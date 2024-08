«Techno Aplausos» de Memo Ríos: cuando la mala comedia y el techno se mezclan

Hace 25 años, Memo Ríos, el comediante toluqueño con pantalones de piel que irrita con sus malas rimas y su serie de incoherencias, cansado de hacer el ridículo en la televisión, decidió profanar la memoria de nuestros ídolos al reinterpretar sus grandes éxitos technoventeros mezclados con su rap en español (o lo que parece ser rap) en su álbum «Techno Aplausos».



Esta reliquia del pasado, nos muestra grandes temas que en la época retumbaban en las paredes de la escena Rave y Dance combinados al más puro estilo mexicano.

Amalo u ódialo, báilalo o ríete, pero… ¡Aplausos!

Pedro Infante Murió

Inspirada en el clásico James Brown is Dead de L.A Style, Memo le metió el jugo de su cosecha al tema para hacerle homenaje y honrar al charro más grande de todos los tiempos, junto a su famosa frase «Amorcito Corazón».

Technotaco

Cuando él tartamudeo y las incoherencias se mezclan, el resultado se titula Technotaco. Seguramente el DJ Chimo Bayo, se está retorciendo al escuchar lo que le hicieron a su tema Así me gusta a mí. De pibil o de búche, con salsita y cebolla… ¡Tacos sí, tortas no!

Soy Muy Sexy

De la sensual canción I’m too sexy de Right Said Fred, Memo Ríos creó un tema en español perfecto para dedicárselo a los galanes, machines promedio, naturales y mujeriegos que se creen los muy muy.

Technotelenovelas

Esta rola nos habla de las famosas telenovelas que invadieron los televisores de las familias mexicanas cuando aún no existía Netflix. Tomando el tema de los años sesenta, 96 Tears de Mark & The Misterians, Ríos nos demostró que no necesitas saber cantar para vender un sencillo.

Tú no eres de aquí

El track Get Ready for This de 2 Umlimited (que nos recuerda a los partidos de basquetbol en la película de Space Jam), solo quedaron pobres migajas con este edit. La lista de rarezas con su rap en español dentro de este tema es interminable.

Technomerolico

No entiendo que pasaba por la cabeza de Memo al rehacer esta canción. Originalmente titulada Twilight Zone por la banda eurodance 2 Unlimited, esta pieza musical es absolutamente ridícula y sin temática alguna, que nos deja con cara de WTF.

Memotronic

Si los oídos todavía no te sangran, este tema define a la escoria del mundo de la música techno en español. Esta versión de Pump up the jam de Technotronic, tiene un gran número de rimas sin sentido, que es una verdadera tortura para los oídos.

No la hagas de tos

Esta bizarra canción nos habla sobre el pozole, raviole, atole, y todo lo que termina en «ole». El tributo que quiso hacerle a Dance your ass off de R.T.Z, salió terriblemente mal y nos dejó solamente una cantaleta surgida de los rincones más anti- humorísticos en la mente de Memo Ríos.

En la discoteca

Ya con ganas de reventar los tímpanos y enchinar la piel, esta remezcla del tema Tom’s Diner de Susanne Vega, se merece un lugar en el infierno debido a su rap sin rima, ni sentido, que nos narra la historia de Memo en la discoteca.

Quién es Memo

Esta retorcida creación cae en el fondo del barril musical, pues a pesar de tener excelente ritmo y sintetizadores, su autobiografía hecha rap sobrepuesta, la arruina. Gracias Memo, pero no gracias. Nos quedamos con la original, Who is Elvis de Phenomania

Si te quedaste con ganas de escuchar el álbum completo, dátelo aquí.