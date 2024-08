Tatuadores nos hablan sobre los diseños con temática COVID

Los tatuajes reflejan los sentimientos, y este año todos nos hemos sentido igual: asustados, desquiciados y completamente hartos del COVID. Para los artistas del tatuaje, esto ha resultado en una pequeña ola de personas que solicitan tatuajes con temática COVID, ya sea de personas con mascarillas o simplemente representaciones de dibujos animados del virus en sí.

Queríamos tener una idea de la frecuencia con la que llegan estas solicitudes, por lo que enviamos un correo electrónico a un grupo de tatuadores de todo el mundo. Cada uno de ellos nos dio una breve entrevista y nos envió una foto de su trabajo con temática COVID favorito.

Rami “Ramo” Rosvall, Finlandia

IG: @ramotattoo

14 años tatuando

VICE: ¿Cuántos pedidos de tatuajes con temática COVID has tenido?

Ramo: Me han llegado bastantes, pero hasta ahora solo he podido hacer uno porque mi lista de espera es muy larga.

¿Cuál fue la inspiración detrás de ese tatuaje?

He diseñado algunos, pero el que hice definitivamente es mi favorito. Me encanta hacer retratos, y este tatuaje es el retrato de un distinguido caballero con mascarilla y se lee “COVID” en su rostro. Para mí, representa que el clasismo no existe durante la crisis; que todos estamos pasando por esto juntos sin importar cuánto dinero tengamos. Mi cliente solo quería algo loco para recordarle este momento de locura.

¿Crees que este tipo de tatuajes se está convirtiendo en tendencia?

Ahora mismo, sí. Es como cuando ocurre cualquier fenómeno mundial, como una nueva película exitosa de Hollywood, todo eso se percibe en los tatuajes. Por el momento, el COVID es tendencia en todo el mundo. Es de lo único que hablamos.

¿Crees que la gente se siga haciendo tatuajes con temática COVID después de que todo esto termine?

No sé si la gente seguirá queriendo este tipo de tatuajes dentro de cinco años, pero, de nuevo, ¿llegará el momento en que todo esto se acabe? Todos podríamos tener tatuajes con temática COVID por el resto de nuestras vidas.

Mundane Death, Australia

@_mundanedeath

Un año tatuando

¿Cuántos pedidos de tatuajes con temática COVID te han llegado desde que reabrió la tienda hace un mes?

Solo he hecho uno hasta ahora, pero tengo un par más reservados para finales de este mes.

¿Cuál fue la inspiración detrás del que hiciste?

Este año. Estaba teniendo una buena racha y luego el confinamiento mató mi momento. La inspiración vino de lo que pasa a mi alrededor; llevo meses dibujando guantes de látex, médicos de la peste y mascarillas. Los subí a mi Instagram y la gente se sintió identificada entonces quieren hacérselos. A mi amiga le encantó el diseño de la chica con una mascarilla, así que vino a hacérselo. ¡Ahora tiene un recuerdo del 2020!

¿Siempre te han inspirado las cosas que suceden a tu alrededor?

De pequeño era pobre, así que nunca tuve consolas de videojuegos ni nada de eso, y comencé a dibujar solo para mantenerme ocupado y entretenido. Supongo que siempre dejé que mis emociones se manifestaran dibujando.

¿Crees que este tipo de tatuajes se están convirtiendo en tendencia?

Al parecer la gente quiere un recordatorio permanente de este año. Pero creo que los tatuajes también son buenos para la salud mental de las personas. Hacerse un tatuaje después de una carencia se siente bien; como un soplo de aire fresco.

Woodz, Brooklyn, Estados Unidos

@woodzart

15 años tatuando

¿A quién le hiciste este tatuaje?

A una enfermera que trabaja en el Hospital de Brooklyn. Me contactó en abril cuando los casos estaban aumentando y su hospital estaba saturado de pacientes con COVID. Quería conmemorar ese momento con un recuerdo eterno, como recordatorio del estrés, el sacrificio y la pérdida. Con suerte, esto será algo del pasado algún día y ella podrá mirar hacia atrás y sentirse orgullosa.

¿De qué es el tatuaje?

