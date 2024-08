Los Techno-Punks organizan los mejores raves en Singapur

Desde que tengo memoria, todos me decían que organizar un rave en Singapur era imposible. El país insular es demasiado pequeño, decían los DJs y promotores locales con los que hablaba durante mis viajes anuales de regreso de Estados Unidos. Decían que la policía iba a llegar inevitablemente, porque hay pocos precedentes de este tipo de incumplimiento de la ley, y que probablemente terminaría en la cárcel. O incluso condenada a muerte por tráfico de drogas. Como era lo único que me decían, acepté este razonamiento como un hecho. Después de todo, Singapur es conocido como uno de los países más ordenados del mundo, con leyes estrictas que van desde jalarle al escusado hasta mascar chicle. Si bien su escena musical DIY ha prosperado durante mucho tiempo en clubes y bares más pequeños, tal vez un rave de toda la noche en un almacén era, como me decían mis amigos, imposible.

El mes pasado, estaba de vuelta en Singapur para visitar a la familia, y estaba revisando las listas de eventos del Resident Advisor para hacer algo, cuando me encontré con un grupo misterioso llamado Horizon99. Su página del evento parecía más como un mezcla entre un texto académico y un manifiesto político que un flyer de una fiesta cualquiera: “A quien corresponda: La contienda precaria programada se ha visto alterada por ritmos extranjeros”, así se leía la primera oración. «El futuro está aquí y se puede redistribuir». De inmediato la puse en mi calendario. Nunca había oído hablar de esos DJs, que tenían nombres como GOTHHOBBIT y A(;D –sin embargo, no me lo podía perder.

Esa noche, me perdí en el distrito rojo de Singapur, buscando un edificio industrial como abandonado. Seguí el olor a cigarro por la escalera y entré directamente a una habitación llena de estantes con máquinas parpadeantes que resultaron ser una mina de bitcoin. El rave estaba al lado. Pasé por encima de unos cabezas rapadas que estaban sentados en cuclillas en el pasillo, abrí una puerta pesada y llegué a una habitación oscura y sin ventanas que vibraba al compás del techno. Las luces estroboscópicas rojas iluminaban a un par de DJs que estaban inclinados sobre una mesa llena de cables enredados, micrófonos, cajas de ritmos y otros equipos. Había un círculo de personas extrañas que se retorcía en silencio al ritmo del techno abstracto de Errorsmith. Estaba sola en un lugar desconocido, pero me sentía como en casa.

El resto de la noche hubo una mezcla de sets, desde techno industrial y gabber house hasta hardcore de los 90s. De repente, sonaba un poco de K-pop, algo de reggaetón o el clásico de Baltimore club, «ha!», pero la mayoría de la música seguía siendo una combinación de sonidos abrasivos sacados de sellos como Genome 6,66 Mbp de Shanghái, NAAFI de la Ciudad de México yCasual Gabberz de París. Este tipo de sonidos cibernéticos se escuchan mejor en SoundCloud, y es probable que nunca los escuches en un antro de Singapur, y por eso fue tan emocionante escucharlo en esas bocinas apiladas en ese lugar oscuro: se fue fermentando una nueva escena de rave por el simple deseo de moverse al compás de la música que normalmente sólo podías escuchar en internet.

Unas noches después, cené con dos de los fundadores de Horizon99, un par de DJs y diseñadores gráficos llamados Sant Ruengjaruwatana y Chantal Tan (también conocidos como «ROT FRONT» y «A(;D)», respectivamente). Mientras comíamos me contaron sobre la ideología tecno-socialista detrás de su fiesta de seis meses, sus conexiones con el punk local y las escenas de metal, y del por qué la suposición de que no se pueden hacer raves en Singapur es falsa.

Aquí abajo están sus respuestas. También checa su mix «Saturday, 2AM, Geylang» arriba, que empieza con una grabación de unos de sus raves, y se enfoca en los productores en ascenso en Singapur (Night Dives, nitro, Laek1yo, Wanglian-C11, xexexe / halfpet, George Chua), Malasia (rEmPiT g0dDe $$), Hong Kong (Kelvin T) y en otras partes de la región.

Noisey: ¿Cuánto tiempo llevan organizando raves? Sant Ruengjaruwatana y Chantal Tan: Desde que éramos jóvenes, casi siempre sólo entre nuestros amigos. Compramos un boombox de batería, y nos íbamos a la jungla hasta amanecernos. A veces iban cientos de personas. Todos teníamos la misma frustración: sentíamos que los antros no nos representaban, por eso decidimos hacerlo por nuestra cuenta y hacer algo diferente.



