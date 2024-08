Te explicamos todos los Spider-Man de ‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’

Artículo publicado por VICE Colombia.

A estas alturas ya todos sabemos que Spider-Man: Into the Spider-Verse es la mejor película animada de 2018. Tal vez, incluso, es la mejor película de 2018, punto. Sabemos que el arte es deslumbrante y explosivo, que la música es coherente y divertida, que el humor es fino y autoconsciente. Pero tal vez muchos aún no sepan de los personajes. Aparte de Peter Parker, ¿quién es quién? (incluso, ¿cómo así que hay dos Peter Parkers?).

Cuando fuimos a ver la película, lo primero que dijo un amigo al salir del cine fue que la imaginación de Stan Lee era inmensa, que cómo se le habían ocurrido todos esos personajes. Tuve que entrar en modo nerd insoportable y corregirlo: sí, Stan Lee fue un genio de los cómics y gracias a él existe todo esto que estamos viendo, pero él no creo a ninguno de los personajes principales aparte de Peter Parker, y el reconocimiento a esos otros autores y artistas es importante y, después de una película como esta, merecido.

Así que para que sus amigos nerds no tengan el chance de corregirlos, aquí van los datos más importantes de cada Spider-Man o Spider-Woman de Into the Spider-Verse.

MILES MORALES

https://www.youtube.com/watch?v=0AhEzy7zp48

Empecemos por el protagonista de la película. Miles, como lo deja claro el film, es un chico de ascendencia afrolatina que hizo su primera aparición en 2011 y pasó a ser el Spider-Man de su universo (el Ultimate Universe) después de que el Peter Parker de su dimensión muriera a manos del Duende Verde. Miles fue creado por el escritor Brian Michael Bendis (quien ha creado a algunos de los ‘nuevos’ personajes más icónicos de Marvel, como Jessica Jones o María Hill) y la artista Sara Pichelli (responsable por el increíble traje negro que lleva Miles en los cómics y que se adaptó para la película).

Algunas de las mejores historias con Miles Morales son: Ultimate Spider-Man Vol. 1 (2011), y Miles Morales: Ultimate Spider-Man (2014).

GWEN STACY

https://www.youtube.com/watch?v=lsoomc53c14

Gwen Stacy es uno de los personajes más antiguos de la mitología de Spider-Man. En el universo principal, el nuestro (el 616, por si los nerds los ponen a prueba), ella muere cuando, al ser arrojada de un puente por el Duende Verde, Peter intenta rescatarla con su telaraña pero el rebote de la caída le rompe el cuello. Luego, en 2014, Dan Slott, autor de algunas de las historias más célebres de Spider-Man del nuevo milenio, crea el concepto de una Spider-Gwen en el universo 65, pero no es sino hasta que Jason Latour y Robbi Rodriguez la diseñan, que esta toma la forma que terminamos conociendo en la película.

Pueden encontrar historias de Gwen Stacy en su versión heroína en: Amazing Spider-Man: Edge of the Spider-Verse (2014) y Spider-Gwen Vol. 1 (2015).

PETER PORKER

Aunque parezca difícil de creer, Peter Porker —o Spider-Ham— es la creación más antigua de las que se ven en la película, aparte de Peter Parker, por supuesto. Su primera aparición fue en 1983 e hizo parte de un one-shot (cómics que comienzan y terminan en un mismo número) que parodiaba a los héroes de Marvel. Porker, creado por Tom DeFalco y Mark Armstrong, estuvo acompañado de Captain AmeriCat, Hulk-Bunny y Goose Rider. Desde entonces ha aparecido intermitentemente para ocasiones especiales o eventos del cómic de Spider-Man.

Sus apariciones más emblemáticas se encuentran en: Marvel Tails: Peter Porker The Spectacular Spider-Ham (1983) y Spider-Verse (2014).

PENI PARKER

Peni Parker es la versión japonesa y futurista de Spider-Man. Como en la película, ella hace uso de un robot para ejecutar su papel como heroína en su dimensión. Sin embargo, en los cómics el robot es menos cara de emoji y más mecha tipo neon-genesis evangelion. Sus creadores son el artista Jake Wyatt y el escritor (Y VOCALISTA DE MY CHEMICAL ROMANCE) Gerard Way y su primera y más icónica aparición fue la de 2014 en la serie de Edge of the Spider-Verse.

SPIDER-MAN NOIR

https://www.youtube.com/watch?v=7Lo-7ukx9vI

Entre 2009 y 2010 Marvel quiso sacar una variedad de miniseries en las que sus más grandes títulos tuvieran una versión tipo cine noir, ubicadas en los Estados Unidos de los años 30 y con un tono mucho más oscuro y crudo. Esto incluyó Iron Man Noir, Daredevil, Noir, X-Men Noir y, por supuesto, Spider-Man Noir. Sus creadores fueron los escritores David Hine y Fabrice Sapolsky, y el artista Carmine Di Giandomenico.

Sus títulos recomendados son: Spider-Man Noir (2009), Spider-Man Noir: Eyes Without a Face (2009-2010), Spider-Verse (2014).

PETER PARKER Y PETER B. PARKER

Primero lo primero, el Spider-Man nuestro, el que reconocemos como canónico, el del universo 616, es el Peter viejo y gordo. Ese es el que vive en el universo de la Coca-Cola y no la Kola-Soda; el Spider-Man creado por Stan Lee. Peter Benjamin Parker. El otro Peter, el que es rubio e interpretado por Chis Pine; el que se ofrece a enseñarle a Miles cómo ser Spider-Man y es un ejemplo del héroe por excelencia, ¿él quién es?

¿Es acaso el Ultimate Spider-Man antes de que llegara Miles? Bueno, sí y no. Lo es en el sentido que comparte la dimensión de Miles, pero hay grandes diferencias de canon entre los cómics y la película que harían pensar que el Peter rubio no es precisamente el Ultimate Spider-Man, sino que es, como bien lo explica Screenrant, la marca Spider-Man, lo que el personaje representa: el Peter de Pine abarca desde el Spidey de Tobey Maguire hasta el de PS4 (se ve en una escena su traje en el cobertizo de la tía May) y todo lo que hay en el medio. El Spider-Man de Chris Pine es, entonces, el homenaje máximo al personaje, así como al legado de Stan lee y Steve Ditko.