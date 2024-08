Taron Egerton y sus lentes de pasta son Elton John en el trailer de ‘Rocketman’

Con Bohemian Rhapsody recibiendo cinco nominaciones a los premios Oscar y recaudando más de $800 millones de dólares en todo el mundo, las biopics musicales están pasando por su momento más importante. Esta semana, Netflix presentó el tráiler de su película de Mötley Crüe, The Dirt, y hoy Paramount compartió una nueva antesala de su próxima película sobre Elton John, Rocketman.

El filme se estrenará en cines de EE. UU. el 31 de mayo próximo, y dice ser una “fantasía musical épica sobre la historia humana y sin censura de los últimos años de Sir Elton John”. Si en Bohemian Rhapsody vimos una prótesis dental en la carita de Rami Malek, en esta película veremos a Taron Egerton usando gafas gigantes de pasta y básicamente transformándose en el artista nacido como Reginald Dwight. Como demuestra el trailer, Egerton hizo su tarea, y proporcionará su propia voz en la interpretación estelar de “Tiny Dancer”.

La película está protagonizada también por Jamie Bell en el papel de la mancuerna de composición de John, Bernie Taupin; Bryce Dallas Howard interpretará a la mamá de John, Sheila Eileen, y Richard Madden será el manager de John, John Reid. Daniel Fletcher, quien se hizo cargo de Bohemian Rhapsody luego de que el director Bryan Singer fuera despedido por Fox, es el encargado de dirigir Rocketman y el autor de la obra Billy Elliot, Lee Hall, escribió el guión. Elton John se encuentra actualmente en una extensa gira de despedida y su música ha sido versionada por artistas como Lady Gaga, Florence and the Machine, Chris Stapleton, Miley Cyrus y más en los álbumes de homenaje Revamp and Restoration. Mira el trailer en la parte de arriba del post.