Nos interesa mucho el tecno-socialismo, y en los textos políticos que leemos, los términos «multitud», «fiesta» y «organización» aparecen todo el tiempo. Esos términos son muy parecidos al vocabulario que usamos en raves. Para nosotros, son como pautas. No tienes que protestar en las calles o en el parque Hong Lim para ponerte político. ¿Por qué no hacerlo mientras bailas?

¿Por qué sólo quieren promover shows locales? En Singapur, la fiesta puede ser algo inútilmente caro. La constante presión autoimpuesta por los antros y promotores locales para presentar celebridades [internacionales]en las fiestas ha creado un ambiente tóxico donde sólo los más privilegiados pueden divertirse al máximo. Cada vez que vamos a estas fiestas que se autodenominan grandiosas, nunca sentimos ese sentido de comunidad. No se nos permitió negociar una participación en lo que estaba pasando en la industria: cuestiones como la gentrificación y las precariedades en torno al trabajo. Una fiesta necesita contexto para que sea más que una noche nihilista. Tiene que ser un espacio donde las personas puedan canalizar sus frustraciones. Y aquellos que han estado y estarán aquí durante mucho tiempo, los lugareños, se interesan de una manera muy visceral.

Son justo estas voces extrañas no alineadas, subrepresentadas y ajenas a las que Horizon99 quiere representar. Estamos increíblemente emocionados por las posibilidades de desbloquear potenciales sin explotar. ¿Hay nuevos antrso por descubrir? ¿Podría haber una nueva escena única en desarrollo? Si no lo intentamos, nunca lo sabremos, pero hasta ahora, estamos muy contentos y animados por lo que hemos visto y escuchado.

Siempre me han dicho que no se pueden hacer raves en Singapur porque la policía te puede atrapar o porque no hay suficiente demanda. ¿Son reales esas restricciones? Así es como funciona la censura: intentas autocensurarte pensando que algo malo te va a pasar, entonces terminas sin hacer nada. Para contrarrestarlo hay que comprender las restricciones y trabajar con ellas. No nos gusta cuando la gente dice que Horizon99 es «clandestino» porque nuestro lugar era [legal], y no nos escondíamos de nadie. Queremos que las personas nos encuentren, porque aquellos que sienten las mismas frustraciones que nosotros deberían poder acceder a nosotros.



¿Cómo encontraron ese espacio? Es algo que no se ve todos los días. Los lugares son un gran problema en Singapur. Muchos lugares viejos de punk ya por problemas de renta y problemas con los policías. Pero recientemente, se han estado abriendo espacios nuevos en las partes más baratas de Singapur. Unos amigos que tocaban en esos lugares fueron a nuestra primera fiesta en [local art space] soft / WALL / studs, y nos lo contaron. Somos muy respetuosos con la capacidad de la escena de metal de Singapur para mantener la autenticidad y la concentración local. Gracias a la naturaleza intransigente de la música, la escena se cura sola. Los casuales no duran mucho. Esos son los personajes que queremos emular en Horizon99.

El metal industrial y pesado también se filtra en los sets que tocan. ¿Sienten que esos géneros cada vez se cruzan más con el tecno? Siempre ha habido una fuerte conexión entre el metal industrial y el techno. Godflesh, Swans, incluso Einstürzende Neubauten o Nitzer Ebb: eran bandas de metal que usaban equipos electrónicos en su música. Cuando traes el término «techno», siempre es un sonido 4/4. Pero la definición de lo que es el tecno es básicamente «música del futuro». Cualquier música que utiliza la tecnología para detectar cualquier binario que esté en su lugar dentro de lo que está haciendo es «techno» en ese sentido.

Ya que es una de las ciudades más futuristas del mundo, ¿qué tipo de papel crees que juega la tecnología en la identidad cultural de Singapur? Hay que hablar de tecnología no como computadoras o lo que sea, sino más como una actitud hacia el cambio. La tecnología es cambio. Singapur desde antes de la época colonial era el centro de comercio y su conexión con el mundo siempre ha sido global. Nunca nos hemos opacado por el peso de la historia, y podemos expresar libremente esta actitud global, no alineada, que mira hacia el exterior. La gente siempre dice que Singapur tiene una identidad cultural confusa debido a su carácter constantemente cambiante, pero, ¿acaso ese no es un tipo de identidad de por sí? Y ese personaje en constante cambio tiene fuertes lazos con la tecnología.



Tal vez es por eso que, como singapurenses, encontramos tanta comodidad en el techno como definición: el techno está destinado a salir del nivel geográfico del estado nación. Si lees a Jeff Mills, el techno siempre ha querido ser global y sin rostro. Podría ser adoptado por cualquiera. Tampoco tiene el peso de la historia. Entonces, de alguna manera, realmente no tenemos que representar nada. No debemos temer que no tengamos algo con lo que acoplarnos.

