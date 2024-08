Estas vacaciones no pasas de tu casa. Como mucho aprovecharás para ir a visitar a la familia unos días. Pero la cosa no pinta muy bien. Estás sin blanca y como mucho irás a la piscina de algunos amigos, te irás unos días al pueblo y harás vida de jubilado: lo que era el sueño de tu infancia que se ha visto truncado por la precariedad laboral. Al menos te quedan estas vacaciones para soñar cómo sería esa vida idílica. No pierdas el tiempo leyendo más y disfrútalas.