí logra incitar el Helter Skelter, haciendo que el mundo entre una guerra racial apocalíptica.

Un informante le dijo al Reporter que Lawrence no planea interpretar a Tate, así que es probable que Tarantino la esté buscando para Patty Krenwinkel o algo así. Aún no hay información con respecto al rol de Brad Pitt, pero tendrá que retomar el look de Legends of the Fall si termina haciendo de Manson.

Si esta película termina siendo una realidad, sería el noveno film de Tarantino, dejándolo con solo uno más antes de poderse retirar.