Es una versión de la Virgen María usando equipo de protección personal; básicamente, mi versión de la Virgen María como enfermera de primeros auxilios. El diseño fue inspirado en mi clienta. También incorporé flores de su tierra natal.

¿Has diseñado muchos tatuajes relacionados al COVID?

Realmente no he prediseñado ninguno. Si la gente siente que los necesita, dejo que vengan y se los diseño con base en sus experiencias, emociones e inspiraciones específicas. Es como su terapia, diseñar un recuerdo que simbolice la forma en que han enfrentado la pandemia.

¿Tienes más tatuajes como estos en lista de espera?

No, pero desde la reapertura en julio, el estudio ha estado más lleno que nunca, y los tatuajes son una parte integral del cuidado personal de muchos grupos demográficos. Estoy seguro de que veremos muchos más tatuajes relacionados al COVID a medida que las personas intenten recuperar su vida y su salud mental.

¿Crees que estos diseños se volverán tendencia?

Sí, creo que ya lo son. Personalmente, creo que es de mal gusto sacar provecho de una pandemia; prefiero hacer tatuajes que ayuden a las personas a atravesar un proceso de curación. La tendencia y la pandemia no durarán. Ese ha sido mi motor durante todo este show de mierda.

David Barão, Portugal

@baraovtattoo

Siete años tatuando

¿Te han pedido tatuajes con temática COVID?

¡Sí, de hecho ya llevo varios! Me encantan. Mi favorito es el “error” o “virus” COVID con un banner de 2020. A la mierda el 2020.

¿Por qué te encantan?

Me encanta que la gente tenga las agallas para tatuarse algo así, y que sea un recordatorio tan duro e inevitable de un año espantoso y loco.

¿Quién fue el primero que se hizo un tatuaje de este tipo contigo?

Un cliente de mucho tiempo que se ha convertido en mi amigo. Se suponía que se iba a ir de viaje al extranjero el día anterior y, por supuesto, no pudo. Así que su reacción fue hacerse un tatuaje del virus.

¿Qué te inspiró a diseñar tatuajes con temática COVID?

Los tatuajes provienen de un sentimiento, similar a la música o los olores. ¿Sabes cuando hueles algo familiar y te recuerda un sentimiento? Quería capturar el sentimiento de este año en forma de tatuajes.

El COVID cambió nuestra vida de una manera muy radical este año. Hay partes que quiero olvidar, pero también cosas que he aprendido y que quiero recordar. También será muy divertido mostrarles estos tatuajes a nuestros nietos. Generarán muchas historias, tanto alegres como tristes.

Dominic Sniatowski, Polonia

IG: baddecisiontats

Cuatro años tatuando

¿Cuál es tu tatuaje favorito con temática COVID?

Mi favorito es uno al que llamé “Devoción”. Es el rostro de una joven con lágrimas corriendo por su rostro y una mascarilla con una carita feliz.

¿Cuál fue la inspiración detrás de “devoción”?

La palabra en sí es una oda a todos los trabajadores de primera línea. Han visto tanto dolor este año, pero lo han resistido y han puesto una “sonrisa” y se han dedicado a salvar vidas.

Tenía muchas ganas de crear una imagen dramática; algo que le llegara a la gente, ¿sabes? No me imagino lo difícil que ha de ser ver todo ese dolor y pérdida en tan poco tiempo, especialmente con toda la incertidumbre y simplemente sin tener respuestas para los seres queridos de la gente.

¿El COVID ha sacado tu lado creativo?

He sentido muchas emociones, eso es algo que siempre despierta la creatividad. Este diseño en particular prácticamente se dibujó solo. He estado pensando mucho en palabras, como “dolor”, “sufrimiento” y “devoción”… y la creatividad comienza ahí y sigue su propia dirección.

La pandemia está en todas partes, hay muchas imágenes a las que sacarle provecho, cosas que nunca antes habíamos visto a esta escala.

¿Cómo qué?

Como las mascarillas: las especiales para COVID pero también las caretas y máscaras antigás. Es como una película de terror. Pero las mascarillas también nos han obligado a mirar a los ojos a las personas, lo cual es realmente hermoso y otra razón por la que quería que mi diseño tuviera una.

Entrevista por Laura Roscioli. Síguela en Instagram