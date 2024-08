Tenemos boletos para The Social 2018

Este año llega por segunda ocasión a la Ciudad de México: The Social Festival. Evento que se ha hecho de prestigio y reconocimiento con tan solo cinco ediciones en Reino Unido. Para muestra, en 2016 ganó la categoría de The Best Dance Festival en los Britihs Awards, premio otorgado por la revista DJ Mag.

El festival surge en 2013 en la ciudad de Kent, en Inglaterra, iniciativa de Nic Fanciulli y un grupo de amigos con intereses musicales afines. Cabe destacar que la edición mexicana se debe en gran medida al esfuerzo de varios personajes comprometidos desde hace años con la escena electrónica local, como Carlos Belatti y Norman Ayala.

Este año el line up lo encabezan DJs y productores del calibre de Sasha, Carl Craig, Josh Wink, Ben Klock, Guy Gerber, The Black Madonna, Pete Tong, entre otros, mientras que el talento nacional estará representado por artistas que están destacando en México por la calidad de su música, como: Freyre Crisanto, HEFE, Bufi, Mystery Affair, Mijo, Prototipo SS y Hartvoice.

