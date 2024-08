Esta modelo casi pierde un ojo por habérselo tatuado

Catt empezó a expulsar tinta lila por el ojo, pero eso no le hizo pensar que hubiera ningún problema.

De hecho, estaba segura de que todo iba bien. La modelo, de 24 años, explicaba que ni se planteó que algo hubiera salido mal porque su exnovio —que le inyectó tinta lila en la esclerótica (parte blanca) de su ojo izquierdo—, le dijo que todo lo que le estaba pasando era normal. Supuestamente, también le aseguró que no era nada raro que el ojo se le inflamara tanto. Cuando él la dejó fue cuando ella preguntó a otros expertos si todo lo que le estaba pasando —la inflamación y la pérdida de visión— eran secuelas normales y transitorias, a lo que estos contestaron con un rotundo «no».

Y ahora, cuatro semanas después de la chapuza, Catt no sabe si algún día llegará a recuperar la visión completa de ese ojo.

Justo después de inyectarse la tinta

Para Catt, sufrir modificaciones en el cuerpo no es nada nuevo, pues luce bien orgullosa la lengua partida en dos y muchos, muchos tatuajes. Explicaba a VICE que «las modificaciones corporales son parte de mí» y que el autor de la mayoría de ellas había sido su ex, quien le juraba que ya había hecho ese tipo de cosas antes y habían salido bien. También confesó que él a menudo la presionaba para que se dejara hacer todas esas modificaciones.



«Mi ex no paró de insistirme hasta que dejé que me hiciera el tatuaje en el ojo aquella noche», contaba Catt a VICE. «Solo estuvimos juntos un mes pero hace años que lo conozco. Lo que pasó fue que confié en él porque vi sus trabajos, pero está claro que me equivoqué».

Una noche, ella aceptó y dejó que su novio le anestesiara el ojo y le inyectara tinta lila. Catt, según le contaron los expertos, dice que los tatuajes en el ojo deberían hacerse en dos o tres días con una aguja pequeña y mezclando suero fisiológico con una cantidad pequeña de tinta. Cuando el suero fisiológico se evapora del ojo, la esclerótica se tiñe. A pesar de que su ex le adormeció el ojo, eso fue prácticamente lo único que hizo bien.

«No diluyó la tinta con el suero fisiológico, lo único que hizo fue inyectarme tinta pura en el ojo. Utilizó una aguja muy grande y la insertó demasiado», dijo Catt. «Me lo hizo con dos agujas: una me la inyectó en la parte superior del ojo y la otra en la inferior. En diez minutos me lo había hecho todo».

En seguida se le inflamó el ojo y le empezó a doler, pero su ex, con quien vivía por aquel entonces, le dijo que era lógico. No convencida con esos argumentos, Catt fue al hospital pero, como había pocos casos de tatuajes oculares, no supieron decirle si la evolución del ojo estaba siendo la correcta o no. Le dieron medicación para el dolor y gotas de esteroides y le recomendaron ponerse hielo.



De repente, sin venir a cuento y con el ojo todavía inflamado, el novio de Catt la dejó sin darle ninguna explicación, aunque ella ahora piensa que es porque él sabía que la había cagado con el tatuaje y «no quería admitirlo».

Al regresar a su ciudad natal, Catt buscó una segunda opinión, algo que reconoce que tenía que haber hecho inmediatamente después de que su ex le inyectara la tinta. En ese momento, habían pasado semanas del suceso y el ojo seguía inflamado, lleno de tinta, y ella empezaba a perder visión y a sentir mucho dolor.

«Fue entonces cuando me di cuenta de lo mal que había salido todo», dijo a VICE.

Hace poco, Catt difundió su historia en las redes sociales. Sus publicaciones se han compartido miles de veces. En ellas, aconseja que la gente se informe de gente que se hacen este tipo de modificaciones corporales. Respondiendo a una pregunta en su perfil de Facebook ha dicho que planea emprender acciones legales.

Una comparación que Catt puso en Facebook

En poco tiempo, Catt irá a visitarse con algunos oculistas para saber cómo eliminar el exceso de tinta del ojo. La semana que viene la operarán y se prevé que todo irá bien, pero al tratarse de un caso poco común, nadie sabe realmente cómo irá.



«El dolor es como un calambre constante. Dependiendo del día y del momento, el dolor crece o decrece», decía ella. «Al parecer, he recuperado un porcentaje de visión, pero necesito llevar gafas».

«Si la tinta se solidifica, en principio en tres meses se vuelve más dura y cuesta más de quitar. Entonces sí que puede dañarte gravemente. Si se va hacia dentro, donde está la retina, puede afectar al nervio»

«Ahora solo se trata de esperar e ir viendo cómo va la cosa. Si la tinta se solidifica, en principio en tres meses se vuelve más dura y cuesta más de quitar. Entonces sí que puede dañarte gravemente. Si se va hacia dentro, donde está la retina, puede afectar al nervio».

Catt dijo que ha sufrido problemas de salud mental a causa de la situación y los comentarios que recibió cuando publicó lo que le había pasado. Confesó a VICE que no quiere salir de casa, que está perdiendo peso a un ritmo muy acelerado, que ha dejado de trabajar de modelo, y que está pasando muchas depresiones.

«Tengo mucho miedo», decía Catt. «Ahora mismo vivo con mi madre porque no puedo hacerlo sola con todo lo que estoy pasando. Tengo una depresión muy fuerte, he sufrido ataques de pánico y he tenido que despertar a gente en mitad de la noche porque tenía miedo de lo que podía pasar».

«He tenido que dejar mi trabajo de modelo porque no puedo mirarme al espejo, ni mucho menos dejar que la gente me haga fotos. Es muy difícil sentirte segura de ti misma cuando te pasa algo así en el cuerpo».

Los artistas que hacen modificaciones corporales reconocen que los tatuajes oculares pueden conllevar riesgos asociados. En una entrevista para Huffington Post, el tatuador Russ Foxx, que ha hecho algunos de estos tatuajes, dijo que no se sabe cuáles son realmente las consecuencias a largo plazo, pero que estas son irreversibles.



«Hay que tener en cuenta que estos tatuajes son novedad y, por tanto, no sabemos las consecuencias a largo plazo. Por eso, no lo hagáis a menos que queráis correr el riesgo de sufrir complicaciones», decía Foxx. «O, en el peor de los casos, quedaros ciego o perder totalmente la visión en uno o en los dos ojos».

Catt comparte las mismas preocupaciones que Foxx.

«Yo no recomiendo a la gente que lo haga», afirmó. «No merece la pena correr este riesgo. La gente no para de preguntarme si alguna vez me tatuaré el otro ojo. La respuesta es ‘no’».

«No me la volveré a jugar nunca más».

