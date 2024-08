Diez preguntas que siempre has querido hacer a una persona con un tatuaje en la cara

Tener un tatuaje en la cara dice mucho de alguien. No puedes esconderlo: ni cuando vas al súper a comprar leche y un KitKat, ni cuando vas a conocer a los padres del amor de tu vida. Siempre está ahí, estableciendo contacto con la persona con la que te estás comunicando, de igual manera que tus ojos y tu boca.



Bram Zaliger tiene un tatuaje en la cara desde hace décadas. Es una llama, justo en medio de la frente. Aunque es relativamente pequeño, es imposible no fijarse en él. Siempre he querido saber qué pasa por la mente de las personas que se hacen un tatuaje facial, así que le hice unas preguntas a Zaliger al respecto.

Videos by VICE

VICE: ¿Por qué decidiste hacerte un tatuaje en la frente?

Bram Zaliger: Me lo hice en 1982 en Ámsterdam, cuando tenía casi 30 años. Era un poco rebelde en ese entonces; formaba parte del movimiento okupa en la ciudad y quería un tatuaje en una parte del cuerpo donde la mayoría de la gente no lo tuviera. Así es como acabó en mi frente.

¿Qué dijo tu madre cuando lo vio?

No tenía contacto con mis padres en aquella época, así que nunca vi su reacción. Mis amigos tuvieron que acostumbrarse. Constantemente tienes que explicar qué llevas en la cara, qué significa y por qué lo tienes. Siempre eres el centro de atención. Me acostumbré a eso a lo largo de los años. No me molesta llamar la atención, solo que es un fastidio cuando la gente sigue preguntándome al respecto.

Lo siento. ¿Cuáles son las preguntas más tontas que te hacen?

Más que nada, me irrita la manera en que la gente se me acerca, es realmente estúpida. Noto que la gente me observa desde kilómetros de distancia. Luego dan vueltas a mi alrededor durante un par de minutos, finalmente se me acercan y me dicen: “¿Puedo preguntarte algo?”. Vete a la mierda. Puede sonar un poco dramático, pero siento que están violando mi intimidad. Y a veces la gente me pregunta si soy bombero.

¿Por qué una llama?

No lo recuerdo. Creo que tenía algo que ver con el fuego del espíritu. Antes era más pequeña, pero hice que lo agrandaran cuando los colores comenzaron a desvanecerse. Eso sucede cada dos años, especialmente si el tatuaje está constantemente expuesto a la luz solar. Después de un tiempo solo quedaba un pequeño garabato. Todo el mundo pensaba que era una gota pequeña, pero no… es una llama. Para asegurarme de que la gente lo supiera, me lo hice de nuevo, pero más grande.

¿La gente piensa que tu tatuaje representa algún tipo de convicción política extrema?

La mayoría se pregunta si me lo hice por razones religiosas. Creo que a veces confunden el tatuaje con los puntos que los hindúes tienen en la frente; los que representan el tercer ojo. De todos modos, no soy una persona religiosa. Mi tatuaje es puramente decorativo.



¿Es más doloroso hacerte un tatuaje en la cara?

Realmente sentí la perforación en el cráneo. No hay grasa entre la piel y el hueso, y la piel es muy delgada. Así que no fue muy cómodo. Afortunadamente, había estado bebiendo un poco para aliviar el dolor, así que no fue tan malo.

¿Alguna vez has tenido problemas en el trabajo debido a tu tatuaje?

No. Antes de que lo tuviera ya había decidido no volver a buscar un trabajo donde eso fuera un problema. Trabajé en una granja de árboles y había tenido un par de empleos de oficina antes, pero cuando me tatué supe que nunca volvería a hacer algo así de nuevo. He probado muchos trabajos y actualmente trabajo en el bar de un local de ensayo para bandas. El mundo de la música está bastante acostumbrado a los tatuajes, por supuesto.

¿Alguna vez te has mirado al espejo y pensado, Oh, dios mío?

Sí, eso sucede, pero esos momentos se van tan rápido como llegan. Especialmente al principio, cuando tuve que explicarle a mi familia, amigos y conocidos por qué me lo había hecho; a veces me cabreaba conmigo mismo por tenerlo. Pero ese sentimiento solo duró cerca de un año.

¿Ligas más con el tatuaje?

No sabría decirte. Antes tenía una novia que estaba loca por él. También salí un tiempo con una mujer que tenía un tatuaje de una serpiente en la parte posterior de la cabeza. Estaba cubierto por el pelo, pero de vez en cuando se afeitaba la cabeza para que la serpiente apareciera.

¿Te has planteado hacerte otro tatuaje en la cara?

Sí lo he pensado, pero me gusta así como está. No quiero tener la cara llena de tatuajes. Los tengo en otros lugares: una rosa en el brazo, una cabeza de toro y un tatuaje en la parte baja de la espalda. El último fue porque una novia se empeñó en que me lo hiciera como símbolo de nuestra relación. No sé por qué, pero lo hice.

Suscríbete a nuestra newsletter para recibir nuestro contenido más destacado.