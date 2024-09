Ten Walls publicó una nueva disculpa por sus comentarios e insiste en que no es homofóbico

El productor lituano Ten Walls, visto por última vez siendo perseguido por Internet por una turba enfurecida de DJs, productores y fans de la música electrónica después de un escandaloso, bizarro y terriblemente ofensivo episodio homofóbico, ha publicado una disculpa oficial. La publicación original de Facebook, en la que se comparaba a los homosexuales con pedófilos, entre otras cosas, fue borrada inmediatamente y el productor, cuyo nombre real es Marijus Adomaitis, intentó disculparse en el momento, pero este es el primer comunicado extenso en el que se ha referido al incidente desde que sucedió en junio.

Si hablamos de disculpas, habría que archivar esta en la carpeta de «no sé qué me pasó», en lugar de reconocimiento a algo más profundo. Adomaitis escribe que sus «acciones estuvieron completamente fuera de carácter y sucedieron en un momento particularmente molesto y estresante en mi vida». Extrañamente, también intenta aclarar sus verdaderos sentimientos hacia la comunidad LGBT afirmando que «el contenido del post no refleja verdaderamente mis sentimientos» y «me tildaron de homofóbico y no lo soy y nunca me he considerado de esta manera». Puede que eso sea verdad, pero considerando la extrema convicción del post original es difícil imaginar que los sentimientos expresados eran de alguien que simplemente estaba estresado.

Videos by VICE

Más extraño aún, parece que en busca de expiación, Adomaitis ahora está involucrado en una ópera electrónica llamada Carmen que va a promover un mensaje anti-homofobia. A continuación la transcripción de su comunicado.

«Soy Marijus Adomaitis, aka Ten Walls. Temprano este año publiqué comentarios en mi página de Facebook que profundamente lamento. Mi publicación se vio ligada a la homofobia y fue bastante ofensivo. Me apena haber lastimado a tanta gente: mi familia, mi país, mis colegas, mis amigos, la comunidad LGBT a nivel global y muchos otros. Desde entonces me he tomado el tiempo de reflexionar sobre lo que hice y buscar una manera de disculparme que exprese lo apenado que estoy.

Me entristece mi propio comportamiento y el impacto de mis acciones sobre otros. Ofendí a muchas personas, fui la causa de debates horribles, destruí mi propia confianza y la de otros y arruiné los planes de muchas personas con las que estaba trabajando. Entendiblemente, me tildaron de homofóbico y no lo soy y nunca me he considerado de esta manera. Tengo que decirles que mis acciones estuvieron completamente fuera de carácter y sucedieron en un momento particularmente molesto y estresante en mi vida. Esta no es una excusa pero me gustaría que supieran que el contenido del post no refleja verdaderamente mis sentimientos. Durante muchos años he estado trabajando y colaborando felizmente con personas de diferentes culturas, religiones y actitudes sexuales. Siempre los he respetado a todos.

Mi publicación no tiene sentido, ni siquiera para mi. Soy un músico. Mi música es para todos en este mundo. Siempre he intentado unir a la gente, promover el respeto, igualdad y tolerancia, amor y paz. Es mi prioridad como alguien que hace música, y en la música no hay espacio para la discriminación. Es mi intención hacer algo en mi país, Lithuania, para apoyar a los grupos LGBT y educar a otros sobre aceptación y tolerancia. Ahora soy parte de un grupo de gente que ha creado una ópera electrónica, ‘Carmen’, que tiene un fuerte mensaje sobre esto. Espero que mi participación en este proyecto sea el primer paso para educar a otros en mi país natal que la homofobia no es aceptable y que todos deberían ser libres de vivir la vida que eligieron.

Lamento lo que hice. Lamento haberme defraudado a mí mismo. Espero puedan perdonarme y que algún día a través de mis acciones y comportamiento en el futuro pueda volver a ser aceptado por mi música.

Sinceramente suyo,

Marijus/Ten Walls».

Sigue a Angus en Twitter.