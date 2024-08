Te presentamos el Automoblow: un robot succionador de penes para tu Tesla

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Han pasado dos años desde la última vez que estudiamos el Autoblow, un dispositivo diseñado para simular la experiencia de una mamada. Sin embargo, los fabricantes de este robot chupa penes están de vuelta en mi bandeja de entrada con su última creación: el Automoblow, un accesorio para usar el Autoblow en un automóvil que se maneja solo.



Es un armazón oscilante que de un extremo sostiene el Autoblow y del otro se engancha en un portavasos. El brazo es ajustable, para “satisfacer a hombres de todos los tamaños”, según el sitio web.

“Excelente para ejecutivos ocupados que no tienen suficiente tiempo para masturbarse en casa”, dice el sitio.

En el comercial de Automoblow, el inventor Brian Sloan demuestra cómo se hace: se sienta en un Tesla con el piloto automático activado, colocando un dedo en el volante (como recomienda Tesla, ya que el piloto automático no es totalmente automático y requiere que los conductores mantengan una mano en el volante en todo momento) mientras coloca el brazo succionador sobre su regazo.

Cuando llega a su destino, se estaciona y sale alegremente del auto –ya que supuestamente se acaba de venir dentro de un robot mientras conducía– y saca el aparato por la ventana del auto para llevárselo a donde quiera que vaya. ¡Como si nada!

El año pasado, cuando Sloan me envió un Autoblow a mi oficina, descubrí que el accesorio no es tan “inteligente” en términos de juguetes sexuales con inteligencia artificial. Me apresuré a encenderlo y metí los dedos, mientras el aparato giraba y se azotaba con la manga insertada a medias. No tiene conexión a internet, y no me pareció algo en lo que alguien quisiera meter su pene.

Pero igual he hecho algunas tonterías estando al volante, solo por diversión. Tal vez la emoción y la novedad radica en la naturaleza ligeramente aterradora de la cosa. Quizás usar el Autoblow a velocidades de autopista sería emocionante, como subirse a una montaña rusa destartalada y preguntarse si alguna vez alguien se ha desnucado haciendo esto.

De cualquier manera, está explícitamente destinado para usarlo mientras manejas en piloto automático, según el comunicado de prensa y el sitio web de Automoblow. ¡Supuestamente, recomendar usarlo mientras manejas podría ser muy peligroso!

“La inteligencia artificial, como se usa en autos con piloto automático e incluso en nuestro juguete sexual, libera a los humanos de las tareas mundanas y nos permite pasar nuestro tiempo de manera más productiva”, dijo Sloan en un comunicado de prensa. “Como la masturbación es una actividad popular y controlar un automóvil no es particularmente agradable, es evidente que muchos hombres optarán por comprar un Automoblow”.

A mí me parece una excelente manera de romperte el pene a la mitad cuando el Tesla frene demasiado fuerte sin avisar. Pero, de nuevo, no soy un ejecutivo estresado deseoso de que le practiquen sexo oral mientras se dirige a una junta de negocios muy importante; al menos yo imagino que ese el tipo de target al que va dirigido este invento.

El Automoblow saldrá a la venta este otoño por 139 dólares.