Te haces amigo de sus amigos

¡Buena estrategia! Sus amigos se dan cuenta de que tú molas más que él y poco a poco le van dejando de lado. Su silbido se ha convertido en un eco lejano que pasa desapercibido en la frondosidad del bosque y ya de repente es relegado a otra habitación donde conoce a otra gente con la que decide reemprender su viaje.

Ya no está el notas en el grupo pero tienes otro problemilla que resolver. Estáis en medio de la nada y no hay comida. Has robado unos panecillos del bufé libre del desayuno pero los has finiquitado en un santiamén. Tenías previsto cenar unas pizzas para llevar que por supuesto no ibas a pagar, pero os habéis equivocado de camino y hasta el día siguiente no llegaréis a vuestro destino.