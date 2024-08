Es más divertido ignorar a Taylor Swift, dice Taylor Swift

En noviembre pasado, Taylor Swift lanzó Reputation, un álbum que generó tantas teorías de conspiración como canciones. Su single principal, «Look What You Made Me Do«, fue una Taylor Swift «más atrevida» de lo que habíamos visto con imágenes de zombis y serpientes, visuales que su carrera pop country no había permitido. Fue su intento de establecer que ella no era la misma chica de la que Kanye West tomó el micrófono en los 2009 Video Music Awards. Su nuevo «yo» en «Delicate» es una desviación de esa imagen. Es Swift jugando las mismas cartas que le habían repartido, aprovechando su deseo de ser vista como la chica de al lado, aunque su fama en globo reducía su capacidad para encajar en ese arquetipo.



En «Delicate», Swift se para en una alfombra roja, sintiéndose ignorada mientras se para en medio de una entrevista. Es un momento que recuerda al «Lucky» de Britney Spears, lanzado en 2000, donde las consecuencias de la fama superan el deseo de Spears de permanecer en la mira. Momentos después, Swift en realidad se vuelve invisible, chasqueando y ladrando por la atención de su seguridad, que no se inmuta. Ella baila en un hotel como si nadie estuviera mirando. En pop, es una rutina que hemos visto en imágenes de Sia y Lorde, pero parece un disfraz usado en Swift.

Ver a personas que pudieron ignorar a Swift, aunque solo fuera por cuatro minutos, es un lujo que desearía poder tener. Se ha convertido en una estrella del pop ineludible, una cuyo silencio incluso atrae la atención de los medios. Si este video es un indicio de cómo se siente Swift, podría significar que se siente perdida en lo que ha tenido que hacer para amasar este nivel de fama. Ella ya no tiene el género pop por sí misma, y no hay cantidad de baile que pueda ocultar eso. El video es un mensaje cliché del que las estrellas del pop se apoyan cuando la fama llega a ser demasiado. Viniendo de una mujer que ha hecho una carrera donde su comienzo fue ser la víctima, es un movimiento que se siente falso. Cuando Spears lanzó «Lucky», nadie pensó que llegaría al momento del 2007 . ¿Tendrá Swift Happy Scissor en los años venideros? Lo dudo.

Mira el video a continuación.

