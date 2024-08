Te despiertas y es la una de la madrugada y decides ir al festival

Llegas al recinto del Primavera Sound y un silencio extraño inunda el ambiente. No hay nada. La entrada del festival no está, simplemente no existe. No ves el famosos cartel del Primavera y dentro está completamente vacío. Miras a tu alrededor y ves que, joder, no hay nadie en la ciudad, ni un alma.

Consultas tu reloj, está todo bien, es viernes 31 de mayo de 2019, esto debería estar en pleno rendimiento. Es como una moraleja extraña, esta siesta eterna que te has pegado ha terminado con la humanidad, lo sabes, tu madre te lo decía, “las siestas deben durar como mucho 40 minutos” y tú te has pegado una siesta de casi ocho horas. La has cagado, tu pereza ha terminado con toda forma de vida.