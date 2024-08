Hablamos con el tío que se ha tatuado a Mariano Rajoy esnifando farlopa

Festival Metropoli de Gijón. Primer día. Ganas de liarla modo ON. A este chico asturiano y a su amigo tatuador se les ocurre una idea: “Queríamos hacer algo que llamase mucho la atención y que estuviese al límite de lo ilegal”, asegura Rude Fernández, el tatuador de Totem Tattoo. Lo consiguieron. La cara de Mariano Rajoy tatuada en un antebrazo se convirtió en viral. Bueno, en parte porque el Rajoy del tatuaje se estaba metiendo dos rayas de coca encima de un iPhone.

Se trata de una broma entre colegas, de una viñeta política plasmada en un trozo de piel. Esta es la historia de René Siero, un tío que ha perdido su nombre por siempre para convertirse en “el chico que lleva tatuado a Rajoy esnifando”. Hablamos con él, la persona que verá esta imagen cada día hasta que se muera, para conocer mejor su historia.

Videos by VICE

René haciéndose el tatuaje en el Festival Metrópoli de Gijón

VICE: Hola René, viendo tu brazo solo se me ocurre una pregunta, ¿por qué?

René: Quería tatuarme algo a modo de protesta en contra de todo lo que veo mal en este país. En un principio íbamos a hacer al rey emérito en la misma situación: con un buen desayuno y encima de una cabeza de elefante y con algunas metralletas, pero no nos seducía mucho la idea de acabar en la cárcel. Me caerían 24 meses a mí y al tatuador. Además, como dice Rude, “al rey hay gente que lo quiere, pero a Mariano no lo quieren ni en su casa”.

¿Cuándo decidiste hacerte el tatuaje y qué le pediste exactamente al tatuador?

El día anterior al festival. Le dije que quería a Rajoy con una camisa hawaiana, con cara de “la he liao” metiéndose dos fogones de buena mañana sobre un iPhone roto.

¿Con el iPhone roto? Parece interesante…

Todo el mundo sabe que cuando se sale de fiesta y es intensa, el móvil acaba con la pantalla rota.

¿Qué te dice la gente? ¿Te sorprendió la repercusión que tuvo tu tatuaje?

Quieren hacerse fotos. La próxima vez que alguien quiera una que sepa que voy a cobrar 5 euros. A mí lo que me sorprendió fue que en algunos medios dieron a entender que Rajoy era mi ídolo. Pero no lo hice por los followers ni nada. De hecho, tengo los mismos.

¿Cuánto rato te estuvieron tatuando a Rajoy? ¿Te falta algo por añadirle?

Unas 8 horas. Paramos una y aún quedaron cosas por hacer: un “hate” en sus dedos pero con jota: “Jate”, porque no sabe inglés. Luego quiero ponerle “Ley mordaza” encima de sus cejas. Nada. Detalles.

La obra

¿Qué será lo próximo que te tatúes?

Un cura ahorcado y todo de niños aplaudiendo. Aún tengo que pensar si el cura tendrá la cara de Ratzinger o no.

Visto con perspectiva y sobriedad, ¿volverías a hacerte el tatuaje de Rajoy?

Ante todo quiero resaltar que ni yo ni el tatuador nos drogamos con drogas duras. Pero sí. Para mí esto es libertad de expresión. Rajoy es un expresidente y se me va a quedar en el brazo para toda mi puta vida.

¿Qué otros tatuajes llevas?

Personales. Un cerdo con gorro de policía y un ACAB. Un puño. Cartas de poker. Cosas varias.

¿La policía lo sabe? ¿Te estudiaste la ley para saber qué tatuarte y qué no?

La Nacional tiene mi foto y tengo ya de antes una colección de multas. En el pueblo ya me conocen. Y en cuanto a la ley, sí, me la estudié y lo de Mariano Rajoy no trae repercusiones. A no ser que me denuncie él directamente.

¿Y si eso pasa?

Nos veríamos en los tribunales. Soy de los pocos que puedo decir que he jodido a Rajoy. Pero bueno, él también me ha jodido a mí.

¿Crees que ha visto el tatuaje? ¿Qué le dirías?

Seguro. Estoy convencido. Le diría “Mariano, nos vemos en el bar La Foguera de Pola de Siero. Allí tenemos una foto tuya colgada en la pared”.

¿Quieres añadir algo más?

Sí. De parte del tatuador que C. Tangana deje de hacer playback y se retire y que vuelvan los Chikos del Maíz.

¡Gracias René!

Suscríbete a nuestra newsletter para recibir nuestro contenido más destacado.