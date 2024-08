Esta aplicación para trabajar desde casa avisa a tu jefe si no estás prestando atención

En estos momentos, millones de personas de todo el mundo están obligadas a trabajar, jugar y aprender desde casa. Este cambio no solo va a beneficiar a las compañías telefónicas, sino también a los programas de videoconferencias populares que no suelen funcionar tan bien como esperabas.

Zoom, por ejemplo, ha recibido muchísimos usuarios nuevos, y las acciones de la compañía han aumentado casi un 20 por ciento desde que el COVID-19 comenzó a propagarse. Pero hay un par de cosas que debes saber, como que recopila tus datos, que tiene una política de privacidad un tanto cuestionable y que avisa a tu jefe cuando no estás prestando atención.

Los usuarios de Zoom disponen de un servicio llamado “indicador de atención”. Según el sitio web estadounidense de Zoom, esta característica, que se puede desactivar si el administrador del chat lo permite, registra si alguien sale de la ventana de la aplicación durante más de medio minuto.

“El administrador puede ver un indicador en el panel de participantes de la reunión o webinar si alguien no tiene la ventana del programa de escritorio o de móvil activa durante más de 30 segundos”.

En la página señalan que el programa no usa tecnología de análisis de audio o vídeo, aunque Zoom no ha respondido a nuestras preguntas sobre el funcionamiento del servicio. En su día, Zoom promocionó la herramienta como una forma para que los profesores controlen a los estudiantes que no prestan atención.

“Ya sea un vídeo, un PowerPoint o su escritorio, si la ventana de Zoom no está activa en el ordenador de un estudiante, verá un indicador junto a su nombre en el panel de participantes”, explican.

“También puede ser útil informar a sus alumnos de que realizará una evaluación con estos datos”, dicen. “En una clase virtual, cualquier cosa que facilite la interacción y la atención se traducirá en un éxito continuo”.



Algunas universidades, como la de Florida, desaconsejan a los profesores utilizar esta herramienta para poner notas a los estudiantes, ya que solo sirve si los participantes tienen la versión 4.0 o superior, no siempre funciona cuando se usa en el explorador y puede entrar en conflicto con las plataformas de las universidades. Algunos periodistas y usuarios de Twitter no tardaron en señalar que este servicio crea un escenario en el que se podría penalizar a un empleado por estar haciendo cosas relacionadas con su trabajo, como comprobar notas o escribir en un documento durante una reunión.



No es muy difícil encontrar soluciones. Un usuario de Twitter propone unirse a la videollamada desde el teléfono o tableta mientras trabaja desde el ordenador (o sube de nivel a su personaje de Red Dead Online).

Es importante señalar que, como la mayoría de las compañías, las políticas de privacidad de Zoom manifiestan que recaban una lista interminable de información sobre ti, como tu nombre de usuario, tu dirección física, dirección de correo, número de teléfono, puesto de trabajo, información de tu perfil de Facebook, especificaciones de tu ordenador o teléfono, dirección IP y, además, “la información que subes, compartes o creas mientras utilizas el servicio”.

“Si participas en una reunión grabada o te registras en los servicios de grabación en la nube de Zoom, recolectamos información sobre ti relacionada con la grabación”, señala la compañía. “La información puede incluir datos personales”.

En Twitter, Hamza Shaban, periodista del Washington Post, señala que la política de privacidad de la compañía no deja claro si y cómo se benefician de estos datos.



Zoom estuvo en el punto de mira el año pasado por una denuncia de privacidad del Electronic Privacy Information Center, que afirmaba que “Zoom diseñó su servicio de videoconferencias web intencionalmente para que saltara la configuración de seguridad del explorador y encendiera la cámara web del usuario remotamente sin su conocimiento o consentimiento”.

Si eres usuario de Zoom, quizás sea hora de que consideres una alternativa mejor, si es que la hay.

