Tenemos boletos para la presentación de L.A Vampires (DJ Set) en la CDMX

«Pasagüero, Castillos en el aire y Not Not fun Records presentan por primera vez en México la alineación de lo-fi goth-pop con base en L.A California en un line up imperdible.



Blue Monday; lo que comenzó como un evento pensado para celebrar “el día más triste del año” -el tercer lunes de cada año, según la pseudo ciencia publicitaria de principios de siglo- se volvió una serie de eventos en lunes que duró ya cuatro años a lo largo de los cuales se presentaron un buen número de artistas, bandas, DJs y selectores de músicas creativas, improvisación y ruido, nacionales e internacionales.



Los Blue Monday de Castillos en el Aire bajan la cortina, pero antes buscan dejar una huella que cale hondo en la memoria volátil de la vida nocturna de la vida nocturna en la Ciudad de México, con la presentación de un acto que conjugue presencia escénica, sus géneros y evocaciones sonoras brumosas capaces de burlar nuestra estabilidad, haciéndonos dudar por un momento: ¿realmente estamos despiertos?. Los elegidos para tal misión han sido L.A. VAMPIRES» -Rafael Villegas- donde el multiinstrumentista Nick Malkin aka Post-Geography, con un sentido íntimo hacia la música universal, emanará en un DJ set con una selección bastante dinámica con tintes atmosféricos, y pasajes hipotéticos claroscuros.



